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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221019/italyada-berlusconinin-putine-dair-sozleri-ve-iki-liderin-hediyelesmesi-tartisiliyor--1062493765.html
İtalya'da Berlusconi'nin Putin'e dair sözleri ve iki liderin hediyeleşmesi tartışılıyor
İtalya'da Berlusconi'nin Putin'e dair sözleri ve iki liderin hediyeleşmesi tartışılıyor
İtalya'da eski başbakanlardan ve Forza Italia (FI) partisi lideri Silvio Berlusconi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden bağlantı kurduğunu ve... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T16:20+0300
2022-10-19T16:20+0300
italya
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
vodka
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Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından bilinen Berlusconi’nin, bugün partisinin, parlamenterleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında sarf ettiği belirtilen bazı sözler ülkede gündem yarattı. La Presse ajansının sitesinde yayınlanan ses kaydına göre Berlusconi, "Ben Başkan Putin ile yeniden bağlantı kurdum. Benim doğum günü dolayısıyla bana 20 şişe vodka ve çok hoş bir mektup gönderdi. Ben de kendisine Lambrusco şişeleri ve aynı şekilde hoş bir mektup gönderdim. O, beni ilk 5 dostundan biri olarak açıklamıştı" ifadelerini kullandı. Söz konusu kayıtta, "Rus bakanlar pek çok kez farklı etkinliklerde bizim onlarla savaşta olduğumuzu söylediler çünkü Ukrayna'ya silah ve mali yardım yapıyoruz. Ben kişisel olarak görüşümü açıklayamam çünkü basına anlatılırsa bu felaket olur ancak ben çok, çok ama çok endişeliyim" ifadeleri yer aldı. ANSA ajansının haberinde de Berlusconi'nin aynı toplantıda, Ukrayna'nın NATO'ya girmesine dair değerlendirmelerde bulunmuş olabileceği, böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde bunun 'dünya savaşı' anlamına gelebileceğini söylediği ifade edildi. Berlusconi ve partisinden yalanlamaSöz konusu ses kaydının basına düşmesi, ülkede gündem olurken, Berlusconi ve partisi FI'den yalanlama geldi. Meclis çıkışında gazetecilerin bu sözleri sorması üzerine Berlusconi, "Putin ile yeniden bağlantı mı kurdum? Hayır, sadece bir hikaye" dedi. FI Başkan Yardımcısı Antonio Tajani bir açıklama yaparak, "Putin'in Berlusconi'ye doğum günü hediyesi olan şişeler mi? Bu eski bir hikaye, 2008'den" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220605/berlusconi-bazi-avrupali-liderler-rusyayi-batinin-parcasi-yapma-girisimlerimi-engelledi--1057004644.html
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italya, rusya, vladimir putin, vodka
italya, rusya, vladimir putin, vodka

İtalya'da Berlusconi'nin Putin'e dair sözleri ve iki liderin hediyeleşmesi tartışılıyor

16:20 19.10.2022
© Sputnik / Алексей Дружинин / Multimedya arşivine gidinBerlusconi- Putin
Berlusconi- Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© Sputnik / Алексей Дружинин
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İtalya'da eski başbakanlardan ve Forza Italia (FI) partisi lideri Silvio Berlusconi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden bağlantı kurduğunu ve hediyeleştiklerini söylediği ses kaydı tartışmalara yol açtı.
Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından bilinen Berlusconi’nin, bugün partisinin, parlamenterleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında sarf ettiği belirtilen bazı sözler ülkede gündem yarattı.
La Presse ajansının sitesinde yayınlanan ses kaydına göre Berlusconi, "Ben Başkan Putin ile yeniden bağlantı kurdum. Benim doğum günü dolayısıyla bana 20 şişe vodka ve çok hoş bir mektup gönderdi. Ben de kendisine Lambrusco şişeleri ve aynı şekilde hoş bir mektup gönderdim. O, beni ilk 5 dostundan biri olarak açıklamıştı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu kayıtta, "Rus bakanlar pek çok kez farklı etkinliklerde bizim onlarla savaşta olduğumuzu söylediler çünkü Ukrayna'ya silah ve mali yardım yapıyoruz. Ben kişisel olarak görüşümü açıklayamam çünkü basına anlatılırsa bu felaket olur ancak ben çok, çok ama çok endişeliyim" ifadeleri yer aldı.
ANSA ajansının haberinde de Berlusconi'nin aynı toplantıda, Ukrayna'nın NATO'ya girmesine dair değerlendirmelerde bulunmuş olabileceği, böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde bunun 'dünya savaşı' anlamına gelebileceğini söylediği ifade edildi.

Berlusconi ve partisinden yalanlama

Söz konusu ses kaydının basına düşmesi, ülkede gündem olurken, Berlusconi ve partisi FI'den yalanlama geldi.
Meclis çıkışında gazetecilerin bu sözleri sorması üzerine Berlusconi, "Putin ile yeniden bağlantı mı kurdum? Hayır, sadece bir hikaye" dedi. FI Başkan Yardımcısı Antonio Tajani bir açıklama yaparak, "Putin'in Berlusconi'ye doğum günü hediyesi olan şişeler mi? Bu eski bir hikaye, 2008'den" dedi.
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