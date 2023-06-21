https://sputniknews.com.tr/20230621/putin-ordunun-guclendirilmesi-onceligimiz-silahli-kuvvetleri-gelistirmeye-devam-edecegiz-1072703920.html
Putin: Ordunun güçlendirilmesi önceliğimiz, silahlı kuvvetleri geliştirmeye devam edeceğiz
Putin: Ordunun güçlendirilmesi önceliğimiz, silahlı kuvvetleri geliştirmeye devam edeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordunun güçlendirilmesinin yönetimin önceliği olmaya devam ettiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirilmeye devam... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T15:14+0300
2023-06-21T15:14+0300
2023-06-21T15:24+0300
dünya
rusya
vladimir putin
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Rus askeri akademi mezunlarıyla bir araya gelen Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine vurgu yaptı, yönetimin önceliğinin orduyu güçlendirmek olduğunu ifade etti.Son model zırhlı araçların, taarruz ve hava savunmasına yönelik sistemlerinin geliştirilmeye devam edileceğini söyleyen Rus lider, yetkililerin saldırı insansız hava araçlarının orduya teslimatlarına devam edeceklerini ve üretimlerini hızlandıracaklarını vurguladı.
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin
Putin: Ordunun güçlendirilmesi önceliğimiz, silahlı kuvvetleri geliştirmeye devam edeceğiz
15:14 21.06.2023 (güncellendi: 15:24 21.06.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordunun güçlendirilmesinin yönetimin önceliği olmaya devam ettiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirilmeye devam edileceğini belirtti.
Rus askeri akademi mezunlarıyla bir araya gelen Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine vurgu yaptı, yönetimin önceliğinin orduyu güçlendirmek olduğunu ifade etti.
Son model zırhlı araçların, taarruz ve hava savunmasına yönelik sistemlerinin geliştirilmeye devam edileceğini söyleyen Rus lider, yetkililerin saldırı insansız hava araçlarının orduya teslimatlarına devam edeceklerini ve üretimlerini hızlandıracaklarını vurguladı.