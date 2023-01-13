https://sputniknews.com.tr/20230113/frankfurt-belediye-baskanini-gorevinden-eden-torpil-esi-zubeyde-feldmanna-da-para-cezasi-kesildi-1065721088.html

Frankfurt Belediye Başkanı'nı görevinden eden torpil: Eşi Zübeyde Feldmann'a da para cezası kesildi

Frankfurt Belediye Başkanı'nı görevinden eden torpil: Eşi Zübeyde Feldmann'a da para cezası kesildi

Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'un Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın Türkiye kökenli eşine torpil yapmak suçlamasıyla görevden alınması ve... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T17:59+0300

2023-01-13T17:59+0300

2023-01-13T17:59+0300

dünya

peter feldmann

eş

görevi kötüye kullanmak

yolsuzluk

türkiye

türk

enişte

almanya

frankfurt

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Kasımda Frankfurt'ta görevini kötüye kullanıp yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle referandum düzenlenerek büyükşehir belediye başkanlığından gönderilen Peter Feldmann'ın 'Türklerin eniştesi' lakabı almasına vesile olan eşi Zübeyde Feldmann'ın hiç çalışmadığı bir işte istihdam edilmesi mercek altına alındı.Daha önce Sosyal Demokrat Partili Peter Feldmann'ın sosyal dayanışma faaliyetleri yürüten İşçi Refahı (Arbeiterwohlfahrt/AWO) adlı kuruluşu kollamak karşılığında, buradan seçim kampanyasına bağış topladığı ve önce sevgilisi, sonra eşi olan Zübeyde Temizel'in AWO'nun işlettiği Türkçe ve Almanca eğitim veren bir kreşte yüksek maaşla istihdam edilmesini sağladığı belirlenmişti. Geçen ay Peter Feldmann'ı görevini kötüye kullanarak eşine haksız menfaat sağladığı gerekçesiyle mahkum eden Frankfurt Bölge Mahkemesi, günlük 175 eurodan 120 gün ceza almasına, yanısıra 6 bin euro tazminat ödemesine karar vererek toplam 27 bin euro para cezasına çarptırdı. Karar henüz yasal bağlayıcılık kazanmadı.Bu arada Zübeyde Feldmann'ın AWO'nun Wiesbaden'deki Robert-Krekel Bakımevi'nde 2.5 yıl istihdam edilmesine rağmen hiç işe gitmemesi de yargı sürecine taşındı. Bölge Mahkemesi Sözcüsüne göre sahtekarlığa katkıda bulunmaktan 3 Ağustos'ta günlüğü 50 euro olmak üzere 120 gün para cezası ödeme emri alan Zübeyde Feldmann, bu karara yaptığı itirazı geri çekmezse ana davaya geçilecek. Eğitimlerini tamamlamadan müdür yapıldıBelediye başkanının zoruyla AWO'nun 2014'te işe aldığı Zübeyde Feldmann, önce birkaç aylığına stajyer, ardından kreş müdürü olarak çalıştı, ama bunun için gerekli eğitimleri tamamlamamıştı, dolayısıyla tecrübesizliğinden kaynaklanan pek çok şikayete neden oldu, üstelik karşılığında ortalamanın üzerinde maaş ve bir şirket arabası aldı.'Onu istihdam ettiğimizi bile unuttuk'Tanıkların 'Wiesbaden'deki Robert-Krekel Bakımevi'nde onu hiç görmedikleri, orada hiç çalışmadığına dair' aleyhte ifadeler verdikleri Zübeyde Feldmann için AWO Wiesbaden'in o dönemki genel müdürü Hannelore Richter, 'Müslümanlara manevi destek programı kapsamında part time işe alındığı, ama projeden hiçbir şey çıkmadığı, çok fazla kişinin müdahale ettiği, sonunda onu istihdam ettiklerini bile unuttukları' iddiasında bulundu. Bölge mahkemesinin ceza emrine göre AWO'dan sahte sözleşmeyle ek maaş elde eden ve Richter ile arasında işe gitmeden maaş almaya dair sözlü anlaşma olan Zübeyde Feldmann'ın hiç çalışmadan bu işten kazandığı 13 bin 500 euroya da el konulacak.Alman basınına göre bu süreçte Feldmann çifti ayrı yaşamaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20221108/frankfurt-belediye-baskani-esine-torpil-yaptigi-iddiasiyla-gorevden-alindi--1063180512.html

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peter feldmann, eş, görevi kötüye kullanmak, yolsuzluk, türkiye, türk, enişte, almanya, frankfurt