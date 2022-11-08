Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221108/frankfurt-belediye-baskani-esine-torpil-yaptigi-iddiasiyla-gorevden-alindi--1063180512.html
Frankfurt Belediye Başkanı 'eşine torpil yaptığı' iddiasıyla görevden alındı
Frankfurt Belediye Başkanı 'eşine torpil yaptığı' iddiasıyla görevden alındı
Eşine yüksek maaşlı iş ayarlamakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı. Referandumda oy kullananların 95.1'i başkanın görevden... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T11:11+0300
2022-11-08T11:20+0300
dünya
almanya
enişte
frankfurt
peter feldmann
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063180609_0:32:3071:1759_1920x0_80_0_0_e2a6362cb54c586f52f2f6e0ecfa7ed1.jpg
Almanya’da Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, görevini kötüye kullanarak yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle referandumla görevden alındı. Yapılan referandumda oy kullanan 200 binden fazla Frankfurtlunun yüzde 95'i Başkan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. 'Türklerin eniştesi' lakaplı Feldmann, görevden alındığını kabul etti. Frankfurt Savcılığı tarafından martta, Türk eşi Zübeyde Feldmann'a 'haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan' Feldmann hakkında soruşturma başlatılmıştı. Feldmann'ın, 2018'deki seçim kampanyasına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan eşine 'çok yüksek maaşlı bir iş' ayarladığı iddia edilmişti. Frankfurt'ta yolsuzluk davası devam ve suçlamaları reddeden Feldmann, belediye meclisinin azil kararını kabul etmemiş, bunun üzerine referandum düzenlenmesine karar verilmişti.
almanya
frankfurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063180609_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_01962cbcec70f1f0635d94788b1e6cf9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, enişte, frankfurt, peter feldmann
almanya, enişte, frankfurt, peter feldmann

Frankfurt Belediye Başkanı 'eşine torpil yaptığı' iddiasıyla görevden alındı

11:11 08.11.2022 (güncellendi: 11:20 08.11.2022)
© AFP 2022 / SEBASTIAN GOLLNOWPeter Feldmann
Peter Feldmann - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / SEBASTIAN GOLLNOW
Abone olTelegram
Eşine yüksek maaşlı iş ayarlamakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı. Referandumda oy kullananların 95.1'i başkanın görevden alınmasını istedi
Almanya’da Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, görevini kötüye kullanarak yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle referandumla görevden alındı.
Yapılan referandumda oy kullanan 200 binden fazla Frankfurtlunun yüzde 95'i Başkan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. 'Türklerin eniştesi' lakaplı Feldmann, görevden alındığını kabul etti.
Frankfurt Savcılığı tarafından martta, Türk eşi Zübeyde Feldmann'a 'haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan' Feldmann hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Feldmann'ın, 2018'deki seçim kampanyasına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan eşine 'çok yüksek maaşlı bir iş' ayarladığı iddia edilmişti.
Frankfurt'ta yolsuzluk davası devam ve suçlamaları reddeden Feldmann, belediye meclisinin azil kararını kabul etmemiş, bunun üzerine referandum düzenlenmesine karar verilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала