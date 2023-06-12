https://sputniknews.com.tr/20230612/yolsuzluktan-frankfurt-buyuksehir-belediye-baskanligi-biten-turklerin-enistesi-esinden-bosandi-1072349021.html

Yolsuzluktan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığı biten 'Türklerin eniştesi' eşinden boşandı

Yolsuzluktan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığı biten 'Türklerin eniştesi' eşinden boşandı

Almanya'nın Frankfurt şehrinde yolsuzluk skandalının göbeğindeki eski Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Türkiye kökenli eşi Zübeyde Temizel Feldmann boşandı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T21:02+0300

2023-06-12T21:02+0300

2023-06-12T21:05+0300

dünya

belediye başkanı

almanya

frankfurt

türkiye

türk

enişte

peter feldmann

yolsuzluk

görevi kötüye kullanmak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063180609_0:32:3071:1759_1920x0_80_0_0_e2a6362cb54c586f52f2f6e0ecfa7ed1.jpg

Frankfurt'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın uğruna yetkisini kötüye kullanıp yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle referandum düzenlenerek görevden alınmasına neden olan eşi Zübeyde Temizel'le boşandığı resmileşti. 2021'den beri ayrı yaşayan çiftin 2 ay önce resmen boşandığı Alman basınına yansıdı. Bild'e konuşan Peter Feldmann, "Bu, dostane bir boşanmaydı. Kızımızın sorumluluğunu birlikte alacağız" dedi.64 yaşındaki Feldmann'ın 2016 yılında evlendiği kendisinden 27 yaş küçük Zübeyde’den bir kızı var. Frankfurt tarihine geçtiSosyal dayanışma faaliyetleri yürüten İşçi Refahı (Arbeiterwohlfahrt/AWO) adlı kuruluşu kollamak karşılığında, buradan seçim kampanyasına bağış topladığı ve önce sevgilisi, sonra eşi olan Zübeyde Temizel'in AWO'nun işlettiği Türkçe ve Almanca eğitim veren bir kreşte diğer çalışanlara kıyasla çok yüksek maaşla istihdam edilmesini sağladığı belirlenen Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi, makamını kullanarak iş bulup yüksek maaş bağlattığı ve hizmetine özel araç verdiği eşine 'kıyak geçmek' suçlanıyordu. 'Türklerin eniştesi' lakabıyla anılan Feldmann, siyaset dünyasında çok tepki çekmesine rağmen görevi bırakmaya yanaşmaması üzerine Kasım 2022'de referandumla gönderildi. Bu da Frankfurt tarihinde bir ilk oldu. Her ikisi de para cezasına çarptırıldıGeçen yıl yolsuzluk davasında Frankfurt bölge mahkemesine hesap vermek zorunda kalan Feldmann'ı Aralık 2022'de görevini kötüye kullanarak eşine haksız menfaat sağladığı gerekçesiyle mahkum eden mahkeme, günlük 175 eurodan 120 gün ceza almasına, yanısıra 6 bin euro tazminat ödemesine karar vererek toplam 27 bin euro para cezasına çarptırdı.Bu arada AWO'nun Wiesbaden'deki Robert-Krekel Bakımevi'nde 2.5 yıl istihdam edilmesine rağmen hiç işe gitmemesi yargı sürecine taşınan Zübeyde Temizel'e sahtekarlığa katkıda bulunmaktan günlüğü 50 euro olmak üzere 120 gün para cezası ödeme talimatı gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20221006/turk-esine-torpil-saglamakla-suclanan-alman-belediye-baskaninin-akibeti-icin-referandum-yapilacak-1062011082.html

https://sputniknews.com.tr/20221108/frankfurt-belediye-baskani-esine-torpil-yaptigi-iddiasiyla-gorevden-alindi--1063180512.html

https://sputniknews.com.tr/20230113/frankfurt-belediye-baskanini-gorevinden-eden-torpil-esi-zubeyde-feldmanna-da-para-cezasi-kesildi-1065721088.html

almanya

frankfurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belediye başkanı, almanya, frankfurt, türkiye, türk, enişte, peter feldmann, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak, boşanma