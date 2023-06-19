https://sputniknews.com.tr/20230619/tezahuratlar-ve-elestiriler-esliginde-macron-ragbicilerle-bir-sise-birayi-fondip-yapti-1072631429.html

Tezahüratlar ve eleştiriler eşliğinde: Macron ragbicilerle bir şişe birayı fondip yaptı

Tezahüratlar ve eleştiriler eşliğinde: Macron ragbicilerle bir şişe birayı fondip yaptı

Fransa Top 14 Ragbi şampiyonasını kazanan Toulouse takımı oyuncularını kutlamak için soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir şişe birayı... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T20:47+0300

2023-06-19T20:47+0300

2023-06-19T20:53+0300

dünya

emmanuel macron

ragbi

final

maç

şampiyon

kutlama

şişe

bira

içki

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Fransa'da 'mezarda emeklilik' reformu yüzünden aylardır protesto edilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kez ragbi ligi şampiyonu Toulouse'un oyuncularıyla soyunma odasında bir şişe birayı kafaya dikerken görüntülenmesi nedeniyle tepki çekti.Sıkı bir spor meraklısı olan ve Fransız spor takımlarına yaptığı soyunma odası ziyaretleriyle tanınan Macron, Paris’e yakın Stade de France’da Toulouse ile La Rochelle arasında oynanan Fransa Top 14 ragbi şampiyonası finalini izledikten sonra soyunma odasına inerek şampiyon Toulouse'un kutlamalarına katıldı. Şampiyon takımın oyuncularının kendi içtikleri biradan bir şişe verdikleri Macron, tezahüratlar arasında şişeyi kafaya dikip tek seferde içti.Daha önce de içki içerken poz vermiş olan 45 yaşındaki cumhurbaşkanı, video görüntülerine göre 35.5 santilitrelik şişeyi 17 saniyede boşalttı.Bu manzaraya Yeşiller partisi milletvekili Sandrine Rousseau, "Tek bir görüntüde siyasi liderlikte toksik (zehirli) erkeklik" tweetiyle tepki gösterdi. Macron'un iktidardaki Rönesans partisi milletvekili Jean-Rene Cazeneuve, "23 oyuncunun sevincini paylaşan, onların geleneklerine sahip çıkan bir cumhurbaşkanı. Hepsi bu" yanıtını verdi.Sosyalist Parti'nin parlamentodaki sözcüsü Arthur Delaporte, "Bir cumhurbaşkanı bunu yapmamalı" diyerek ekledi: "Aşırı alkol tüketimine, aşırı içmeye karşı 50 yıllık halk sağlığı politikası... Açıkçası bu mesaj işleri bozdu."Fransa Bağımlılıklar Derneği'nden Bernard Basset ise "Cumhurbaşkanının sağlıklı bir davranış örneği oluşturma konusunda rol model olma sorumluluğu var" ikazında bulundu. Basset, "Bu durumda sporu, partileri ve alkol tüketimini herkesin biraz fazla içtiği erkeksi akran baskısı bağlamıyla ilişkilendiriyor" yorumunu yaptı.Bağımlılık uzmanı bir doktor olan William Lowenstein, "Uygunsuz. Yapabilirsin ama kameraların önünde yapamazsın" diye görüş bildirdi. Aralık ayında Katar'daki Dünya Kupası finalini kaybeden Les Bleus lakaplı Fransız milli futbol takımını soyunma odasında ziyaret edip duygusal bir moral konuşması yapan Rotschild ekolünden eski yatırım bankacısı, çoğu Fransız Cumhurbaşkanı gibi bugüne dek sık sık elinde bir kadeh şarapla görüldü. Hatta bir keresinde öğle ve akşam birer kadeh içtiğini iddia etti. Fransa'nın meşhur şarap sektöründen ateşli desteğini esirgemeyen Macron, halk sağlığı yetkililerinin 'Kuru Ocak' adı altında yılın ilk ayı dört hafta boyunca alkolden uzak durma kampanyası yürütmesini de engelledi.Sağlık bakanlığına göre, Fransa'da son 50 yılda alkol tüketimi düşmüş olsa da, her yıl sarhoş edici maddelerden yaklaşık 49 bin ölüm meydana geliyor ve bunların aşırı tüketimi hastaneye yatışların başlıca nedenlerinden birini oluşturuyor. Ancak halkla ilişkiler uzmanlarına göre soyunma odasında ragbicilerle fondip görüntüleri, uzun süredir sıradan vatandaşın halinden anlamamakla eleştirilen cumhurbaşkanının reytinglerine yardımcı olabilir.'Mezarda emeklilik' reformu yüzünden bu yılın mart ve nisan aylarında halk desteği rekor düzeyde dip yapan Macron'un nisanda popülaritesi o kadar düşüktü ki, futbolun Coupe de France finalinin oyuncularıyla maçtan önce sahada değil, koridorda el sıkışmasının en iyisi olduğu düşünüldü. Nitekim cumhurbaşkanı, cumartesi günkü ragbi final maçından önce sahaya çıkarken kalabalığın bazı kesimleri tarafından yuhalandı.

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emmanuel macron, ragbi, final, maç, şampiyon, kutlama, şişe, bira, içki, fransa