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https://sputniknews.com.tr/20230622/sarmat-fuzesi-nedir-ve-bati-medyasi-neden-2-seytan-olarak-aniyor--1072770008.html
Sarmat füzesi nedir ve Batı medyası neden '2. Şeytan' olarak anıyor?
Sarmat füzesi nedir ve Batı medyası neden '2. Şeytan' olarak anıyor?
Sarmat kıtalararası balistik füzesinin, Rusya'nın silo tabanlı nükleer caydırıcılığının bel kemiği olması bekleniyor. Özellikleri neler? Batı bu silaha neden... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T23:27+0300
2023-06-22T23:27+0300
savunma
sarmat
abd
rusya
nükleer
hipersonik füze
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Rusya'nın Sarmat füzesi yeniden gündemde. Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'yeni ağır füze' olarak nitelendirdiği ilk Sarmat rampalarının 'yakın vadede' muharebe görevine başlayacağını duyurdu.Putin, Rusya'nın nükleer üçlüsünü geliştirmeye devam edeceğini ve bunun ülkenin 'askeri güvenliğinin ve küresel istikrarın temel teminatı' olacağını söylemek dışında detay vermedi.Batı medyası, Putin'in bu sözlerinin üzerine, "Putin, Ukrayna'yı ve dünyayı yeniden süper ağır kıtalararası balistik füzelerle korkutuyor, bunları muharebe görevinde kullanma sözü veriyor" başlığını atarken, büyük bir İngiliz bulvar gazetesi de başlığını 'uyarıyor' ve 'dehşet verici' gibi korkutucu fiil ve sıfatlarla süsleyerek '2. Şeytan' terimini kullandı ve Sarmat'ın 'Rusya'dan İngiltere'ye sadece üç dakikada ulaşabileceği iddiasına' dikkat çekti.Sarmat nedir?RS-28 Sarmat, Rusya'nın yeni nesil silo tabanlı, üç aşamalı, sıvı yakıtlı, çoklu bağımsız hedeflenebilir yeniden giriş aracı donanımlı kıtalararası balistik füzesi.Füze 18 bin kilometreye kadar operasyonel menzile sahip, bu da dünya üzerindeki hemen hemen her noktayı hedef almak için yeterli ve verilen bilgiye göre 10 ila 15 savaş başlığı, 20 kadar Avangard hipersonik süzülme aracı veya düşman füze savunmalarının dikkatini dağıtma ve şaşırtmaya dönük sahte savaş başlıkları da dahil olmak üzere başlıklar ve karşı önlemlerin bir kombinasyonu ile donatılabilir.Sarmat üzerindeki ilk geliştirme çalışmaları 2011 yılında Makeyev Tasarım Bürosu tarafından başlatıldı, 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna'nın savunma sanayisiyle ilişkisini kesmesine neden olan Kiev'deki Maydan darbesinden sonra hız kazandı. Daha önce Yujnoye Tasarım Bürosu ve Yujmaş gibi havacılık devleri Sovyet döneminde ağır, uzun menzilli stratejik füzeler üretmekle görevlendirilmişti.Sarmat, 1960'larda geliştirilen R-36 kıtalararası balistik füze ailesinin ve uzay fırlatma araçlarının bir modifikasyonu olan ve ilk kez 1988'de hizmete giren Voyevoda varyantı R-36M2 Voyevoda füzesinin yerini almak üzere tasarlandı.Yeni ağır füze, Rusya'nın, Pentagon'un planlamacıları tarafından değerlendirilen ve bir düşmanı silahsızlandırma ve liderliğini çökertme yönünde önleyici konvansiyonel kitlesel seyir füzesi saldırıları öneren oldukça iddialı (ve tehlikeli) bir konsept olan Prompt Global Strike'a yanıtı olarak lanse edildi.ABD'nin 2002 yılında Rusya ile imzaladığı Antibalistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinden kısa bir süre sonra ortaya atılan PGS konsepti, Moskova'yı hipersonik füzeler ve süzülme araçları ve nihayetinde Sarmat da dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş silah üretme planlarının tozunu attırmaya itti.Tüm bunlar Amerikalı askeri liderlerin Washington'un yıkıcı ve potansiyel anlamda dünyayı sona erdirecek bir karşılık vermeden Rusya'ya karşı konvansiyonel ya da başka bir şekilde sürpriz bir saldırı başlatabileceği sonucuna varmalarını engellemek amacıyla yapıldı.Bulletin of the Atomic Scientists dergisi, Sarmat'ın savaş başlıklarının her birinin 500 kilotona kadar patlayıcı güce sahip olduğunu tahmin ediyor. Bu da büyük bir metropol alanını tamamen yerle bir etmeye yetecek bir rakam.Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD'nin Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlediği nükleer saldırıların patlama gücü sırasıyla 'sadece' 15 ve 21 kilotondu, ancak her iki şehri de yok etti ve 225 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.Rusya'nın nükleer doktrini; nükleer silah kullanımını, kitle imha silahları kullanan geniş çaplı bir düşman saldırısına misilleme ya da ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atacak kadar şiddetli bir konvansiyonel saldırı ile sınırlıyor. Bu da Rusya'nın Sarmat'larını ya da taktik ve stratejik diğer nükleer silahlarını böyle ciddi bir tehdit olmadığı sürece asla kullanmayacağı anlamına geliyor.Sarmat'ın adının anlamı ne ve Batı medyası neden '2. Şeytan' olarak anıyor?Sarmat, adını MÖ 3. yüzyıldan MS 4. yüzyıla kadar Rusya ve Ukrayna'nın güneyindeki Pontus-Hazar bozkırlarında yaşadığı düşünülen ve gelişmiş kültürleri, teknoloji kullanımları ve kadın savaşçı kodlarıyla bilinen eski Doğu İranlı atlı göçebeler konfederasyonu olan Sarmat halklarından alıyor.NATO ise Sarmat'ı 'SS-X-29' ya da 'SS-X-30' füzesi olarak adlandırıyor, fakat Batı medyası muhtemelen bu füzeyi sıklıkla '2. Şeytan' olarak anıyor.'2. Şeytan' isimlendirmesi aslında Sarmat'ın yerini alacağı füze sistemi olan R-36M füzesi için kullanılan NATO raporlama adı 'SS-18 Satan'dan geliyor. Ancak bu, Rusya ordusu tarafından şimdiye dek kullanılmadı.Sarmat ne zaman devreye girecek?Sarmat, Rus ordusu tarafından Nisan 2022'de Plesetsk Kozmodromu'ndan başarıyla fırlatıldı, ağustos ayında füzelerin üretimine ilişkin bir devlet sözleşmesi imzalandı ve kasım ayında seri üretime başlandı.Krasnoyarsk Makine İmalat Fabrikası (KrasMaş) tarafından üretilen ilk Sarmat füzelerinin orduya teslim edilmesi ve 2023 yılı sonundan önce muharebe görevine başlaması bekleniyor.Sarmat'ın Amerikan muadili ne?Minuteman LGM-30 silo tabanlı kıtalararası balistik füzeleri, 13 bin kilometreye kadar operasyonel menzile, 170 ila 335 kiloton arasında atış ağırlığına ve üç adede kadar süzülme aracına sahip. Washington, en ağır nükleer silah gücünü nükleer silahlı denizaltı filosunda tutmayı tercih ediyor ve ABD'nin elinde şu anda Sarmat'ın muadili bulunmuyor.Biden yönetiminin 2022 Nükleer Gözden Geçirmesi, nükleer silahların ilk kullanımına ve hatta nükleer silah sahibi olmayan ülkelere karşı bile nükleer saldırılara izin veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/putin-ordunun-guclendirilmesi-onceligimiz-silahli-kuvvetleri-gelistirmeye-devam-edecegiz-1072703920.html
https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-gelismis-yeni-bir-kitalararasi-balistik-fuze-sistemini-test-etti-1069564683.html
https://sputniknews.com.tr/20230328/abdnin-son-hipersonik-fuze-testi-basarisizlikla-sonuclandi-1068873972.html
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sarmat, abd, rusya, nükleer, hipersonik füze
sarmat, abd, rusya, nükleer, hipersonik füze

Sarmat füzesi nedir ve Batı medyası neden '2. Şeytan' olarak anıyor?

23:27 22.06.2023
© Sputnik /  / Multimedya arşivine gidinSarmat
Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
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Sarmat kıtalararası balistik füzesinin, Rusya'nın silo tabanlı nükleer caydırıcılığının bel kemiği olması bekleniyor. Özellikleri neler? Batı bu silaha neden '2. Şeyta' gibi ürkütücü bir isim verdi? Ve Rus askeri planlamacılar neden bu stratejik silahın hiçbir zaman kullanılmak zorunda kalınmayacağını umuyor? Sputnik araştırdı.
Rusya'nın Sarmat füzesi yeniden gündemde. Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'yeni ağır füze' olarak nitelendirdiği ilk Sarmat rampalarının 'yakın vadede' muharebe görevine başlayacağını duyurdu.
Putin, Rusya'nın nükleer üçlüsünü geliştirmeye devam edeceğini ve bunun ülkenin 'askeri güvenliğinin ve küresel istikrarın temel teminatı' olacağını söylemek dışında detay vermedi.
Batı medyası, Putin'in bu sözlerinin üzerine, "Putin, Ukrayna'yı ve dünyayı yeniden süper ağır kıtalararası balistik füzelerle korkutuyor, bunları muharebe görevinde kullanma sözü veriyor" başlığını atarken, büyük bir İngiliz bulvar gazetesi de başlığını 'uyarıyor' ve 'dehşet verici' gibi korkutucu fiil ve sıfatlarla süsleyerek '2. Şeytan' terimini kullandı ve Sarmat'ın 'Rusya'dan İngiltere'ye sadece üç dakikada ulaşabileceği iddiasına' dikkat çekti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
DÜNYA
Putin: Sarmat sistemleri yeni ağır füzelerle donatılmış şekilde muharebe nöbetine başlayacak
Dün, 15:14

Sarmat nedir?

RS-28 Sarmat, Rusya'nın yeni nesil silo tabanlı, üç aşamalı, sıvı yakıtlı, çoklu bağımsız hedeflenebilir yeniden giriş aracı donanımlı kıtalararası balistik füzesi.
Füze 18 bin kilometreye kadar operasyonel menzile sahip, bu da dünya üzerindeki hemen hemen her noktayı hedef almak için yeterli ve verilen bilgiye göre 10 ila 15 savaş başlığı, 20 kadar Avangard hipersonik süzülme aracı veya düşman füze savunmalarının dikkatini dağıtma ve şaşırtmaya dönük sahte savaş başlıkları da dahil olmak üzere başlıklar ve karşı önlemlerin bir kombinasyonu ile donatılabilir.
Sarmat üzerindeki ilk geliştirme çalışmaları 2011 yılında Makeyev Tasarım Bürosu tarafından başlatıldı, 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna'nın savunma sanayisiyle ilişkisini kesmesine neden olan Kiev'deki Maydan darbesinden sonra hız kazandı. Daha önce Yujnoye Tasarım Bürosu ve Yujmaş gibi havacılık devleri Sovyet döneminde ağır, uzun menzilli stratejik füzeler üretmekle görevlendirilmişti.
Sarmat, 1960'larda geliştirilen R-36 kıtalararası balistik füze ailesinin ve uzay fırlatma araçlarının bir modifikasyonu olan ve ilk kez 1988'de hizmete giren Voyevoda varyantı R-36M2 Voyevoda füzesinin yerini almak üzere tasarlandı.
Yeni ağır füze, Rusya'nın, Pentagon'un planlamacıları tarafından değerlendirilen ve bir düşmanı silahsızlandırma ve liderliğini çökertme yönünde önleyici konvansiyonel kitlesel seyir füzesi saldırıları öneren oldukça iddialı (ve tehlikeli) bir konsept olan Prompt Global Strike'a yanıtı olarak lanse edildi.
ABD'nin 2002 yılında Rusya ile imzaladığı Antibalistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinden kısa bir süre sonra ortaya atılan PGS konsepti, Moskova'yı hipersonik füzeler ve süzülme araçları ve nihayetinde Sarmat da dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş silah üretme planlarının tozunu attırmaya itti.
Tüm bunlar Amerikalı askeri liderlerin Washington'un yıkıcı ve potansiyel anlamda dünyayı sona erdirecek bir karşılık vermeden Rusya'ya karşı konvansiyonel ya da başka bir şekilde sürpriz bir saldırı başlatabileceği sonucuna varmalarını engellemek amacıyla yapıldı.
Bulletin of the Atomic Scientists dergisi, Sarmat'ın savaş başlıklarının her birinin 500 kilotona kadar patlayıcı güce sahip olduğunu tahmin ediyor. Bu da büyük bir metropol alanını tamamen yerle bir etmeye yetecek bir rakam.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD'nin Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlediği nükleer saldırıların patlama gücü sırasıyla 'sadece' 15 ve 21 kilotondu, ancak her iki şehri de yok etti ve 225 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.
Rusya'nın nükleer doktrini; nükleer silah kullanımını, kitle imha silahları kullanan geniş çaplı bir düşman saldırısına misilleme ya da ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atacak kadar şiddetli bir konvansiyonel saldırı ile sınırlıyor. Bu da Rusya'nın Sarmat'larını ya da taktik ve stratejik diğer nükleer silahlarını böyle ciddi bir tehdit olmadığı sürece asla kullanmayacağı anlamına geliyor.
Rusya'nın müthiş silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
DÜNYA
Rusya gelişmiş yeni bir kıtalararası balistik füze sistemini test etti
12 Nisan, 12:12

Sarmat'ın adının anlamı ne ve Batı medyası neden '2. Şeytan' olarak anıyor?

Sarmat, adını MÖ 3. yüzyıldan MS 4. yüzyıla kadar Rusya ve Ukrayna'nın güneyindeki Pontus-Hazar bozkırlarında yaşadığı düşünülen ve gelişmiş kültürleri, teknoloji kullanımları ve kadın savaşçı kodlarıyla bilinen eski Doğu İranlı atlı göçebeler konfederasyonu olan Sarmat halklarından alıyor.
NATO ise Sarmat'ı 'SS-X-29' ya da 'SS-X-30' füzesi olarak adlandırıyor, fakat Batı medyası muhtemelen bu füzeyi sıklıkla '2. Şeytan' olarak anıyor.
'2. Şeytan' isimlendirmesi aslında Sarmat'ın yerini alacağı füze sistemi olan R-36M füzesi için kullanılan NATO raporlama adı 'SS-18 Satan'dan geliyor. Ancak bu, Rusya ordusu tarafından şimdiye dek kullanılmadı.

Sarmat ne zaman devreye girecek?

Sarmat, Rus ordusu tarafından Nisan 2022'de Plesetsk Kozmodromu'ndan başarıyla fırlatıldı, ağustos ayında füzelerin üretimine ilişkin bir devlet sözleşmesi imzalandı ve kasım ayında seri üretime başlandı.
Krasnoyarsk Makine İmalat Fabrikası (KrasMaş) tarafından üretilen ilk Sarmat füzelerinin orduya teslim edilmesi ve 2023 yılı sonundan önce muharebe görevine başlaması bekleniyor.

Sarmat'ın Amerikan muadili ne?

Minuteman LGM-30 silo tabanlı kıtalararası balistik füzeleri, 13 bin kilometreye kadar operasyonel menzile, 170 ila 335 kiloton arasında atış ağırlığına ve üç adede kadar süzülme aracına sahip. Washington, en ağır nükleer silah gücünü nükleer silahlı denizaltı filosunda tutmayı tercih ediyor ve ABD'nin elinde şu anda Sarmat'ın muadili bulunmuyor.
Biden yönetiminin 2022 Nükleer Gözden Geçirmesi, nükleer silahların ilk kullanımına ve hatta nükleer silah sahibi olmayan ülkelere karşı bile nükleer saldırılara izin veriyor.
ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı (AFGSC) tarafından yapılan açıklamada, Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
SAVUNMA
ABD’nin son hipersonik füze testi başarısızlıkla sonuçlandı
28 Mart, 22:50
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