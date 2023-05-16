https://sputniknews.com.tr/20230516/biden-yonetimiyle-cekisen-musk-sorosa-patladi-x-men-mutanti-magneto-gibi-insanliga-dusman-1071170059.html

Biden yönetimiyle çekişen Musk, Soros'a patladı: X-Men mutantı Magneto gibi, insanlığa düşman

Biden yönetimiyle çekişen Musk, Soros'a patladı: X-Men mutantı Magneto gibi, insanlığa düşman

Özellikle Twitter'ı satın aldığından beri Demokrat Parti müesses nizamının karalama kampanyaları ve reklam musluklarının kapatılmasıyla hedef aldığı Elon Musk... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T14:37+0300

2023-05-16T14:37+0300

2023-05-16T15:05+0300

dünya

george soros

elon musk

marvel comics

marvel

joe biden

tesla

twitter

space x

insan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071162309_0:92:406:320_1920x0_80_0_0_8a6b22df347c448ecf77d257e422f2e9.jpg

Ukrayna'dan ifade özgürlüğüne pek çok konuda Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden ve Biden yönetiminin liberal düzeniyle ters düşen yüksek teknoloji devi Elon Musk, Demokrat Parti ve liberal örgütlerin baş destekleyicisi George Soros'a çatma gereği hissetti. Musk, 'öldüğüne' dair daha sonra yalanlanan iddialar yayılan milyarder spekülatör için şu tweeti attı:'Uygarlığın dokusunu bozmak istiyor'Tesla ve Space X'in kuruculuğu ve CEO'luğunun ardından Twitter'ı da satın alan Musk, araştırmacı gazeteci Brian Krassenstein'ın itiraz eden yanıtına da şu karşılığı verdi:Soros'un Tesla hisselerini satmasının ardındanMusk'ın, Soros'u, Marvel dünyasının manyetik güçleri bulunan, mutantların insanlardan üstün olduğuna inanan alfa mutant kötü kahramanı Magneto'yla kıyaslaması, milyarder spekülatörün elindeki tüm Tesla hisselerini 2023'ün ilk çeyreğinde sattığının ortaya çıkmasının ardından geldi. Basına göre Soros'un 2022 sonunda elinde tuttuğu 132 bin Tesla hissesinin değeri 16 milyon dolardı. Musk'ın Soros-Magneto tweeti, haber yayına girdiğinde yaklaşık 20 milyon kez görüntülenmişti. 'İkisi de Holokost'tan kurtuldu'Gazeteci Krassenstein ise eski Sovyetler coğrafyasındaki renkli devrimleri kışkırtmak, bunun için kendi Sivil Toplum Vakfı'nı kullanmak ve ülke ekonomilerinin kaderleriyle oynamakla suçlanan Soros'un 'Yahudi olduğu için komplo teorilerinin günah keçisi yapıldığı' tezlerine atıf yaptı:'Hangi temele dayandırıyorsunuz?'Musk'ın bunu reddedip "Soros insanlıktan nefret ediyor" diye ısrarına da Krassenstein'dan şu yanıt geldi:Kötü adamlıktan anti-kahramanlığaMarvel'ın Holokost'tan kurtulmuş karakter olarak sunduğu Magneto, manyetik alanlar oluşturup kontrol eden bir mutant olarak, insanlarla mutantların birarada var olamayacağına ve mutantların insanların yerini alması gerektiğine inanan 'kötü adamken', zamanla X-Men ile ittifak yapan bir 'anti-kahramana' dönüştü. X-Men film serisinde Magneto'nun yaşlılık dönemine Ian McKellen, gençlik dönemine Michael Fassbender can verdi. Servetine 8.5 milyar dolar değer biçilen 92 yaşındaki Soros'la ilgili rivayetler ise muhtelif. 'Eski bir Nazi' olduğu iddiaları üzerine, 2020 yılında Reuters haber ajansı, 'Soros ile ailesinin Nazi değil, 2. Dünya Savaşı sırasında Budapeşte'de yaşayan Macar Yahudileri olduğuna' dair araştırma yayımladı. Kod adı 'ekonomik savaş suçlusu'Diğer yandan sol iktisat çevreleri tarafından 'ekonomik savaş suçlusu' diye nitelenen açık toplumcu spekülatörün kaderiyle oynadığı ülkeler, 'gelişmekte olan, yükselen' diye tabir edilenlerden ibaret değil. 30 yıl önce 'Kara Çarşamba'ya imza attıSoros, Ekim 1990'da Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM) giren Britanya'dan topladığı milyarlarca sterlini 16 Eylül 1992'de toplu halde satmaya başlayıp diğer spekülatörleri de aynı yola sevk ederek dönemin Başbakanı John Major'ı ERM'den çıkma ve sterlini serbest dalgalanmaya bırakmaya mecbur etmişti. İngiltere Merkez Bankası'nı 3.5 milyar sterlin zarara uğratan bu olay, ekonomi tarihine 'Kara Çarşamba' olarak geçmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230515/soros-oldu-iddiasinin-kaynagi-ne-1071124371.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

george soros, elon musk, marvel comics, marvel, joe biden, tesla, twitter , space x, insan, insanlık, mutant, abd