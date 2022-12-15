https://sputniknews.com.tr/20221215/monza-oyuncularina-otobus-dolusu-fahise-vaadiyle-tepki-ceken-berlusconi-mizahtan-anlamiyorsunuz-1064631449.html

Monza oyuncularına 'otobüs dolusu fahişe' vaadiyle tepki çeken Berlusconi: Mizahtan anlamıyorsunuz

Monza oyuncularına 'otobüs dolusu fahişe' vaadiyle tepki çeken Berlusconi: Mizahtan anlamıyorsunuz

İtalyan siyasetine geri dönen Berlusconi, sahibi olduğu Monza'nın futbolcularına yaptığı konuşmada, 'büyük takımları yenmeleri halinde otobüs dolusu fahişe'... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T16:24+0300

2022-12-15T16:24+0300

2022-12-15T16:40+0300

dünya

silvio berlusconi

futbol

fahişe

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İtalya'da 1994-1995, 2001-2006, 2008-11 arası başbakanlık yapan ve eylüldeki seçimlerin ardından kurulan aşırı sağcı koalisyon hükümetinin küçük ortağı olarak 9 yıl sonra Senato'ya geri dönen Silvio Berlusconi, skandal icraatları ve laflarıyla yeninden gündemde. Düzenlediği 'bunga bunga' partilerinde 2011 yılında reşit olmayan bir fahişeyle seks yapmakla suçlanması dahil cinsellikle ilgili pek çok skandala karışan Berlusconi, bu eğilimini futbol tutkusuyla karıştırdı.30 yıl sahibi olduğu AC Milan'ı sattıktan sonra 2018'de Monza futbol kulübünü satın alan Berlusconi, Serie A'da yarışan takımın futbolcularına yaptığı konuşmada, 'büyük takımları yenmeleri halinde otobüs dolusu fahişe' vaat etti, buna gelen tepkiler üzerine 'espri yaptığının anlaşılmamasına' bozuldu. Salı günü Monza oyuncularıyla ligin ikinci yarısının başlaması öncesi Noel buluşması gerçekleştiren sağcı siyasetçi, yeni teknik direktör Raffaele Palladino'yu ‘’Yeni bir antrenör bulduk, başarılı, sempatik, kibar ve oyuncuları teşvik etmeyi biliyor" diyen övdü."Ben de ek bir teşvikte bulundum" diye devam eden Berlusconi'nin "Arkadaşlara söyledim... Şimdi Milan'la, Juventus'la oynayacaksınız. Bu en iyi takımlardın birine karşı kazanırsanız, soyunma odasına bir otobüs dolusu fahişe getiririm" sözleri çevresindekilerin kahkaha ve alkışlarıyla karşılandı. 86 yaşındaki eski başbakan, elinde mikrofon bu sözleri söylerken, 32 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina yanında oturuyordu.Viral olan klip, Forza Italia liderinin muhaliflerinin tepkisini çekti. Sosyal medyada 'utanç verici, soytarılık’, cinsiyetçi kültürün yansıması’ gibi eleştiriler yükseldi.La Repubblica gazetesi, Berlusconi’nin 'frenlerinin tutmadığı’ yorumunu yaptı. Il Fatto Quotidiano gazetesi, "Takımındaki oyunculara ‘bir otobüs fahişe’ vadeden bir Senatör ve hükümetteki siyasi bir gücün lideri. Berlusconi sahibi olduğu Monza'nın Noel yemeğinde yine ağzını bozdu" diye yazdı.Merkez-liberal eğilimli Italia Viva partisinden Senatör Daniela Sbrollini, "Berlusconi'den olağan kadın düşmanı dili. Sizi suskun bırakan, zevksiz bir şaka" dedi. Tepkilere dün akşam sosyal medya hesaplarından yanıt veren Berlusconi, 'bir soyunma odası şakasının bu kadar öfkeye yol açabileceğine inanamadığını; bunun, kendisini eleştirenlerin mutlak mizah yoksunluğundan kaynaklandığı' savunmasını yaptı:"Açıkçası, Monza'mın oyuncularına yönelttiğim basit bir şaka ve açıkça paradoksal bir 'soyunma odası' esprisinin bu kadar kötü niyetli, banal ve gerçekdışı yorumlara yol açabileceğini düşünmemiştim ve kimse de hayal edemezdi."Geçen sezon ilk kez Serie A'ya yükselen ve eylül ayında Juventus'u mağlup eden Monza, ocak ayında Inter ve Juventus'la yeniden karşılaşacak ve şubat ayında Berlusconi'nin eski kulübü AC Milan'a karşı oynayacak.

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silvio berlusconi, futbol, fahişe