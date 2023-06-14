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https://sputniknews.com.tr/20230614/rusyanin-kahire-buyukelcisi-misir-bricse-uyelik-basvurusu-yapti-1072442662.html
Rusya'nın Kahire Büyükelçisi: Mısır, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı
Rusya'nın Kahire Büyükelçisi: Mısır, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı
Rusya'nın Kahire Büyükekçisi Georgiy Borisenko, ticarette alternatif para birimlerine geçmeye ilgi duyan Mısır'ın BRICS'e üye olmak için başvuruda bulunduğunu... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T15:23+0300
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ekonomi
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Rus basınına demeç veren Borisenko, Mısır'ın BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını belirterek "Zira şu anda BRICS'in üzerinde çalıştığı konulardan biri, ticaretin ulusal para birimleri veya oluşturulacak ortak para birimi gibi alternatif para birimlerine azami düzeyde geçirilmesi. Mısır buna çok ilgi gösteriyor" dedi.Mısır'ın Rusya'yla ticareti ve diğer ekonomik işbirliği türlerini geliştirmek istediğini belirten Borisenko, bu ticari işlemlerde yeni ödeme mekanizmaları geliştirme sürecinin sürdüğünü kaydetti.Daha önce Mısır; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na üye olmuştu.Güney Afrika'nın BRICS Temsilcisi Anil Sooklal, 19 ülkenin gruba üye olmak istediğini, 13'ünün resmi başvuruda bulunduğunu, 6'sının ise gayri resmi olarak niyet belirttiğini söylemişti.Geçen hafta sonu Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'nın Çin'in Şanghay şehrindeki merkezini ziyareti sırasında, bankanın başkanlığını yürüten eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile gerçekleştirdiği görüşmede bankaya katılmak için üyelik talebini iletmişti.Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olurken halen Uruguay ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230611/bir-ulke-daha-brics-bankasina-katilmak-icin-resmen-basvurdu-1072285912.html
https://sputniknews.com.tr/20230531/venezuellanin-brics-uyeligi-talebi-brezilyadan-destek-rusyadan-takdir-cinden-memnuniyet-1071839945.html
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rusya, mısır, brics, brezilya, hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, güney afrika
rusya, mısır, brics, brezilya, hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, güney afrika

Rusya'nın Kahire Büyükelçisi: Mısır, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı

15:23 14.06.2023 (güncellendi: 15:28 14.06.2023)
© AFP 2023 / RODGER BOSCHBRICS bayrakları
BRICS bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / RODGER BOSCH
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Rusya'nın Kahire Büyükekçisi Georgiy Borisenko, ticarette alternatif para birimlerine geçmeye ilgi duyan Mısır'ın BRICS'e üye olmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Rus basınına demeç veren Borisenko, Mısır'ın BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını belirterek "Zira şu anda BRICS'in üzerinde çalıştığı konulardan biri, ticaretin ulusal para birimleri veya oluşturulacak ortak para birimi gibi alternatif para birimlerine azami düzeyde geçirilmesi. Mısır buna çok ilgi gösteriyor" dedi.

Mısır'ın Rusya'yla ticareti ve diğer ekonomik işbirliği türlerini geliştirmek istediğini belirten Borisenko, bu ticari işlemlerde yeni ödeme mekanizmaları geliştirme sürecinin sürdüğünü kaydetti.
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
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Daha önce Mısır; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na üye olmuştu.

Güney Afrika'nın BRICS Temsilcisi Anil Sooklal, 19 ülkenin gruba üye olmak istediğini, 13'ünün resmi başvuruda bulunduğunu, 6'sının ise gayri resmi olarak niyet belirttiğini söylemişti.

Geçen hafta sonu Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'nın Çin'in Şanghay şehrindeki merkezini ziyareti sırasında, bankanın başkanlığını yürüten eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile gerçekleştirdiği görüşmede bankaya katılmak için üyelik talebini iletmişti.

Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olurken halen Uruguay ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.
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