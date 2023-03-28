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ABD’nin son hipersonik füze testi başarısızlıkla sonuçlandı
ABD’nin son hipersonik füze testi başarısızlıkla sonuçlandı
ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Kendall, ülkede geliştirilen uçak bazlı hipersonik füzenin son testinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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füze denemesi
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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, Kongre’deki bir oturumda, “Son test başarılı değildi. Testten ihtiyaç duyduğumuz veriler alamadık” açıklamasında bulundu.Test, 13 Mart’ta yapıldı. AGM-183 ARRW füzesi, Kaliforniya açıklarında B-52H stratejik bombardıman uçağından fırlatıldı.ABD, hipersonik füze geliştirme konusunda Rusya ve Çin’in gerisinde kaldı. Hipersonik füzeler artık Rusya ve Çin ordularının hizmetinde bulunuyor.ABD Başkanı Joe Biden, mart ayı başında, hipersonik füze geliştirmek için sanayi kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini dile getirmişti. Biden, hipersonik füzeler için savunma üretimindeki yasa kısıtlamalarını kaldırma talimatını vermişti.
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abd, füze, füze denemesi, test, hava kuvvetleri
abd, füze, füze denemesi, test, hava kuvvetleri

ABD’nin son hipersonik füze testi başarısızlıkla sonuçlandı

22:50 28.03.2023
© İHAABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı (AFGSC) tarafından yapılan açıklamada, Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiği duyuruldu.
ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı (AFGSC) tarafından yapılan açıklamada, Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA
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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Kendall, ülkede geliştirilen uçak bazlı hipersonik füzenin son testinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.
ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, Kongre’deki bir oturumda, “Son test başarılı değildi. Testten ihtiyaç duyduğumuz veriler alamadık” açıklamasında bulundu.
Test, 13 Mart’ta yapıldı. AGM-183 ARRW füzesi, Kaliforniya açıklarında B-52H stratejik bombardıman uçağından fırlatıldı.
ABD, hipersonik füze geliştirme konusunda Rusya ve Çin’in gerisinde kaldı. Hipersonik füzeler artık Rusya ve Çin ordularının hizmetinde bulunuyor.
ABD Başkanı Joe Biden, mart ayı başında, hipersonik füze geliştirmek için sanayi kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini dile getirmişti. Biden, hipersonik füzeler için savunma üretimindeki yasa kısıtlamalarını kaldırma talimatını vermişti.
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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