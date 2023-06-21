https://sputniknews.com.tr/20230621/maduro-venezuella-merkez-bankasinin-rus-odeme-sistemi-mir-mujdesiyle-yeni-finans-agina-katildik-1072710825.html

Maduro: Venezüella Merkez Bankası'nın Rus ödeme sistemi Mir müjdesiyle yeni finans ağına katıldık

Maduro: Venezüella Merkez Bankası'nın Rus ödeme sistemi Mir müjdesiyle yeni finans ağına katıldık

ABD yaptırımlarının kıskacındaki ülkelerden biri daha Rusya bağlantılı alternatif finansal yöntemlere geçiyor. Maduro, "Venezüella Merkez Bankası, dünyanın... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T16:59+0300

2023-06-21T16:59+0300

2023-06-21T17:02+0300

ekonomi

mir

mir pay

mir kartları

rusya

venezüella

nicolas maduro

venezüella merkez bankası

küba

latin amerika

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Latin Amerika'nın solcu liderlerinden Nicolas Maduro, "Rusya'nın Mir banka kartlarının ülkede kullanıma sokulmasıyla, Venezüella, yeni dünyanın finansal sisteminin oluşturulmasına katılıyor" açıklamasını yaptı.Nisanda başlattığı 'Maduro'yla' adındaki yeni TV programında konuşan Venezüella'nın sosyalist Devlet Başkanı, "Dünyada yeni ödeme sistemleri ortaya çıkıyor" diyerek şöyle devam etti:Mart ayında Küba'daki ATM'lerin kabul etmeye başladığı Mir sisteminin kartları, Aralık 2023'e kadar Myanmar'da da devreye girecek. Nikaragua da sisteme katılma arzusunu dile getirdi.Halihazırda Mir kartları Abhazya, Ermenistan, Belarus, Vietnam, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Kore ve Güney Osetya'daki ortak bankalar tarafından kabul ediliyor.Yanısıra İran, Endonezya, Mısır, Tayland, Hindistan, Venezüella, Mauritius, Nijerya ve Etiyopya Mir sistemiyle ilgili ülkeler arasında.

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rusya

venezüella

küba

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mir, mir pay, mir kartları, rusya, venezüella, nicolas maduro, venezüella merkez bankası, küba, latin amerika