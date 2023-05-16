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Biden yönetimiyle çekişen Musk, Soros'a patladı: X-Men mutantı Magneto gibi, insanlığa düşman
Biden yönetimiyle çekişen Musk, Soros'a patladı: X-Men mutantı Magneto gibi, insanlığa düşman
Özellikle Twitter'ı satın aldığından beri Demokrat Parti müesses nizamının karalama kampanyaları ve reklam musluklarının kapatılmasıyla hedef aldığı Elon Musk... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T14:37+0300
2023-05-16T15:05+0300
dünya
george soros
elon musk
marvel comics
marvel
joe biden
tesla
twitter
space x
insan
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Ukrayna'dan ifade özgürlüğüne pek çok konuda Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden ve Biden yönetiminin liberal düzeniyle ters düşen yüksek teknoloji devi Elon Musk, Demokrat Parti ve liberal örgütlerin baş destekleyicisi George Soros'a çatma gereği hissetti. Musk, 'öldüğüne' dair daha sonra yalanlanan iddialar yayılan milyarder spekülatör için şu tweeti attı:'Uygarlığın dokusunu bozmak istiyor'Tesla ve Space X'in kuruculuğu ve CEO'luğunun ardından Twitter'ı da satın alan Musk, araştırmacı gazeteci Brian Krassenstein'ın itiraz eden yanıtına da şu karşılığı verdi:Soros'un Tesla hisselerini satmasının ardındanMusk'ın, Soros'u, Marvel dünyasının manyetik güçleri bulunan, mutantların insanlardan üstün olduğuna inanan alfa mutant kötü kahramanı Magneto'yla kıyaslaması, milyarder spekülatörün elindeki tüm Tesla hisselerini 2023'ün ilk çeyreğinde sattığının ortaya çıkmasının ardından geldi. Basına göre Soros'un 2022 sonunda elinde tuttuğu 132 bin Tesla hissesinin değeri 16 milyon dolardı. Musk'ın Soros-Magneto tweeti, haber yayına girdiğinde yaklaşık 20 milyon kez görüntülenmişti. 'İkisi de Holokost'tan kurtuldu'Gazeteci Krassenstein ise eski Sovyetler coğrafyasındaki renkli devrimleri kışkırtmak, bunun için kendi Sivil Toplum Vakfı'nı kullanmak ve ülke ekonomilerinin kaderleriyle oynamakla suçlanan Soros'un 'Yahudi olduğu için komplo teorilerinin günah keçisi yapıldığı' tezlerine atıf yaptı:'Hangi temele dayandırıyorsunuz?'Musk'ın bunu reddedip "Soros insanlıktan nefret ediyor" diye ısrarına da Krassenstein'dan şu yanıt geldi:Kötü adamlıktan anti-kahramanlığaMarvel'ın Holokost'tan kurtulmuş karakter olarak sunduğu Magneto, manyetik alanlar oluşturup kontrol eden bir mutant olarak, insanlarla mutantların birarada var olamayacağına ve mutantların insanların yerini alması gerektiğine inanan 'kötü adamken', zamanla X-Men ile ittifak yapan bir 'anti-kahramana' dönüştü. X-Men film serisinde Magneto'nun yaşlılık dönemine Ian McKellen, gençlik dönemine Michael Fassbender can verdi. Servetine 8.5 milyar dolar değer biçilen 92 yaşındaki Soros'la ilgili rivayetler ise muhtelif. 'Eski bir Nazi' olduğu iddiaları üzerine, 2020 yılında Reuters haber ajansı, 'Soros ile ailesinin Nazi değil, 2. Dünya Savaşı sırasında Budapeşte'de yaşayan Macar Yahudileri olduğuna' dair araştırma yayımladı. Kod adı 'ekonomik savaş suçlusu'Diğer yandan sol iktisat çevreleri tarafından 'ekonomik savaş suçlusu' diye nitelenen açık toplumcu spekülatörün kaderiyle oynadığı ülkeler, 'gelişmekte olan, yükselen' diye tabir edilenlerden ibaret değil. 30 yıl önce 'Kara Çarşamba'ya imza attıSoros, Ekim 1990'da Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM) giren Britanya'dan topladığı milyarlarca sterlini 16 Eylül 1992'de toplu halde satmaya başlayıp diğer spekülatörleri de aynı yola sevk ederek dönemin Başbakanı John Major'ı ERM'den çıkma ve sterlini serbest dalgalanmaya bırakmaya mecbur etmişti. İngiltere Merkez Bankası'nı 3.5 milyar sterlin zarara uğratan bu olay, ekonomi tarihine 'Kara Çarşamba' olarak geçmişti.
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george soros, elon musk, marvel comics, marvel, joe biden, tesla, twitter , space x, insan, insanlık, mutant, abd
george soros, elon musk, marvel comics, marvel, joe biden, tesla, twitter , space x, insan, insanlık, mutant, abd

Biden yönetimiyle çekişen Musk, Soros'a patladı: X-Men mutantı Magneto gibi, insanlığa düşman

14:37 16.05.2023 (güncellendi: 15:05 16.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Marvel Entertainment@MarvelMarvel dünyasının süper kötü kahramanlarından, alfa düzeyinde mutant, manyetizma yeteneğine sahip Magneto
Marvel dünyasının süper kötü kahramanlarından, alfa düzeyinde mutant, manyetizma yeteneğine sahip Magneto - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/Marvel Entertainment@Marvel
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Özellikle Twitter'ı satın aldığından beri Demokrat Parti müesses nizamının karalama kampanyaları ve reklam musluklarının kapatılmasıyla hedef aldığı Elon Musk, elindeki tüm Tesla hisselerini satan George Soros'a patladı: "Bana Magneto'yu hatırlatıyor, insanlıktan nefret ediyor."
Ukrayna'dan ifade özgürlüğüne pek çok konuda Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden ve Biden yönetiminin liberal düzeniyle ters düşen yüksek teknoloji devi Elon Musk, Demokrat Parti ve liberal örgütlerin baş destekleyicisi George Soros'a çatma gereği hissetti. Musk, 'öldüğüne' dair daha sonra yalanlanan iddialar yayılan milyarder spekülatör için şu tweeti attı:
"Soros bana Magneto'yu hatırlatıyor."

'Uygarlığın dokusunu bozmak istiyor'

Tesla ve Space X'in kuruculuğu ve CEO'luğunun ardından Twitter'ı da satın alan Musk, araştırmacı gazeteci Brian Krassenstein'ın itiraz eden yanıtına da şu karşılığı verdi:
"İyi niyetli olduklarını varsayıyorsun. Ama değiller. O, uygarlığın dokusunu bozmak istiyor. Soros insanlıktan nefret ediyor."

Soros'un Tesla hisselerini satmasının ardından

Musk'ın, Soros'u, Marvel dünyasının manyetik güçleri bulunan, mutantların insanlardan üstün olduğuna inanan alfa mutant kötü kahramanı Magneto'yla kıyaslaması, milyarder spekülatörün elindeki tüm Tesla hisselerini 2023'ün ilk çeyreğinde sattığının ortaya çıkmasının ardından geldi. Basına göre Soros'un 2022 sonunda elinde tuttuğu 132 bin Tesla hissesinin değeri 16 milyon dolardı.
Musk'ın Soros-Magneto tweeti, haber yayına girdiğinde yaklaşık 20 milyon kez görüntülenmişti.

'İkisi de Holokost'tan kurtuldu'

Gazeteci Krassenstein ise eski Sovyetler coğrafyasındaki renkli devrimleri kışkırtmak, bunun için kendi Sivil Toplum Vakfı'nı kullanmak ve ülke ekonomilerinin kaderleriyle oynamakla suçlanan Soros'un 'Yahudi olduğu için komplo teorilerinin günah keçisi yapıldığı' tezlerine atıf yaptı:
"İlginç gerçekler: Magneto'nun Holokost'tan kurtulan biri olarak yaşadığı deneyimler, onun bakış açısını, derinliğini ve empatisini şekillendirdi. Bir diğer Holokost mağduru olan Soros, -bazı Amerikalıların sadece siyasi bağlarını onaylamadıkları için kötü olduklarını düşündüğü- iyi niyeti nedeniyle durmaksızın saldırıya uğruyor."

'Hangi temele dayandırıyorsunuz?'

Musk'ın bunu reddedip "Soros insanlıktan nefret ediyor" diye ısrarına da Krassenstein'dan şu yanıt geldi:
"Bu iddiaları hangi temele dayandırıyorsunuz? Açık Toplum Vakıfları adalet, eğitim, halk sağlığı ve bağımsız medyayı ilerletmek için 30 milyar dolardan fazla bağışta bulundu. Bunlardan bazıları sizin de haklı olarak desteklediğiniz şeyler. Soros hakkında çok fazla yanlış bilgi var. Kesinlikle mükemmel değil, ama 'insanlıktan nefret ettiği' iddiası beni şaşırtıyor."

Kötü adamlıktan anti-kahramanlığa

Marvel'ın Holokost'tan kurtulmuş karakter olarak sunduğu Magneto, manyetik alanlar oluşturup kontrol eden bir mutant olarak, insanlarla mutantların birarada var olamayacağına ve mutantların insanların yerini alması gerektiğine inanan 'kötü adamken', zamanla X-Men ile ittifak yapan bir 'anti-kahramana' dönüştü.
X-Men film serisinde Magneto'nun yaşlılık dönemine Ian McKellen, gençlik dönemine Michael Fassbender can verdi.
Servetine 8.5 milyar dolar değer biçilen 92 yaşındaki Soros'la ilgili rivayetler ise muhtelif. 'Eski bir Nazi' olduğu iddiaları üzerine, 2020 yılında Reuters haber ajansı, 'Soros ile ailesinin Nazi değil, 2. Dünya Savaşı sırasında Budapeşte'de yaşayan Macar Yahudileri olduğuna' dair araştırma yayımladı.

Kod adı 'ekonomik savaş suçlusu'

Diğer yandan sol iktisat çevreleri tarafından 'ekonomik savaş suçlusu' diye nitelenen açık toplumcu spekülatörün kaderiyle oynadığı ülkeler, 'gelişmekte olan, yükselen' diye tabir edilenlerden ibaret değil.

30 yıl önce 'Kara Çarşamba'ya imza attı

Soros, Ekim 1990'da Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM) giren Britanya'dan topladığı milyarlarca sterlini 16 Eylül 1992'de toplu halde satmaya başlayıp diğer spekülatörleri de aynı yola sevk ederek dönemin Başbakanı John Major'ı ERM'den çıkma ve sterlini serbest dalgalanmaya bırakmaya mecbur etmişti. İngiltere Merkez Bankası'nı 3.5 milyar sterlin zarara uğratan bu olay, ekonomi tarihine 'Kara Çarşamba' olarak geçmişti.
Macaristan doğumlu ABD'li George Soros bir ekonomik forumda - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
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