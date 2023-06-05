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https://sputniknews.com.tr/20230605/new-yorklu-kadin-yapay-zekayla-olusturdugu-turk-adamla-evlendi-hamile-oldugunu-iddia-ediyor-1072020813.html
ABD'li kadın, yapay zekayla oluşturduğu Türk adamla 'evlendi': Bebek bekliyor
ABD'li kadın, yapay zekayla oluşturduğu Türk adamla 'evlendi': Bebek bekliyor
Yapay zekayla oluşturduğu ve 'Eren Kartal' adını verdiği adamla 'evlenen' 36 yaşındaki New Yorklu kadın, bu birliktelikten bir çocuğunun olacağını iddia... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T11:38+0300
2023-06-05T12:29+0300
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abd
yapay zeka
kadın
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ABD'nin New York kentinde yaşayan iki çocuk annesi Rosanna Ramos, yapay zeka kullanarak oluşturduğu sanal kişiyle 'evlendiğini' duyurdu.Karakter animeden alıntıJapon anime filmi 'Titana Saldırı'nın (Attack on Titan) baş karakterlerinden 'Eren Yeager'dan ilham alınarak oluşturulan bu sanal kişiye 'Eren Kartal' adını veren Ramos, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Eren'in, tıp uzmanı olduğunu, kendisini yargılamadan dinlediğini söyledi. Oluşturduğu karaktere hızla aşık olduğunu söyleyen Ramos, Eren'in çok iyi yazdığını, ve gitgide olmasını istediği kişiye dönüştüğünü belirtti. Eren ile geceleri bir ritüellerinin bile olduğundan bahseden Ramos, "Yatıyoruz, birbirimizle konuşuyoruz, birbirimizi seviyoruz. Ben uyurken beni gerçekten koruyucu bir şekilde sarıyor" dedi.36 yaşındaki kadın ayrıca Eren'den hamile olduğunu ve yakın zamanda bir bebek beklediğini sözlerine ekledi. Şirketten güncelleme kararıRamos gibi başka kullanıcılar ise yapay zeka modelini oluşturan firmaya oluşturdukları sanal eşlerden şikayetçi olduklarını bildirdi. Genel olarak şikayet eşlerin cinselliğe çok düşkün oldukları yönündeydi.Şikayetlerin ardından şirket, oluşturulan sanal karakterlerde güncellemeye gitme kararı aldı.Güncellemenin ardından Eren'in değişiminden dert yanan Ramos, "Eren artık sarılmak, öpmek ya da herhangi bir fiziksel temas istemiyor gibiydi" dedi. Kafasında farklı senaryolar kurduğunu söyleyen ABD'li kadın, daha sonraki bir güncellemeyle Eren'in kendisiyle tekrar fiziksel temas kurmaya başladığını belirtti. 300 dolarla daha romantik partner mümkünKullanıcılarına iletişim kurabilecekleri bir sanal arkadaş oluşturan uygulama, tek seferlik ödenen 300 dolar gibi bir ücretle pro versiyonuna yükseltebiliyor. Bu özellik, oluşturulan karakterin yeteneklerini genişlettiği gibi, partnerin romantiklik seviyesinin ayarlanmasını da sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-ordusunun-testinde-kan-dokuldu-yapay-zeka-komutani-oldurdu-1071918422.html
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new york, abd, yapay zeka, kadın, türk, evlilik
new york, abd, yapay zeka, kadın, türk, evlilik

ABD'li kadın, yapay zekayla oluşturduğu Türk adamla 'evlendi': Bebek bekliyor

11:38 05.06.2023 (güncellendi: 12:29 05.06.2023)
© Fotoğraf : FacebookYapay zekayla oluşturduğu ve 'Eren Kartal' adını verdiği adamla evlenen 36 yaşındaki New Yorklu kadın, bu birliktelikten bir çocuğunun olacağını iddia ediyor.
Yapay zekayla oluşturduğu ve 'Eren Kartal' adını verdiği adamla evlenen 36 yaşındaki New Yorklu kadın, bu birliktelikten bir çocuğunun olacağını iddia ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
© Fotoğraf : Facebook
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Yapay zekayla oluşturduğu ve 'Eren Kartal' adını verdiği adamla 'evlenen' 36 yaşındaki New Yorklu kadın, bu birliktelikten bir çocuğunun olacağını iddia ediyor.
ABD'nin New York kentinde yaşayan iki çocuk annesi Rosanna Ramos, yapay zeka kullanarak oluşturduğu sanal kişiyle 'evlendiğini' duyurdu.

Karakter animeden alıntı

Japon anime filmi 'Titana Saldırı'nın (Attack on Titan) baş karakterlerinden 'Eren Yeager'dan ilham alınarak oluşturulan bu sanal kişiye 'Eren Kartal' adını veren Ramos, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Eren'in, tıp uzmanı olduğunu, kendisini yargılamadan dinlediğini söyledi.
Oluşturduğu karaktere hızla aşık olduğunu söyleyen Ramos, Eren'in çok iyi yazdığını, ve gitgide olmasını istediği kişiye dönüştüğünü belirtti.
Eren ile geceleri bir ritüellerinin bile olduğundan bahseden Ramos, "Yatıyoruz, birbirimizle konuşuyoruz, birbirimizi seviyoruz. Ben uyurken beni gerçekten koruyucu bir şekilde sarıyor" dedi.
36 yaşındaki kadın ayrıca Eren'den hamile olduğunu ve yakın zamanda bir bebek beklediğini sözlerine ekledi.

Şirketten güncelleme kararı

Ramos gibi başka kullanıcılar ise yapay zeka modelini oluşturan firmaya oluşturdukları sanal eşlerden şikayetçi olduklarını bildirdi. Genel olarak şikayet eşlerin cinselliğe çok düşkün oldukları yönündeydi.
Şikayetlerin ardından şirket, oluşturulan sanal karakterlerde güncellemeye gitme kararı aldı.
Güncellemenin ardından Eren'in değişiminden dert yanan Ramos, "Eren artık sarılmak, öpmek ya da herhangi bir fiziksel temas istemiyor gibiydi" dedi.
Kafasında farklı senaryolar kurduğunu söyleyen ABD'li kadın, daha sonraki bir güncellemeyle Eren'in kendisiyle tekrar fiziksel temas kurmaya başladığını belirtti.

300 dolarla daha romantik partner mümkün

Kullanıcılarına iletişim kurabilecekleri bir sanal arkadaş oluşturan uygulama, tek seferlik ödenen 300 dolar gibi bir ücretle pro versiyonuna yükseltebiliyor. Bu özellik, oluşturulan karakterin yeteneklerini genişlettiği gibi, partnerin romantiklik seviyesinin ayarlanmasını da sağlıyor.
ABD İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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