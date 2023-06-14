https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyanin-kahire-buyukelcisi-misir-bricse-uyelik-basvurusu-yapti-1072442662.html

Rusya'nın Kahire Büyükelçisi: Mısır, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı

Rusya'nın Kahire Büyükelçisi: Mısır, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı

Rusya'nın Kahire Büyükekçisi Georgiy Borisenko, ticarette alternatif para birimlerine geçmeye ilgi duyan Mısır'ın BRICS'e üye olmak için başvuruda bulunduğunu... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T15:23+0300

2023-06-14T15:23+0300

2023-06-14T15:28+0300

ekonomi

rusya

mısır

brics

brezilya

hindistan

çin

çin halk cumhuriyeti

güney afrika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072442814_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d492d1dfa68b748349db5f26955ebd2.jpg

Rus basınına demeç veren Borisenko, Mısır'ın BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını belirterek "Zira şu anda BRICS'in üzerinde çalıştığı konulardan biri, ticaretin ulusal para birimleri veya oluşturulacak ortak para birimi gibi alternatif para birimlerine azami düzeyde geçirilmesi. Mısır buna çok ilgi gösteriyor" dedi.Mısır'ın Rusya'yla ticareti ve diğer ekonomik işbirliği türlerini geliştirmek istediğini belirten Borisenko, bu ticari işlemlerde yeni ödeme mekanizmaları geliştirme sürecinin sürdüğünü kaydetti.Daha önce Mısır; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na üye olmuştu.Güney Afrika'nın BRICS Temsilcisi Anil Sooklal, 19 ülkenin gruba üye olmak istediğini, 13'ünün resmi başvuruda bulunduğunu, 6'sının ise gayri resmi olarak niyet belirttiğini söylemişti.Geçen hafta sonu Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'nın Çin'in Şanghay şehrindeki merkezini ziyareti sırasında, bankanın başkanlığını yürüten eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile gerçekleştirdiği görüşmede bankaya katılmak için üyelik talebini iletmişti.Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olurken halen Uruguay ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230611/bir-ulke-daha-brics-bankasina-katilmak-icin-resmen-basvurdu-1072285912.html

https://sputniknews.com.tr/20230531/venezuellanin-brics-uyeligi-talebi-brezilyadan-destek-rusyadan-takdir-cinden-memnuniyet-1071839945.html

rusya

mısır

brezilya

hindistan

çin

çin halk cumhuriyeti

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mısır, brics, brezilya, hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, güney afrika