https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-gelismis-yeni-bir-kitalararasi-balistik-fuze-sistemini-test-etti-1069564683.html

Rusya gelişmiş yeni bir kıtalararası balistik füze sistemini test etti

Rusya gelişmiş yeni bir kıtalararası balistik füze sistemini test etti

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, gelişmiş bir kıtalararası balistik füzenin denemesini yaptıklarını duyurdu. Test edilen söz konusu füze sisteminin tipi... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T12:12+0300

2023-04-12T12:12+0300

2023-04-12T12:12+0300

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nükleer başlık

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kapustin Yar deneme sahasında, gelişmiş bir kıtalararası balistik füzenin denemesini başarılı bir biçimde gerçekleştirdiklerini belirtti. Söz konusu füzenin savaş başlığının test sırasında belirlenen hedefi vurduğu kaydedildi.Bu denemenin gerçekleştirilmesi, Rusya ile ABD’nin cephanelerindeki nükleer başlıkların sayısını sınırlandırmalarını içeren son anlaşmayı, Rusya’nın şubat ayında askıya almasını izliyor.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kapustin Yar sahasında gerçekleştirilen deneme sırasında kullanılan savaş başlığının tipini açıklamadı, ancak denemenin amacının, ‘gelişmiş yeni bir stratejik füze sistemini test etmek’ olduğunu belirttiler.Rusya’nın son yıllarda geliştirdiği füzelerden birisi Sarmat sistemi. Söz konusu sistem aynı anda birden çok nükleer savaş başlığı fırlatabiliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu sistemden ilk defa bahsettiğinde bunun ‘yenilmesi mümkün olmayan bir silah’ olduğunu söylemişti.

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rusya, kıtalararası, kıtalararası balistik füze, vladimir putin, açıklama, abd, nükleer başlık