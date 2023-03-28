https://sputniknews.com.tr/20230328/abdnin-son-hipersonik-fuze-testi-basarisizlikla-sonuclandi-1068873972.html
ABD’nin son hipersonik füze testi başarısızlıkla sonuçlandı
ABD’nin son hipersonik füze testi başarısızlıkla sonuçlandı
ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Kendall, ülkede geliştirilen uçak bazlı hipersonik füzenin son testinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T22:50+0300
2023-03-28T22:50+0300
2023-03-28T22:50+0300
savunma
abd
füze
füze denemesi
test
hava kuvvetleri
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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, Kongre’deki bir oturumda, “Son test başarılı değildi. Testten ihtiyaç duyduğumuz veriler alamadık” açıklamasında bulundu.Test, 13 Mart’ta yapıldı. AGM-183 ARRW füzesi, Kaliforniya açıklarında B-52H stratejik bombardıman uçağından fırlatıldı.ABD, hipersonik füze geliştirme konusunda Rusya ve Çin’in gerisinde kaldı. Hipersonik füzeler artık Rusya ve Çin ordularının hizmetinde bulunuyor.ABD Başkanı Joe Biden, mart ayı başında, hipersonik füze geliştirmek için sanayi kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini dile getirmişti. Biden, hipersonik füzeler için savunma üretimindeki yasa kısıtlamalarını kaldırma talimatını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230328/kuzey-kore-nukleer-silaha-uygun-malzeme-uretecek-1068840896.html
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abd, füze, füze denemesi, test, hava kuvvetleri
abd, füze, füze denemesi, test, hava kuvvetleri
ABD’nin son hipersonik füze testi başarısızlıkla sonuçlandı
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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Kendall, ülkede geliştirilen uçak bazlı hipersonik füzenin son testinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.
ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, Kongre’deki bir oturumda, “Son test başarılı değildi. Testten ihtiyaç duyduğumuz veriler alamadık” açıklamasında bulundu.
Test, 13 Mart’ta yapıldı. AGM-183 ARRW füzesi, Kaliforniya açıklarında B-52H stratejik bombardıman uçağından fırlatıldı.
ABD, hipersonik füze geliştirme konusunda Rusya ve Çin’in gerisinde kaldı. Hipersonik füzeler artık Rusya ve Çin ordularının hizmetinde bulunuyor.
ABD Başkanı Joe Biden, mart ayı başında, hipersonik füze geliştirmek için sanayi kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini dile getirmişti. Biden, hipersonik füzeler için savunma üretimindeki yasa kısıtlamalarını kaldırma talimatını vermişti.