https://sputniknews.com.tr/20221006/turk-esine-torpil-saglamakla-suclanan-alman-belediye-baskaninin-akibeti-icin-referandum-yapilacak-1062011082.html

Türk eşine torpil sağlamakla suçlanan Alman belediye başkanının akıbeti için referandum yapılacak

Türk eşine torpil sağlamakla suçlanan Alman belediye başkanının akıbeti için referandum yapılacak

Türk eşi Zübeyde’ye, nüfuzunu kullanarak torpil sağlamakla suçlanan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın görevden alınması için referandum... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T06:49+0300

2022-10-06T06:49+0300

2022-10-06T06:52+0300

dünya

almanya

frankfurt

torpil

belediye

referandum

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Almanya’nın finans merkezi Frankfurt'ta, 6 Kasım günü ilginç bir referandum yapılacak. Tüm iddialar ve kendi partisinin de tepkisine rağmen, “Beni halk seçti“ diyerek koltuğunu bırakmamakta direnen ve “Türkler'in eniştesi” olarak anılan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın başkanlıktan düşürülmesi oylanacak.Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Feldmann, Türk eşi Zübeyde yüzünden sallanıyor.Bütün partiler, “Feldmann'a güvensizlik oyu ve görevden alma referandumu“ için hazırladıkları pankartların önünde poz vererek, 6 Kasım günü tüm Frankfurtlular'ı sandığa davet etti. Feldmann'ın kendi partisi de “görevden alınması yönünde oy verilmesini” talep etti.Kendisinden 29 yaş küçük Zübeyde Temizel (34) ile yaklaşık 6 yıl önce evlenen, iki yıldır da ondan ayrı yaşayan Feldmann'ın adı, Türk eşine kıyak çekme, ona yüksek bağlanma ve hizmet aracı verilmesinde nüfuzunu kullandırtma, sosyal yardım kurumu AWO'dan alınan paralarla seçim kampanyaları yürütme gibi suçlamalarla dava açılmıştı.Frankfurt Belediye Meclisi'ndeki bütün partiler, Feldmann'ın gidişi için oy verilmesini istedi.Türk kökenliler 'Kalsın' demişDavadan önce de kamuoyunda hayli yıpranan Feldmann, önce partisi SPD'den istifa etmiş ancak 2024'e kadar görevde kalacağını açıklamıştı. Bir ara, 2023 ocak ayında görevini bırakacağını açıklayan Feldmann, Belediye Meclisi'nde yer alan bazı Türk kökenlilerin, “Bu kadarcık şeyle istifa mı edilir? Sakın kendin çekilme” telkinleri ile görevinde kalacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Belediye Meclisi'ndeki çoğunluk, Feldmann'a güvensizlik oyu vermişti.Kendi partisi SPD de güvensizlik oyu verirken, Feldmann görevden ayrılmamakta ısrar edince, yasa gereği “referandum” yapılacak. Frankfurt halkı, Türkler'in eniştesi Feldmann'ın görevde kalıp kalmaması için “evet” ya da “hayır” oyu verecek.“Feldmann görevden alınsın mı?” sorusuna verilen “evet” oyları fazla çıkarsa, Feldmann görevden ayrılacak.

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almanya, frankfurt, torpil, belediye, referandum