https://sputniknews.com.tr/20230615/brics-pay-sistemi-ustunden-ulusal-para-birimleriyle-odeme-islemleri-test-edilecek-1072508239.html
BRICS Pay sistemi üstünden ulusal para birimleriyle ödeme işlemleri test edilecek
BRICS Pay sistemi üstünden ulusal para birimleriyle ödeme işlemleri test edilecek
BRICS üyesi ülkeler, BRICS Pay ödeme sistemi kapsamında, karşılıklı ticarette ulusal paralar kullanarak ödeme yapmayı test etmeyi planlıyor. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T21:52+0300
2023-06-15T21:52+0300
2023-06-15T21:52+0300
ekonomi
brics
para birimi
brics pay
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BRICS İş Konseyi Mali Hizmetler Çalışma Grubu Rusya Başkanı Valeriy Belyakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda, “Önümüzdeki bir yıl içinde, Rus uzmanlardan oluşan bir inisiyatif grubu, BRICS Pay projesi kapsamında, gerçek mal teslimiyle BRICS ülkelerinin ulusal paraları üstünden ödemelerin yapılmasıyla ilgili bir dizi test gerçekleştirmeyi ve tedarik sözleşmeleri kapsamında sınır ötesi ödemeler için tek bir BRICS para birimi oluşturmaya yönelik çeşitli kavramlar geliştirmeyi planlıyor” açıklamasında bulundu.Belyakov’un anlattığına göre, BRICS Pay ödeme sisteminin oluşturulması, finansal altyapının iyileştirilmesini, karşılıklı ödeme süreçlerinin basitleştirilmesini ve BRICS ülkelerini gayri iktisadi rekabete karşı korumak dahil küresel mali kurumlarına olan bağımlılıklarını azaltmayı amaçlıyor.BRICS üyesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, aralarındaki ticaret ve para transferleri için ortak platform geliştirme çalışmaları kapsamında BRICS Pay ödeme sistemini oluşturma çalışmalarını başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyanin-kahire-buyukelcisi-misir-bricse-uyelik-basvurusu-yapti-1072442662.html
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brics, para birimi, brics pay
brics, para birimi, brics pay
BRICS Pay sistemi üstünden ulusal para birimleriyle ödeme işlemleri test edilecek
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BRICS üyesi ülkeler, BRICS Pay ödeme sistemi kapsamında, karşılıklı ticarette ulusal paralar kullanarak ödeme yapmayı test etmeyi planlıyor.
BRICS İş Konseyi Mali Hizmetler Çalışma Grubu Rusya Başkanı Valeriy Belyakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda, “Önümüzdeki bir yıl içinde, Rus uzmanlardan oluşan bir inisiyatif grubu, BRICS Pay projesi kapsamında, gerçek mal teslimiyle BRICS ülkelerinin ulusal paraları üstünden ödemelerin yapılmasıyla ilgili bir dizi test gerçekleştirmeyi ve tedarik sözleşmeleri kapsamında sınır ötesi ödemeler için tek bir BRICS para birimi oluşturmaya yönelik çeşitli kavramlar geliştirmeyi planlıyor” açıklamasında bulundu.
Belyakov’un anlattığına göre, BRICS Pay ödeme sisteminin oluşturulması, finansal altyapının iyileştirilmesini, karşılıklı ödeme süreçlerinin basitleştirilmesini ve BRICS ülkelerini gayri iktisadi rekabete karşı korumak dahil küresel mali kurumlarına olan bağımlılıklarını azaltmayı amaçlıyor.
BRICS üyesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, aralarındaki ticaret ve para transferleri için ortak platform geliştirme çalışmaları kapsamında BRICS Pay ödeme sistemini oluşturma çalışmalarını başlatmıştı.