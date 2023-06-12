https://sputniknews.com.tr/20230612/italyan-basini-eski-italya-basbakani-berlusconi-hayatini-kaybetti-1072320611.html
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti
İtalya'nın bir dönemine damga vuran eski başbakanı, kurt popülist siyasetçisi Silvio Berlusconi, kanser tedavisnin ardından 86 yaşında öldü. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T11:45+0300
2023-06-12T11:45+0300
2023-06-12T12:01+0300
silvio berlusconi
dünya
italya
kanser
başbakan
ölüm
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silvio berlusconi, italya, kanser, başbakan, ölüm
silvio berlusconi, italya, kanser, başbakan, ölüm
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti
11:45 12.06.2023 (güncellendi: 12:01 12.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İtalya'nın bir dönemine damga vuran eski başbakanı, kurt popülist siyasetçisi Silvio Berlusconi, kanser tedavisnin ardından 86 yaşında öldü.