https://sputniknews.com.tr/20230621/maduro-venezuella-merkez-bankasinin-rus-odeme-sistemi-mir-mujdesiyle-yeni-finans-agina-katildik-1072710825.html
Maduro: Venezüella Merkez Bankası'nın Rus ödeme sistemi Mir müjdesiyle yeni finans ağına katıldık
Maduro: Venezüella Merkez Bankası'nın Rus ödeme sistemi Mir müjdesiyle yeni finans ağına katıldık
ABD yaptırımlarının kıskacındaki ülkelerden biri daha Rusya bağlantılı alternatif finansal yöntemlere geçiyor. Maduro, "Venezüella Merkez Bankası, dünyanın... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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Latin Amerika'nın solcu liderlerinden Nicolas Maduro, "Rusya'nın Mir banka kartlarının ülkede kullanıma sokulmasıyla, Venezüella, yeni dünyanın finansal sisteminin oluşturulmasına katılıyor" açıklamasını yaptı.Nisanda başlattığı 'Maduro'yla' adındaki yeni TV programında konuşan Venezüella'nın sosyalist Devlet Başkanı, "Dünyada yeni ödeme sistemleri ortaya çıkıyor" diyerek şöyle devam etti:Mart ayında Küba'daki ATM'lerin kabul etmeye başladığı Mir sisteminin kartları, Aralık 2023'e kadar Myanmar'da da devreye girecek. Nikaragua da sisteme katılma arzusunu dile getirdi.Halihazırda Mir kartları Abhazya, Ermenistan, Belarus, Vietnam, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Kore ve Güney Osetya'daki ortak bankalar tarafından kabul ediliyor.Yanısıra İran, Endonezya, Mısır, Tayland, Hindistan, Venezüella, Mauritius, Nijerya ve Etiyopya Mir sistemiyle ilgili ülkeler arasında.
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mir, mir pay, mir kartları, rusya, venezüella, nicolas maduro, venezüella merkez bankası, küba, latin amerika
mir, mir pay, mir kartları, rusya, venezüella, nicolas maduro, venezüella merkez bankası, küba, latin amerika
Maduro: Venezüella Merkez Bankası'nın Rus ödeme sistemi Mir müjdesiyle yeni finans ağına katıldık
16:59 21.06.2023 (güncellendi: 17:02 21.06.2023) Abone ol
ABD yaptırımlarının kıskacındaki ülkelerden biri daha Rusya bağlantılı alternatif finansal yöntemlere geçiyor. Maduro, "Venezüella Merkez Bankası, dünyanın birçok ülkesi tarafından kullanılan Rus ödeme sistemi Mir'e katıldığımızın müjdesini verdi" dedi.
Latin Amerika'nın solcu liderlerinden Nicolas Maduro, "Rusya'nın Mir banka kartlarının ülkede kullanıma sokulmasıyla, Venezüella, yeni dünyanın finansal sisteminin oluşturulmasına katılıyor" açıklamasını yaptı.
Nisanda başlattığı 'Maduro'yla' adındaki yeni TV programında konuşan Venezüella'nın sosyalist Devlet Başkanı, "Dünyada yeni ödeme sistemleri ortaya çıkıyor" diyerek şöyle devam etti:
"Venezüella acımasız, haksız ve cezai yaptırımlara maruz kaldı; bizi parasal ve finansal olarak tecrit etme girişimleriyle karşılaştık. Artık yeni dünyanın yeni ödeme sistemlerini, yeni finansal sistemlerini, yeni para sistemlerini inşa ediyoruz."
"Venezüella Merkez Bankası, dünyanın birçok ülkesi tarafından kullanılan Rus ödeme sistemi Mir'e katıldığımızın müjdesini verdi."
Mart ayında Küba'daki ATM'lerin kabul etmeye başladığı Mir sisteminin kartları, Aralık 2023'e kadar Myanmar'da da devreye girecek. Nikaragua da sisteme katılma arzusunu dile getirdi.
Halihazırda Mir kartları Abhazya, Ermenistan, Belarus, Vietnam, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Kore ve Güney Osetya'daki ortak bankalar tarafından kabul ediliyor.
Yanısıra İran, Endonezya, Mısır, Tayland, Hindistan, Venezüella, Mauritius, Nijerya ve Etiyopya Mir sistemiyle ilgili ülkeler arasında.