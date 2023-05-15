https://sputniknews.com.tr/20230515/soros-oldu-iddiasinin-kaynagi-ne-1071124371.html

'Soros öldü' iddiasının kaynağı ne?

'Soros öldü' iddiasının kaynağı ne?

92 yaşındaki ABD'li iş insanı George Soros'un öldüğü söylentileri neden gündeme geldi? Bu iddiaların kaynağı ne? 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T15:44+0300

2023-05-15T15:44+0300

2023-05-15T16:49+0300

george soros

öldü

vefat

yaşam

milyarder

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Milyarder George Soros'un öldüğüne dair bir söylenti, 3 takipçili bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla birlikte geceden itibaren Twitter'da 'trend topic' olmayı başardı.Twitter'da dezenformasyonları ortaya çıkaran sayfalar tarafından yalanlanan paylaşım, Soros'un kalp krizi geçirdiğini öne sürüyordu.O sırada 3 takipçisi olan hesabın tweet'i, bazı kullanıcıların iddiayı kısa sürede dolaşıma sokmasının ardından viral oldu.Ancak bir kaynak, Daily Mail'e verdiği demeçte, ABD'li multimilyarderin hayatta olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.Soros'tan yanıtÖldüğü yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Soros, hayatta olduğunu söyledi. Soros, "Kalp krizi geçirdiğim söylentileri tamamen yanlış. Yaşıyorum ve sağlıklıyım" dedi.George Soros kimdir?George Soros, 12 Ağustos 1930 tarihinde, Budapeşte, Macaristan’da dünyaya geldi. 1947'de İngiltere’ye göç eden Soros, Londra Ekonomi Okulu'ndan (London School of Economics) mezun oldu.Macar kökenli ABD'li milyarder ve yatırımcı George Soros'un Mart 2021 itibarıyla net servetinin 8.6 milyar dolar olduğu ve günümüze kadar sivil toplum kuruluşlarına yaptığı 32 milyar dolardan fazla tartışmalı fonuyla biliniyor. İngiltere’de 16 Eylül 1992 tarihinde gerçekleşen ve tarihe 'Kara Çarşamba' olarak geçen ekonomik krizde döviz kuru ile oynayarak sadece bir gün içerisinde toplam 1.1 milyar dolarlık bir kar elde etti.

https://sputniknews.com.tr/20230218/sorosun-adani-ile-ilgili-basbakan-modinin-hesap-verecegini-soylemesi-hindistani-karistirdi-1067180135.html

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