Kuzey Kore nükleer silaha uygun malzeme üretecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:34
109 dk
Z RAPORU
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
21:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği: Türkiye tarımının yüzde 20’sini afet bölgesi kapsıyor
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
10:35
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:41
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:06
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
11:43
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
12:14
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:33
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Muharrem İnce'nin adaylığı tartışılıyor.
12:46
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
14:55
11 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230328/kuzey-kore-nukleer-silaha-uygun-malzeme-uretecek-1068840896.html
Kuzey Kore nükleer silaha uygun malzeme üretecek
Kuzey Kore nükleer silaha uygun malzeme üretecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin gücünü pekiştirecek nükleer silah imalatı için uygun nükleer malzeme üretiminin artırılması çağrısında bulundu. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T11:44+0300
2023-03-28T11:48+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
nükleer silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068840701_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bcc54fa2c2afc342432de6779d356d89.jpg
Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığına göre, Nükleer Silahlar Enstitüsünden ülkenin nükleer gücü hakkında brifing alan Kim, nükleer kapasitenin genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Nükleer silahların 'her zaman ve her yerde' kullanılması için 'kusursuz' hazırlıklar yapılmasını isteyen Kim, "Nükleer gücümüzün kapsamlı cevap pozisyonunu pekiştirme çalışmalarından asla tatmin olmamalıyız ve nükleer gücü istikrarlı şekilde güçlendirmeyi sürdürmeliyiz" dedi.Kim, ülkenin nükleer gücünün katlanarak artırılması hedefi doğrultusunda nükleer silah imalatı için uygun nükleer malzeme üretiminin artırılması çağrısı yaptı.Devlet medyası, ayrıca, ilk kez Kim'in 'Hwasan-31' adlı taktik nükleer savaş başlığına benzeyen silahları incelerken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.Art arda füze denemeleriKuzey Kore son dönemde füze denemeleri konusunda ivmeyi artırdı.Güney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatına karşı Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor.Kuzey Kore, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Bu tatbikatın 3 bölümden oluştuğu, bunların, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.Deneme, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'ta sona eren 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı sırasında yapılmıştı.2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak 1 yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.Pyongyang yönetimi, ay başından bu yana 6, yılbaşından bu yana da 20'yi aşkın füze denemesi yaptı.Kuzey Kore son olarak 24 Mart'ta denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip 'radyoaktif tsunami' oluşturabilecek su altı dronunu test ettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230324/kuzey-kore-insansiz-su-alti-nukleer-saldiri-aracini-test-etti-1068696255.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068840701_83:0:1148:799_1920x0_80_0_0_d4834eb039b3a73d65993984929b9a71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, kim jong-un, nükleer silah
kuzey kore, kim jong-un, nükleer silah

Kuzey Kore nükleer silaha uygun malzeme üretecek

11:44 28.03.2023 (güncellendi: 11:48 28.03.2023)
© AP PhotoKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin gücünü pekiştirecek nükleer silah imalatı için uygun nükleer malzeme üretiminin artırılması çağrısında bulundu.
Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığına göre, Nükleer Silahlar Enstitüsünden ülkenin nükleer gücü hakkında brifing alan Kim, nükleer kapasitenin genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nükleer silahların 'her zaman ve her yerde' kullanılması için 'kusursuz' hazırlıklar yapılmasını isteyen Kim, "Nükleer gücümüzün kapsamlı cevap pozisyonunu pekiştirme çalışmalarından asla tatmin olmamalıyız ve nükleer gücü istikrarlı şekilde güçlendirmeyi sürdürmeliyiz" dedi.
Kim, ülkenin nükleer gücünün katlanarak artırılması hedefi doğrultusunda nükleer silah imalatı için uygun nükleer malzeme üretiminin artırılması çağrısı yaptı.
Devlet medyası, ayrıca, ilk kez Kim'in 'Hwasan-31' adlı taktik nükleer savaş başlığına benzeyen silahları incelerken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Art arda füze denemeleri

Kuzey Kore son dönemde füze denemeleri konusunda ivmeyi artırdı.
Güney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatına karşı Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor.
Kuzey Kore, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Bu tatbikatın 3 bölümden oluştuğu, bunların, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.
Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.
Deneme, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'ta sona eren 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı sırasında yapılmıştı.
2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak 1 yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.
Pyongyang yönetimi, ay başından bu yana 6, yılbaşından bu yana da 20'yi aşkın füze denemesi yaptı.
Kuzey Kore son olarak 24 Mart'ta denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip 'radyoaktif tsunami' oluşturabilecek su altı dronunu test ettiğini duyurmuştu.
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
DÜNYA
Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
24 Mart, 10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала