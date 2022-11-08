https://sputniknews.com.tr/20221108/frankfurt-belediye-baskani-esine-torpil-yaptigi-iddiasiyla-gorevden-alindi--1063180512.html
Frankfurt Belediye Başkanı 'eşine torpil yaptığı' iddiasıyla görevden alındı
Frankfurt Belediye Başkanı 'eşine torpil yaptığı' iddiasıyla görevden alındı
Eşine yüksek maaşlı iş ayarlamakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı. Referandumda oy kullananların 95.1'i başkanın görevden... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T11:11+0300
2022-11-08T11:11+0300
2022-11-08T11:20+0300
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frankfurt
peter feldmann
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Almanya’da Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, görevini kötüye kullanarak yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle referandumla görevden alındı. Yapılan referandumda oy kullanan 200 binden fazla Frankfurtlunun yüzde 95'i Başkan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. 'Türklerin eniştesi' lakaplı Feldmann, görevden alındığını kabul etti. Frankfurt Savcılığı tarafından martta, Türk eşi Zübeyde Feldmann'a 'haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan' Feldmann hakkında soruşturma başlatılmıştı. Feldmann'ın, 2018'deki seçim kampanyasına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan eşine 'çok yüksek maaşlı bir iş' ayarladığı iddia edilmişti. Frankfurt'ta yolsuzluk davası devam ve suçlamaları reddeden Feldmann, belediye meclisinin azil kararını kabul etmemiş, bunun üzerine referandum düzenlenmesine karar verilmişti.
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almanya, enişte, frankfurt, peter feldmann
almanya, enişte, frankfurt, peter feldmann
Frankfurt Belediye Başkanı 'eşine torpil yaptığı' iddiasıyla görevden alındı
11:11 08.11.2022 (güncellendi: 11:20 08.11.2022) Abone ol
Eşine yüksek maaşlı iş ayarlamakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı. Referandumda oy kullananların 95.1'i başkanın görevden alınmasını istedi
Almanya’da Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, görevini kötüye kullanarak yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle referandumla görevden alındı.
Yapılan referandumda oy kullanan 200 binden fazla Frankfurtlunun yüzde 95'i Başkan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. 'Türklerin eniştesi' lakaplı Feldmann, görevden alındığını kabul etti.
Frankfurt Savcılığı tarafından martta, Türk eşi Zübeyde Feldmann'a 'haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan' Feldmann hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Feldmann'ın, 2018'deki seçim kampanyasına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan eşine 'çok yüksek maaşlı bir iş' ayarladığı iddia edilmişti.
Frankfurt'ta yolsuzluk davası devam ve suçlamaları reddeden Feldmann, belediye meclisinin azil kararını kabul etmemiş, bunun üzerine referandum düzenlenmesine karar verilmişti.