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https://sputniknews.com.tr/20230118/kanada-sokta-haftada-en-fazla-2-icki-icilmesi-ve-tum-ickilere-kanser-uyarisi-konulmasi-tavsiyesi-1065889709.html
Kanada şokta: Haftada en fazla 2 içki içilmesi ve tüm içkilere kanser uyarısı konulması tavsiyesi
Kanada şokta: Haftada en fazla 2 içki içilmesi ve tüm içkilere kanser uyarısı konulması tavsiyesi
Amerika'nın kuzeyinde uzun ve soğuk kışlarıyla meşhur Kanada'da, hükümete bağlı bağımlılıkla mücadele kurumunun 2023 kılavuzunda haftada iki içkiden fazla... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T21:15+0300
2023-01-18T22:04+0300
yaşam
kanada
içki
alkol
sağlık
kanser
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Kanada'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Madde Kullanımı ve Bağımlığı Merkezi (CCSA), yeni yılda zararlı alışkanlıkları bırakma kararı alanların ocak ayını içkisiz geçirme gayretinin tüm yıla yayılmasını tavsiye etti. 'En risksizi hiç içmemek'2023 yılı için alkol tüketim kılavuzunu güncelleyen CCSA, tek risksiz yaklaşımın içki içmekten kaçınmak olduğunu, illa isteyenler için haftada en fazla iki içkinin düşük risk oluşturacağını duyurdu.Bu açıklama Kanadalıları şoke etti. Zira CCSA'nın 2011'deki kılavuzunda kadınlar için haftada en fazla 10, erkekler için en fazla 15 içki düşük riskli olarak addedilmişti. 'Tüm içkilere kansere yol açabileceklerine dair uyarı konulsun'Yeni kılavuz, alkol tüketimini sıfıra indirmeyi tavsiye etmenin yanısıra tüm içkilere kansere yol açabileceklerine dair sağlık uyarıları konulmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi.Yetişkinlerin yüzde 80'i içkiciBu yeni bulguların yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'inin içki tükettiği Kanada açısından hazmı zor. Kanadalıların çoğu, değişiklikleri 'fazla radikal' bulduğunu belirtirken, raporu hazırlayan bilim insanlarından biri "Alkol, Kanada'da büyük ölçüde kültürümüzün bir parçası, normalleştirilmiştir, sosyal olarak büyük ölçüde kabul edilebilirdir" dedi.'Ne kadar az o kadar iyi'Ontario Halk Sağlığı'ndan kıdemli bilim insanı ve kılavuzları hazırlayan uzman heyetinin üyesi Erin Hobin, yeni kılavuzun ana mesajını, "Herhangi bir miktarda alkolün sağlığın için iyi olmadığı; ve eğer illa içersen, ne kadar az o kadar iyi" diye özetledi. CCSA'nın yaklaşık 90 sayfalık raporu, alkol tüketimiyle ilgili önceden düşük olup sonradan yükseltilen sağlık risklerini ayrıntılarıyla anlatıyor. Buna göre yüzde 5 alkollü 341ml bira veya yüzde 12 alkollü 142ml kadeh şarap olarak sunulan standart içkiden ikiden fazla içmek, meme ve kolon kanseri dahil olmak üzere olumsuz sonuçların artmasına neden oluyor. 'Üç içki kanser riskini yüzde 15 artırıyor'Dr. Hobin, "Kanadalıların çoğu haftada üç standart içkiyi büyük miktarda alkol olarak görmez" diye tepkileri kabul ederek ekledi:"Yeni kılavuz belki biraz şoke edici olabilir. Haftada üç standart içkiyle baş ve boyun kanseri riskinin yüzde 15 artması ve her ek içkiyle daha da artmasının halk için çok yeni bir bilgi olduğunu düşünüyorum."Western Üniversitesi'nin sağlık ve hukuk profesörü Jacob Shelley, "Eldeki veriler, neyi nasıl ölçtüğümüz açısından gelişiyor" açıklamasını getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220109/uzmanlardan-icki-siselerine-kanser-uyarisi-konulmasi-teklifi-1052541995.html
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kanada, içki, alkol, sağlık, kanser
kanada, içki, alkol, sağlık, kanser

Kanada şokta: Haftada en fazla 2 içki içilmesi ve tüm içkilere kanser uyarısı konulması tavsiyesi

21:15 18.01.2023 (güncellendi: 22:04 18.01.2023)
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Amerika'nın kuzeyinde uzun ve soğuk kışlarıyla meşhur Kanada'da, hükümete bağlı bağımlılıkla mücadele kurumunun 2023 kılavuzunda haftada iki içkiden fazla içilmemesinin tavsiye edilmesi şok etkisi yarattı. 2021 kılavuzunda haftada 10-15 içki düşük riskli gösterilmişti.
Kanada'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Madde Kullanımı ve Bağımlığı Merkezi (CCSA), yeni yılda zararlı alışkanlıkları bırakma kararı alanların ocak ayını içkisiz geçirme gayretinin tüm yıla yayılmasını tavsiye etti.

'En risksizi hiç içmemek'

2023 yılı için alkol tüketim kılavuzunu güncelleyen CCSA, tek risksiz yaklaşımın içki içmekten kaçınmak olduğunu, illa isteyenler için haftada en fazla iki içkinin düşük risk oluşturacağını duyurdu.
Bu açıklama Kanadalıları şoke etti. Zira CCSA'nın 2011'deki kılavuzunda kadınlar için haftada en fazla 10, erkekler için en fazla 15 içki düşük riskli olarak addedilmişti.

'Tüm içkilere kansere yol açabileceklerine dair uyarı konulsun'

Yeni kılavuz, alkol tüketimini sıfıra indirmeyi tavsiye etmenin yanısıra tüm içkilere kansere yol açabileceklerine dair sağlık uyarıları konulmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi.

Yetişkinlerin yüzde 80'i içkici

Bu yeni bulguların yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'inin içki tükettiği Kanada açısından hazmı zor. Kanadalıların çoğu, değişiklikleri 'fazla radikal' bulduğunu belirtirken, raporu hazırlayan bilim insanlarından biri "Alkol, Kanada'da büyük ölçüde kültürümüzün bir parçası, normalleştirilmiştir, sosyal olarak büyük ölçüde kabul edilebilirdir" dedi.

'Ne kadar az o kadar iyi'

Ontario Halk Sağlığı'ndan kıdemli bilim insanı ve kılavuzları hazırlayan uzman heyetinin üyesi Erin Hobin, yeni kılavuzun ana mesajını, "Herhangi bir miktarda alkolün sağlığın için iyi olmadığı; ve eğer illa içersen, ne kadar az o kadar iyi" diye özetledi.
CCSA'nın yaklaşık 90 sayfalık raporu, alkol tüketimiyle ilgili önceden düşük olup sonradan yükseltilen sağlık risklerini ayrıntılarıyla anlatıyor. Buna göre yüzde 5 alkollü 341ml bira veya yüzde 12 alkollü 142ml kadeh şarap olarak sunulan standart içkiden ikiden fazla içmek, meme ve kolon kanseri dahil olmak üzere olumsuz sonuçların artmasına neden oluyor.

'Üç içki kanser riskini yüzde 15 artırıyor'

Dr. Hobin, "Kanadalıların çoğu haftada üç standart içkiyi büyük miktarda alkol olarak görmez" diye tepkileri kabul ederek ekledi:
"Yeni kılavuz belki biraz şoke edici olabilir. Haftada üç standart içkiyle baş ve boyun kanseri riskinin yüzde 15 artması ve her ek içkiyle daha da artmasının halk için çok yeni bir bilgi olduğunu düşünüyorum."
Western Üniversitesi'nin sağlık ve hukuk profesörü Jacob Shelley, "Eldeki veriler, neyi nasıl ölçtüğümüz açısından gelişiyor" açıklamasını getirdi.
İçki-Alkol-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
YAŞAM
Uzmanlardan içki şişelerine 'kanser uyarısı' konulması teklifi: 'Balık oltasının üzerinde bile var'
9 Ocak 2022, 04:24
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