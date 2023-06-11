https://sputniknews.com.tr/20230611/bir-ulke-daha-brics-bankasina-katilmak-icin-resmen-basvurdu-1072285912.html
Bir ülke daha BRICS bankasına katılmak için resmen başvurdu
Bir ülke daha BRICS bankasına katılmak için resmen başvurdu
Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun ofisinden yapılan açıklamada, Castro'nun, dün NDB'nin Çin'in Şanghay şehrindeki merkezini ziyaretinde bankanın... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T12:47+0300
2023-06-11T12:47+0300
2023-06-11T12:49+0300
ekonomi
brics
banka
honduras
brezilya
rusya
hindistan
çin
güney afrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072286025_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6d3e80b74ce5a367afcff3a5541d3997.jpg
Açıklamada, Honduras hükümetinin katılım işlemlerini yürütmek üzere teknik komisyon oluşturacağı kaydedildi.Yakın zaman önce diplomatik ilişkilerini kestiği Tayvan ile egemenlik ihtilafı içinde olan Çin'i resmen tanıyan Houndras'ın lideri Castro, resmi ziyaret için bu ülkede bulunuyor.6 günlük ziyaret kapsamında 9 Haziran'da Şanghay şehrine gelen Castro, dün NDB'nin merkezini ziyaret ederek Rousseff ile görüşmüştü.Yeni Kalkınma Bankası, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri tarafından 2014'teki 6. BRICS Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla, 100 milyar dolar öz sermayeyle kurulmuştu.Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olurken halen Uruguay ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/lavrov-cape-towndaki-brics-toplantisi-kapsaminda-brezilya-bae-ve-iranli-mevkidaslariyla-gorustu-1071946058.html
honduras
brezilya
rusya
hindistan
çin
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072286025_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_46663e0ffbcb14fde18620aaab823504.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brics, banka, honduras, brezilya, rusya, hindistan, çin, güney afrika
brics, banka, honduras, brezilya, rusya, hindistan, çin, güney afrika
Bir ülke daha BRICS bankasına katılmak için resmen başvurdu
12:47 11.06.2023 (güncellendi: 12:49 11.06.2023) Abone ol
Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun ofisinden yapılan açıklamada, Castro'nun, dün NDB'nin Çin'in Şanghay şehrindeki merkezini ziyaretinde bankanın başkanlığını yürüten eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile gerçekleştirdiği görüşmede üyelik talebini ilettiği belirtildi.
Açıklamada, Honduras hükümetinin katılım işlemlerini yürütmek üzere teknik komisyon oluşturacağı kaydedildi.
Yakın zaman önce diplomatik ilişkilerini kestiği Tayvan ile egemenlik ihtilafı içinde olan Çin'i resmen tanıyan Houndras'ın lideri Castro, resmi ziyaret için bu ülkede bulunuyor.
6 günlük ziyaret kapsamında 9 Haziran'da Şanghay şehrine gelen Castro, dün NDB'nin merkezini ziyaret ederek Rousseff ile görüşmüştü.
Yeni Kalkınma Bankası, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri tarafından 2014'teki 6. BRICS Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla, 100 milyar dolar öz sermayeyle kurulmuştu.
Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olurken halen Uruguay ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.