https://sputniknews.com.tr/20230615/brics-pay-sistemi-ustunden-ulusal-para-birimleriyle-odeme-islemleri-test-edilecek-1072508239.html

BRICS Pay sistemi üstünden ulusal para birimleriyle ödeme işlemleri test edilecek

BRICS Pay sistemi üstünden ulusal para birimleriyle ödeme işlemleri test edilecek

BRICS üyesi ülkeler, BRICS Pay ödeme sistemi kapsamında, karşılıklı ticarette ulusal paralar kullanarak ödeme yapmayı test etmeyi planlıyor. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T21:52+0300

2023-06-15T21:52+0300

2023-06-15T21:52+0300

ekonomi

brics

para birimi

brics pay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072286025_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6d3e80b74ce5a367afcff3a5541d3997.jpg

BRICS İş Konseyi Mali Hizmetler Çalışma Grubu Rusya Başkanı Valeriy Belyakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda, “Önümüzdeki bir yıl içinde, Rus uzmanlardan oluşan bir inisiyatif grubu, BRICS Pay projesi kapsamında, gerçek mal teslimiyle BRICS ülkelerinin ulusal paraları üstünden ödemelerin yapılmasıyla ilgili bir dizi test gerçekleştirmeyi ve tedarik sözleşmeleri kapsamında sınır ötesi ödemeler için tek bir BRICS para birimi oluşturmaya yönelik çeşitli kavramlar geliştirmeyi planlıyor” açıklamasında bulundu.Belyakov’un anlattığına göre, BRICS Pay ödeme sisteminin oluşturulması, finansal altyapının iyileştirilmesini, karşılıklı ödeme süreçlerinin basitleştirilmesini ve BRICS ülkelerini gayri iktisadi rekabete karşı korumak dahil küresel mali kurumlarına olan bağımlılıklarını azaltmayı amaçlıyor.BRICS üyesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, aralarındaki ticaret ve para transferleri için ortak platform geliştirme çalışmaları kapsamında BRICS Pay ödeme sistemini oluşturma çalışmalarını başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyanin-kahire-buyukelcisi-misir-bricse-uyelik-basvurusu-yapti-1072442662.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brics, para birimi, brics pay