https://sputniknews.com.tr/20230611/bir-ulke-daha-brics-bankasina-katilmak-icin-resmen-basvurdu-1072285912.html

Bir ülke daha BRICS bankasına katılmak için resmen başvurdu

Bir ülke daha BRICS bankasına katılmak için resmen başvurdu

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun ofisinden yapılan açıklamada, Castro'nun, dün NDB'nin Çin'in Şanghay şehrindeki merkezini ziyaretinde bankanın... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T12:47+0300

2023-06-11T12:47+0300

2023-06-11T12:49+0300

ekonomi

brics

banka

honduras

brezilya

rusya

hindistan

çin

güney afrika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072286025_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6d3e80b74ce5a367afcff3a5541d3997.jpg

Açıklamada, Honduras hükümetinin katılım işlemlerini yürütmek üzere teknik komisyon oluşturacağı kaydedildi.Yakın zaman önce diplomatik ilişkilerini kestiği Tayvan ile egemenlik ihtilafı içinde olan Çin'i resmen tanıyan Houndras'ın lideri Castro, resmi ziyaret için bu ülkede bulunuyor.6 günlük ziyaret kapsamında 9 Haziran'da Şanghay şehrine gelen Castro, dün NDB'nin merkezini ziyaret ederek Rousseff ile görüşmüştü.Yeni Kalkınma Bankası, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri tarafından 2014'teki 6. BRICS Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla, 100 milyar dolar öz sermayeyle kurulmuştu.Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olurken halen Uruguay ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230602/lavrov-cape-towndaki-brics-toplantisi-kapsaminda-brezilya-bae-ve-iranli-mevkidaslariyla-gorustu-1071946058.html

honduras

brezilya

rusya

hindistan

çin

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brics, banka, honduras, brezilya, rusya, hindistan, çin, güney afrika