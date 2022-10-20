https://sputniknews.com.tr/20221020/berlusconinin-yeni-ses-kayitlari-ortaya-cikti-bana-gore-zelenskiy-bosverin-bunu-soyleyemem-1062514492.html

Berlusconi'nin yeni ses kayıtları ortaya çıktı: 'Bana göre Zelenskiy… Boşverin, bunu söyleyemem'

Berlusconi'nin yeni ses kayıtları ortaya çıktı: 'Bana göre Zelenskiy… Boşverin, bunu söyleyemem'

İtalya'da eski başbakanlardan ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin Ukrayna krizi ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T10:21+0300

2022-10-20T10:21+0300

2022-10-20T10:21+0300

ukrayna krizi

italya

rusya

ukrayna

silvio berlusconi

ses kaydı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057004730_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4e0a121c1eac66a930b8d1a25784a59f.jpg

İtalya'da eski başbakanlardan ve Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi, bugün yeni bir ses kaydıyla yine gündem oldu.İtalyan basınında yer alan yeni ses kaydına göre Berlusconi, daha önce de söylediği Rusya’nın bu savaşa itildiği tezini yineleyerek, "(Ukrayna’da iktidara) Zelenskiy geliyor ve saldırılar üçe katlanıyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Rusya'da baskı görüyor. Daha sonra özel bir operasyon yapmak durumunda kalıyor. Ukrayna'ya girdi ve üçüncü günden itibaren Batı'dan para ve silah almaya başlayan Ukraynalılardan beklenmedik bir direniş gördü. Bu, iki haftalık bir operasyon olmaktan çıkıp savaşa dönüştü" ifadelerini kullandı.Söz konusu ses kaydında Berlusconi, ayrıca "Putin ile Zelenskiy, nasıl arabuluculuk masasında bir araya getirilebilir, bunu öngöremiyorum. Çünkü bu mümkün değil. Bana göre Zelenskiy… Neyse boşverin, bunu söyleyemem" değerlendirmesini yaptı.Berlusconi'nin Zelenskiy'e yönelik sözleri, hükümetin kurulma arifesindeki ülkede polemiğe yol açtı.Muhalefet ve ortaklarından tepkiAna muhalefet Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, yaptığı yazılı açıklamada, "Berlusconi'nin açıklamaları çok ciddi ve Avrupa ile İtalya’nın pozisyonuyla bağdaşmıyor. Bunlar, ülkemizi Batı ve Avrupa'nın tercihlerinin dışında tutan ve yeni iktidarın güvenilirliğini baltalayan sözlerdir. Avrupa'da doğan her hükümet, Putin ile mi yoksa Ukrayna ve AB ile mi kalacağına karar vermelidir. Meloni hükümeti, en kötü belirsizliğin gölgesinde doğuyor" dedi.Muhalefette yer alan 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte de açıklama yaparak "Merkez sağ, İtalya’nın imajını baltalamaya devam ediyor. Berlusconi’nin Ukrayna savaşı ve Putin üzerine söylediği sözler ciddi ve kabul edilemez. Forza Italia, gelecek hükümette Dışişleri Bakanlığını üstlenemez. Bu konudaki endişemizi Cumhurbaşkanı Mattarella'ya da ileteceğiz" yorumunu yaptı.Berlusconi'nin sağ ittifaktaki ortağı ve yeni hükümetin başbakanı olması beklenen sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni de yazılı açıklamayla ortağı Berlusconi ve Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisi'ni hedef aldı.Meloni, çizgilerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile aynı olduğunu savunarak "Açık ve net bir dış politika çizgisi olan bir hükümete liderlik etmek niyetindeyim. İtalya, başı dik biçimde Avrupa ve Atlantik İttifakı'nın parçasıdır. Bunu kabul etmeyen hiç kimse, hükümet dahi kurulmaması pahasına hükümetin bir parçası olmayacak. Bizim hükümette olduğumuz İtalya, Batı’nın zayıf halkası olmayacak. Bu konuda, muhtemel hükümette yer alacak bakanlarından bu konuda netlik isteyeceğim" ifadelerini kullandı.FI Başkan Yardımcısı Antonio Tajani ise Twitter'den yaptığı paylaşımda, parti olarak 'Rusya'yı kınadıklarını ve Ukrayna'ya tam destek verdiklerini' kaydetti.Yeni hükümet için siyasi istişareler yarın başlıyorÜlkede, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeni hükümet için siyasi istişareleri yarın başlatacağı açıklandı.Mattarella, yarın parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi parti gruplarıyla yapacağı görüşmeleri cuma günü tamamlayacak.Söz konusu siyasi istişareler, Berlusconi'nin son iki gündür gündeme düşen ses kayıtlarının gölgesinde başlayacak.İstişarelerin ardından Mattarella’nın hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan ve parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elde eden Giorgia Meloni liderliğindeki sağ ittifakın, kendi arasında özellikle Ukrayna ve bakanlıkların paylaşımı konusunda bölünme yaşamazsa sağ koalisyon hükümetini kurması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221019/italyada-berlusconinin-putine-dair-sozleri-ve-iki-liderin-hediyelesmesi-tartisiliyor--1062493765.html

https://sputniknews.com.tr/20220926/italyada-secim-sonuclar-italyanlarin-merkez-sag-hukumet-istedigine-dair-acik-bir-isaret-verdi-1061616560.html

italya

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, rusya, ukrayna, silvio berlusconi, ses kaydı