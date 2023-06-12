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https://sputniknews.com.tr/20230612/yolsuzluktan-frankfurt-buyuksehir-belediye-baskanligi-biten-turklerin-enistesi-esinden-bosandi-1072349021.html
Yolsuzluktan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığı biten 'Türklerin eniştesi' eşinden boşandı
Yolsuzluktan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığı biten 'Türklerin eniştesi' eşinden boşandı
Almanya'nın Frankfurt şehrinde yolsuzluk skandalının göbeğindeki eski Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Türkiye kökenli eşi Zübeyde Temizel Feldmann boşandı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T21:02+0300
2023-06-12T21:05+0300
dünya
belediye başkanı
almanya
frankfurt
türkiye
türk
enişte
peter feldmann
yolsuzluk
görevi kötüye kullanmak
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Frankfurt'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın uğruna yetkisini kötüye kullanıp yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle referandum düzenlenerek görevden alınmasına neden olan eşi Zübeyde Temizel'le boşandığı resmileşti. 2021'den beri ayrı yaşayan çiftin 2 ay önce resmen boşandığı Alman basınına yansıdı. Bild'e konuşan Peter Feldmann, "Bu, dostane bir boşanmaydı. Kızımızın sorumluluğunu birlikte alacağız" dedi.64 yaşındaki Feldmann'ın 2016 yılında evlendiği kendisinden 27 yaş küçük Zübeyde’den bir kızı var. Frankfurt tarihine geçtiSosyal dayanışma faaliyetleri yürüten İşçi Refahı (Arbeiterwohlfahrt/AWO) adlı kuruluşu kollamak karşılığında, buradan seçim kampanyasına bağış topladığı ve önce sevgilisi, sonra eşi olan Zübeyde Temizel'in AWO'nun işlettiği Türkçe ve Almanca eğitim veren bir kreşte diğer çalışanlara kıyasla çok yüksek maaşla istihdam edilmesini sağladığı belirlenen Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi, makamını kullanarak iş bulup yüksek maaş bağlattığı ve hizmetine özel araç verdiği eşine 'kıyak geçmek' suçlanıyordu. 'Türklerin eniştesi' lakabıyla anılan Feldmann, siyaset dünyasında çok tepki çekmesine rağmen görevi bırakmaya yanaşmaması üzerine Kasım 2022'de referandumla gönderildi. Bu da Frankfurt tarihinde bir ilk oldu. Her ikisi de para cezasına çarptırıldıGeçen yıl yolsuzluk davasında Frankfurt bölge mahkemesine hesap vermek zorunda kalan Feldmann'ı Aralık 2022'de görevini kötüye kullanarak eşine haksız menfaat sağladığı gerekçesiyle mahkum eden mahkeme, günlük 175 eurodan 120 gün ceza almasına, yanısıra 6 bin euro tazminat ödemesine karar vererek toplam 27 bin euro para cezasına çarptırdı.Bu arada AWO'nun Wiesbaden'deki Robert-Krekel Bakımevi'nde 2.5 yıl istihdam edilmesine rağmen hiç işe gitmemesi yargı sürecine taşınan Zübeyde Temizel'e sahtekarlığa katkıda bulunmaktan günlüğü 50 euro olmak üzere 120 gün para cezası ödeme talimatı gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/turk-esine-torpil-saglamakla-suclanan-alman-belediye-baskaninin-akibeti-icin-referandum-yapilacak-1062011082.html
https://sputniknews.com.tr/20221108/frankfurt-belediye-baskani-esine-torpil-yaptigi-iddiasiyla-gorevden-alindi--1063180512.html
https://sputniknews.com.tr/20230113/frankfurt-belediye-baskanini-gorevinden-eden-torpil-esi-zubeyde-feldmanna-da-para-cezasi-kesildi-1065721088.html
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belediye başkanı, almanya, frankfurt, türkiye, türk, enişte, peter feldmann, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak, boşanma
belediye başkanı, almanya, frankfurt, türkiye, türk, enişte, peter feldmann, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak, boşanma

Yolsuzluktan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığı biten 'Türklerin eniştesi' eşinden boşandı

21:02 12.06.2023 (güncellendi: 21:05 12.06.2023)
© AFP 2023 / SEBASTIAN GOLLNOWPeter Feldmann
Peter Feldmann - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / SEBASTIAN GOLLNOW
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Almanya'nın Frankfurt şehrinde yolsuzluk skandalının göbeğindeki eski Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Türkiye kökenli eşi Zübeyde Temizel Feldmann boşandı.
Frankfurt'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın uğruna yetkisini kötüye kullanıp yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle referandum düzenlenerek görevden alınmasına neden olan eşi Zübeyde Temizel'le boşandığı resmileşti.
2021'den beri ayrı yaşayan çiftin 2 ay önce resmen boşandığı Alman basınına yansıdı.
Bild'e konuşan Peter Feldmann, "Bu, dostane bir boşanmaydı. Kızımızın sorumluluğunu birlikte alacağız" dedi.
64 yaşındaki Feldmann'ın 2016 yılında evlendiği kendisinden 27 yaş küçük Zübeyde’den bir kızı var.
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
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Türk eşine torpil sağlamakla suçlanan Alman belediye başkanının akıbeti için referandum yapılacak
6 Ekim 2022, 06:49

Frankfurt tarihine geçti

Sosyal dayanışma faaliyetleri yürüten İşçi Refahı (Arbeiterwohlfahrt/AWO) adlı kuruluşu kollamak karşılığında, buradan seçim kampanyasına bağış topladığı ve önce sevgilisi, sonra eşi olan Zübeyde Temizel'in AWO'nun işlettiği Türkçe ve Almanca eğitim veren bir kreşte diğer çalışanlara kıyasla çok yüksek maaşla istihdam edilmesini sağladığı belirlenen Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi, makamını kullanarak iş bulup yüksek maaş bağlattığı ve hizmetine özel araç verdiği eşine 'kıyak geçmek' suçlanıyordu. 'Türklerin eniştesi' lakabıyla anılan Feldmann, siyaset dünyasında çok tepki çekmesine rağmen görevi bırakmaya yanaşmaması üzerine Kasım 2022'de referandumla gönderildi. Bu da Frankfurt tarihinde bir ilk oldu.
Peter Feldmann - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
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Frankfurt Belediye Başkanı 'eşine torpil yaptığı' iddiasıyla görevden alındı
8 Kasım 2022, 11:11

Her ikisi de para cezasına çarptırıldı

Geçen yıl yolsuzluk davasında Frankfurt bölge mahkemesine hesap vermek zorunda kalan Feldmann'ı Aralık 2022'de görevini kötüye kullanarak eşine haksız menfaat sağladığı gerekçesiyle mahkum eden mahkeme, günlük 175 eurodan 120 gün ceza almasına, yanısıra 6 bin euro tazminat ödemesine karar vererek toplam 27 bin euro para cezasına çarptırdı.
The skyline of Frankfurt am Main, central Germany - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
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Frankfurt Belediye Başkanı'nı görevinden eden torpil: Eşi Zübeyde Feldmann'a da para cezası kesildi
13 Ocak, 17:59
Bu arada AWO'nun Wiesbaden'deki Robert-Krekel Bakımevi'nde 2.5 yıl istihdam edilmesine rağmen hiç işe gitmemesi yargı sürecine taşınan Zübeyde Temizel'e sahtekarlığa katkıda bulunmaktan günlüğü 50 euro olmak üzere 120 gün para cezası ödeme talimatı gönderildi.
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