https://sputniknews.com.tr/20230116/alkolsuz-tatil-teetotal-raporu-turkiye-en-cok-tercih-edilen-ikinci-ulke--1065785704.html

'Alkolsüz tatil-TeeTotal' raporu: Türkiye en çok tercih edilen ikinci ülke

'Alkolsüz tatil-TeeTotal' raporu: Türkiye en çok tercih edilen ikinci ülke

Tatilde yeni seyahat türü 'TeeTotal-Alkolsüz tatil' trendi yükseliyor. Uygulamaya katılanlara göre bunun için en ideal destinasyonlar listesinde Türkiye... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

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Konuyla ilgili olarak Kuoni’de yer alan rapora göre, 'Alkolsüz tatil-TeeTotal' paket tura ilginin artış gösterdiği, katılanların uygulamadan memnun kaldığı belirtilerek, tura katılanlardan 1000 kişiyle yapılan anketteki “Alkolsüz tatil-TeeTotal” için en ideal destinasyon hangisi sorusuna verilen yanıtlarda ilk sırada ABD, ikinci sırada Türkiye yer aldı.Turizm Gazetesi'nin aktardığı rapora göre, çeşitli gezi seçenekleri, kumlu plajlar ve yürüyüş turları içeren alkolsüz tatil 'TeeTotal' için #Alcoholfreeholidays başlığı ile sosyal medyada açılan hesabın ocak ayında TikTok'ta 86 milyon kez görüntülendi.Türkiye ikinci sırada'TeeTotal' raporunda tercih edilecek destinasyonlar arasında ikinci sırada yer alan Türkiye için yer alan ifadeler şöyle:"Türkiye, içki aramadan tatil yapmak isteyenleri cezbeden birçok şeye sahip. Ülke bu özelliği ile TeeTotal gezginler için en popüler ikinci destinasyondur. Türkiye, güneş ışığında rahatlayabilecekleri ve parlak mavi sularda serinleyebilecekleri bir tatil arayanlar için mükemmel olan son derece güzel plajlara ev sahipliği yapıyor. Gün boyunca dışarı çıkıp dolaşacak bir şeyler arayan tatilciler için, keşfedilecek tarihi arkeolojik alanlar, müzeler ve gizli doğa harikaları ile pek çok fantastik gezi var."Neden tercih ediliyor?'Alkolsüz tatil-TeeTotal'i kimlerin neden tercih ettiğine ilişkin değerlendirmede şöyle deniyor:Ailenizle, arkadaşlarınızla ya da partnerinizle tatile çıkıp bir yere gidip zamanın tadını çıkarmanın çeşitli yolları var. Bu kapsamdaki tatil, rahatlamak ve gevşemek için de olsa birkaç içkiyle biraz da dağıtmak için bir şeydir.Tatilde içki içme nereye, kiminle gittiğinize ve tatilin ne için olduğuna bağlı olarak değişebilir. Tatilde içki içmek herkesin harcı değildir.Bu arada o keyiflerin tümünü alkollü içki içmeden yapmak isteyenler de var. teetotalizmi bu kesim için hazırlandı. Teetotal alkolü bırakmak isteyenler için de etkili yol.İçkisiz bir seyahatin, ertesi sabah sersemlememek, alkolden biraz tasarruf etmek ve bunun yerine farklı aktiviteler denemek gibi pek çok olumlu yönü var.Tüm bunlara bakacak olursak, #Alcoholfreeholidays, bu türden tatil trendindeki yükseliş de bunu gösteriyor. #Alcoholfreeholidays’in yalnız ocak ayının bu birkaç gününde TikTok'ta 105.000'den fazla kez görüntülendiği de bunu gösteriyor.Uygulamayı kullanan gezginler, seyahatlerinden dinlenmiş olarak dönmek için sağlıklı bir detoks yapmanın, tazelenmenin ve tatillerin sunduğu diğer birçok aktivitenin tadını çıkarmanın bir yolu olarak alkolsüz tatillerin tadını çıkardıklarını söylüyor.İçkisiz bir seyahatin ayrı bir tadı, ertesi sabah sersemlememek, alkolü azaltmak ve bunun yerine farklı aktiviteler denemek gibi olumlu yönleri var.TeeTotal gezginler için dünyanın en popüler destinasyonları:ABDTürkiyeİtalyaİspanyaAvustralyaKanadaBAEYunanistanMısırJaponyaFransaYeni ZelandaBaliTaylandPortekiz

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