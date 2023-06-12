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Soros'un servetiyle vakfını devrettiği oğlu Alex: Amacım Trump'ın yeniden başkan seçilmesini önlemek
Soros'un servetiyle vakfını devrettiği oğlu Alex: Amacım Trump'ın yeniden başkan seçilmesini önlemek
ABD'deki Demokrat Parti ve dünya çapında liberal örgütlerin baş destekleyicisi olan, eski Sovyet coğrafyasındaki renkli devrimleri kışkırtmak, bunun için kendi... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T16:24+0300
2023-06-12T16:36+0300
dünya
george soros
soros vakfı
alexander soros
açık toplum vakfı
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Sol çevreleri tarafından 'ekonomik savaş suçlusu' diye nitelenen açık toplumcu spekülatör yatırımcı George Soros (92) ile oğlu Alexander'ın (37) birlikte verdikleri röportajla, ilkinin 25 milyar dolarlık servetiyle vakfının kontrolünü ikincisine devrettiği açıklandı.Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ikiliden George Soros, oğlunun bunu hak ettiğini söylerken, Alexander Soros, babasından 'daha politik' olduğunu dile getirirken, en büyük amaçlarından birinin 'önceki ABD Başkanı, Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın olası ikinci dönemini geri püskürtmek olacağını' söyledi. 'Sol eğilimli ABD'li siyasi adaylara bağış yapmaya devam etme' söylemini kullanan Alexander Soros, "Paranın siyasette olmamasını ne kadar çok istesem de, diğer taraf bunu yaptığı sürece, biz de yapmak zorunda kalacağız" dedi.Dünya çapında yılda 1.5 milyar dolarlık fon dağıtan Açık Toplum Vakıfları'nın (OSF) babasının çizdiğine benzer yolda devam edeceğini, ifade özgürlüğü, ceza adaleti reformu, azınlık ve mülteci hakları ve liberal politikacıları destekleyeceğini belirten Alexander Soros, bununla birlikte 'önceliklerini genişletmeyi' vaat etti. Oğul Soros, liberal, woke kültüre selam göndererek 'oy verme ve kürtaj haklarının yanısıra cinsiyet eşitliğini de içerecek şekilde genişletme' mesajını verdi. Babasından daha çok ABD iç siyasetine odaklanmış görünen ve şimdiden Demokrat Parti'nin Latin seçmenler nezdindeki çekiciliğini artırması ve siyah seçmen katılımını artırmasına yardım etmek için kolları sıvayan oğul Soros, "Bizim tarafımız daha vatansever ve kapsayıcı olma konusunda daha iyi olmalı. Birinin Trump'a oy vermesi, onun kaybolmuş veya ırkçı olduğu anlamına gelmez" dedi. Günlük hayatta Alex adını kullanan oğul Soros, geçen günlerde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililer, Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya gelerek ailesinin vakfının yürüttüğü kampanyalarla ilgili destek istedi. WSJ'ye göre Alex, Aralık 2022'de OSF yönetim kurulu başkanlığını babasından devraldı. AFP'ye konuşan bir OSF sözcüsü, değişikliğin zamanlaması hakkında daha ayrıntı vermeden 'Alex'in Açık Toplum Vakıflarının Başkanı olduğunu' doğruladı.Macaristan Yahudisi aileden gelen ABD vatandaşı George Soros'un 5 çocuğundan biri olan Alex, aynı zamanda vakıf için parayı denetleyen şirket olan Soros Fon Yönetimi'ni yönlendiren yatırım komitesindeki tek aile üyesi konumunda.WSJ'ye göre Soros Yönetim Fonu'ndan gelecek yıllarda süper PAC için yaklaşık 125 milyon dolar ayrılırken, 25 milyar doların çoğu gelecek yıllarda OSF'ye kanalize edilecek.ABD Yüksek Mahkemesi'nin Birleşik Vatandaşlar ile Federal Seçim Komisyonu'nun karşıya getiren (Citizens United v. FEC) davadaki 2010 tarihli 'şirketlerin siyasi amaçlı bağımsız harcamaları üzerindeki kısıtlamaların ifade özgürlüğünün ihlali' olduğu kararıyla Şirketler, işçi sendikaları ve diğer gruplar, bireysel adaylarla doğrudan çalışmadıkları sürece seçimleri etkilemek için sınırsız meblağlar harcamaya başlayabildi. Buradan da süper politik eylem komiteleri (PAC) doğdu. Bu güçlü siyasi eylem komiteleri, yine doğrudan adaylarla çalışmamaları koşuluyla, aşırı zengin bağışçılardan yararlanıp sınırsız meblağlar toplayabilir ve seçimler için harcayabilir.Süper PAC'ların bu amaçla harcamalarına 'karanlık para' deniliyor. ABD siyasetinde 'karanlık para', sosyal refah örgütleri, sendikalar, ticaret odaları gibi kar amacı gütmeyen ve bağışçılarını ifşa etmesi gerekmeyen kuruluşlar tarafından yapılan siyasi harcamaları ifade ediyor. Bunlar, şirketler, bireyler ve birliklerden sınırsız bağış alabiliyor. Bu şekilde bağışçılar, seçmenler paranın nereden geldiğini bilmezken, seçimleri etkilemek için fon harcayabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/abd-ara-secimlerine-milyon-dolarlari-akitan-milyarderlerle-tanisin-listenin-basinda-soros-geliyor--1063301496.html
https://sputniknews.com.tr/20211126/the-hill-bidenin-baskan-olmasinda-secmeni-yonlendirmek-icin-akitilan-karanlik-para-rol-oynadi-1051187577.html
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george soros, soros vakfı, alexander soros, açık toplum vakfı, donald trump
george soros, soros vakfı, alexander soros, açık toplum vakfı, donald trump

Soros'un servetiyle vakfını devrettiği oğlu Alex: Amacım Trump'ın yeniden başkan seçilmesini önlemek

16:24 12.06.2023 (güncellendi: 16:36 12.06.2023)
© Fotoğraf : Instagram/alexsorosGeorge Soros, imparatorluğunun dizginlerini devrettiği oğlu Alexander ile
George Soros, imparatorluğunun dizginlerini devrettiği oğlu Alexander ile - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© Fotoğraf : Instagram/alexsoros
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ABD'deki Demokrat Parti ve dünya çapında liberal örgütlerin baş destekleyicisi olan, eski Sovyet coğrafyasındaki renkli devrimleri kışkırtmak, bunun için kendi Açık Toplum Vakfı'nı kullanmak ve ülke ekonomilerinin kaderleriyle oynamakla suçlanan milyarder finans spekülatörü George Soros, imparatorluğunun dizginlerini oğlu Alexander'a devretti.
Sol çevreleri tarafından 'ekonomik savaş suçlusu' diye nitelenen açık toplumcu spekülatör yatırımcı George Soros (92) ile oğlu Alexander'ın (37) birlikte verdikleri röportajla, ilkinin 25 milyar dolarlık servetiyle vakfının kontrolünü ikincisine devrettiği açıklandı.
Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ikiliden George Soros, oğlunun bunu hak ettiğini söylerken, Alexander Soros, babasından 'daha politik' olduğunu dile getirirken, en büyük amaçlarından birinin 'önceki ABD Başkanı, Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın olası ikinci dönemini geri püskürtmek olacağını' söyledi.
'Sol eğilimli ABD'li siyasi adaylara bağış yapmaya devam etme' söylemini kullanan Alexander Soros, "Paranın siyasette olmamasını ne kadar çok istesem de, diğer taraf bunu yaptığı sürece, biz de yapmak zorunda kalacağız" dedi.
Dünya çapında yılda 1.5 milyar dolarlık fon dağıtan Açık Toplum Vakıfları'nın (OSF) babasının çizdiğine benzer yolda devam edeceğini, ifade özgürlüğü, ceza adaleti reformu, azınlık ve mülteci hakları ve liberal politikacıları destekleyeceğini belirten Alexander Soros, bununla birlikte 'önceliklerini genişletmeyi' vaat etti. Oğul Soros, liberal, woke kültüre selam göndererek 'oy verme ve kürtaj haklarının yanısıra cinsiyet eşitliğini de içerecek şekilde genişletme' mesajını verdi.
Babasından daha çok ABD iç siyasetine odaklanmış görünen ve şimdiden Demokrat Parti'nin Latin seçmenler nezdindeki çekiciliğini artırması ve siyah seçmen katılımını artırmasına yardım etmek için kolları sıvayan oğul Soros, "Bizim tarafımız daha vatansever ve kapsayıcı olma konusunda daha iyi olmalı. Birinin Trump'a oy vermesi, onun kaybolmuş veya ırkçı olduğu anlamına gelmez" dedi.
Günlük hayatta Alex adını kullanan oğul Soros, geçen günlerde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililer, Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya gelerek ailesinin vakfının yürüttüğü kampanyalarla ilgili destek istedi.
WSJ'ye göre Alex, Aralık 2022'de OSF yönetim kurulu başkanlığını babasından devraldı.
AFP'ye konuşan bir OSF sözcüsü, değişikliğin zamanlaması hakkında daha ayrıntı vermeden 'Alex'in Açık Toplum Vakıflarının Başkanı olduğunu' doğruladı.
Macaristan Yahudisi aileden gelen ABD vatandaşı George Soros'un 5 çocuğundan biri olan Alex, aynı zamanda vakıf için parayı denetleyen şirket olan Soros Fon Yönetimi'ni yönlendiren yatırım komitesindeki tek aile üyesi konumunda.
WSJ'ye göre Soros Yönetim Fonu'ndan gelecek yıllarda süper PAC için yaklaşık 125 milyon dolar ayrılırken, 25 milyar doların çoğu gelecek yıllarda OSF'ye kanalize edilecek.
ABD Ara Seçimleri 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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ABD ara seçimlerine milyon dolarları akıtan milyarderlerle tanışın: Listenin başında Soros yer aldı
10 Kasım 2022, 20:39
ABD Yüksek Mahkemesi'nin Birleşik Vatandaşlar ile Federal Seçim Komisyonu'nun karşıya getiren (Citizens United v. FEC) davadaki 2010 tarihli 'şirketlerin siyasi amaçlı bağımsız harcamaları üzerindeki kısıtlamaların ifade özgürlüğünün ihlali' olduğu kararıyla Şirketler, işçi sendikaları ve diğer gruplar, bireysel adaylarla doğrudan çalışmadıkları sürece seçimleri etkilemek için sınırsız meblağlar harcamaya başlayabildi. Buradan da süper politik eylem komiteleri (PAC) doğdu. Bu güçlü siyasi eylem komiteleri, yine doğrudan adaylarla çalışmamaları koşuluyla, aşırı zengin bağışçılardan yararlanıp sınırsız meblağlar toplayabilir ve seçimler için harcayabilir.
Süper PAC'ların bu amaçla harcamalarına 'karanlık para' deniliyor. ABD siyasetinde 'karanlık para', sosyal refah örgütleri, sendikalar, ticaret odaları gibi kar amacı gütmeyen ve bağışçılarını ifşa etmesi gerekmeyen kuruluşlar tarafından yapılan siyasi harcamaları ifade ediyor. Bunlar, şirketler, bireyler ve birliklerden sınırsız bağış alabiliyor. Bu şekilde bağışçılar, seçmenler paranın nereden geldiğini bilmezken, seçimleri etkilemek için fon harcayabiliyor.
Kasım 2016 başkanlık seçimlerinde ABD'li seçmenler oy kullanma makinelerinin başında - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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The Hill: Biden'ın başkan olmasında, seçmeni yönlendirmek için akıtılan 'karanlık para' rol oynadı
26 Kasım 2021, 20:20
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