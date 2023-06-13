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https://sputniknews.com.tr/20230613/chatgptnin-kurucusu-ev-odevleri-asla-eskisi-gibi-olmayacak--1072368148.html
ChatGPT'nin kurucusu: Ev ödevleri asla eskisi gibi olmayacak
ChatGPT'nin kurucusu: Ev ödevleri asla eskisi gibi olmayacak
ChatGPT'nin kurucusu Sam Altman, yapay zeka teknolojisinin eğitimde neden olduğu değişikliğe vurgu yaparak, "Ev ödevleri asla eskisi gibi olmayacak" dedi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T11:38+0300
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yaşam
chatgpt
ev ödevi
ödev
yapay zeka
sam altman
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Yapay zeka devi ChatGPT'nin kurucusu Sam Altman, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Keio Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.Burada yaptığı konuşmada Altman, öğrencilere yeni teknolojiyi savunurken, yapay zeka araçlarının eğitimde hesap makineleri gibi devrim yaratacağını ancak öğrenmenin yerini alamayacağını söyledi.Altman, "Verilen ev ödevleri bir daha asla eskisi gibi olmayacak" dedi. Saniyeler içinde insan benzeri konuşmalar, yazılar ve çeviri metinler oluşturma kapasitesiyle öne çıkan ChatGPT'nin, bazı öğrenciler tarafından orijinal çalışmalar üretmek yerine kötüye kullanacağı konusunda endişeler artıyor. Politikacıları yapay zeka teknolojisi için gerekli düzenlemeleri oluşturmaya çağıran Altman, "Bu teknoloji ters giderse oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı. "Sahip olduğumuz araçlar, birkaç yıl içinde sahip olacağımız araçlara göre hâlâ son derece ilkel" diyen OpenAI şefi, güvenlik önlemleri ve bu önlemleri artıracak olan yasal düzenlemelerin önemini vurguladı.Dünya liderleriyle görüştükten sonra ayrıntı vermeden açıklama yapan Altman, yasal düzenlemeler hakkında 'olumlu' hissettiğini söylese de bu konudaki korkusunu yineledi. Yapay zeka teknolojisinin mevcut bazı iş kollarını ortadan kaldıracağını kabul eden fakat işsizliği artıracağı yorumunu reddeden ABD'li girişimci, "Tahminlerin neredeyse tamamı yanlış. İstihdamda tam olarak böyle bir etki yaratacağını düşünmüyorum" dedi. Altman ayrıca, yapay zekanın 'yeni sektörleri ve iş kollarını ortaya çıkaracağı' yönündeki görüşünü tekrarladı.
https://sputniknews.com.tr/20230605/new-yorklu-kadin-yapay-zekayla-olusturdugu-turk-adamla-evlendi-hamile-oldugunu-iddia-ediyor-1072020813.html
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chatgpt, ev ödevi, ödev, yapay zeka, sam altman
chatgpt, ev ödevi, ödev, yapay zeka, sam altman

ChatGPT'nin kurucusu: Ev ödevleri asla eskisi gibi olmayacak

11:38 13.06.2023 (güncellendi: 11:40 13.06.2023)
© AFP 2023 / PHILIP FONGChatGPT kurucusu Sam Altman
ChatGPT kurucusu Sam Altman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONG
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ChatGPT'nin kurucusu Sam Altman, yapay zeka teknolojisinin eğitimde neden olduğu değişikliğe vurgu yaparak, "Ev ödevleri asla eskisi gibi olmayacak" dedi.
Yapay zeka devi ChatGPT'nin kurucusu Sam Altman, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Keio Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.
Burada yaptığı konuşmada Altman, öğrencilere yeni teknolojiyi savunurken, yapay zeka araçlarının eğitimde hesap makineleri gibi devrim yaratacağını ancak öğrenmenin yerini alamayacağını söyledi.
Altman, "Verilen ev ödevleri bir daha asla eskisi gibi olmayacak" dedi.
Saniyeler içinde insan benzeri konuşmalar, yazılar ve çeviri metinler oluşturma kapasitesiyle öne çıkan ChatGPT'nin, bazı öğrenciler tarafından orijinal çalışmalar üretmek yerine kötüye kullanacağı konusunda endişeler artıyor.
Politikacıları yapay zeka teknolojisi için gerekli düzenlemeleri oluşturmaya çağıran Altman, "Bu teknoloji ters giderse oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.
"Sahip olduğumuz araçlar, birkaç yıl içinde sahip olacağımız araçlara göre hâlâ son derece ilkel" diyen OpenAI şefi, güvenlik önlemleri ve bu önlemleri artıracak olan yasal düzenlemelerin önemini vurguladı.
Dünya liderleriyle görüştükten sonra ayrıntı vermeden açıklama yapan Altman, yasal düzenlemeler hakkında 'olumlu' hissettiğini söylese de bu konudaki korkusunu yineledi.
Yapay zeka teknolojisinin mevcut bazı iş kollarını ortadan kaldıracağını kabul eden fakat işsizliği artıracağı yorumunu reddeden ABD'li girişimci, "Tahminlerin neredeyse tamamı yanlış. İstihdamda tam olarak böyle bir etki yaratacağını düşünmüyorum" dedi.
Altman ayrıca, yapay zekanın 'yeni sektörleri ve iş kollarını ortaya çıkaracağı' yönündeki görüşünü tekrarladı.
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