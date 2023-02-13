https://sputniknews.com.tr/20230213/berlusconi-abd-zelenskiyi-ateskese-zorlamak-icin-ukraynaya-destegi-cekmeli-1066972001.html
Berlusconi: ABD, Zelenskiy'i ateşkese zorlamak için Ukrayna'ya desteği çekmeli
Berlusconi: ABD, Zelenskiy'i ateşkese zorlamak için Ukrayna'ya desteği çekmeli
İtalya'da hükümet ortağı Forza İtalya partisinin lideri ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, ABD yönetiminin Ukrayna lideri Zelenskiy'i ateşkese zorlamak... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T16:04+0300
2023-02-13T16:04+0300
2023-02-13T16:04+0300
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vladimir zelenskiy
silvio berlusconi
ateşkes
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İtalya'da hükümet ortağı Forza İtalya partisinin lideri ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, Rusya ile Ukrayna ihtilafına dair Batı ülkelerinin tutumunu yorumladı.ANSA haber ajansının aktardığına göre Berlusconi, yaptığı açıklamada mevcut çatışmaya Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerine yönelik saldırılarının sebep olduğunu belirtti.'Başbakan olsaydım Zelenskiy ile asla görüşmezdim'"Bu yüzden (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in tutumunu oldukça negatif değerlendiriyorum" diyen Berlusconi, "Ben başbakan olsaydım, Zelenskiy ile görüşmeye asla gitmezdim" ifadelerini kullandı.Ayrıca ABD'nin Zelenskiy'i ateşkes talimatı vermemesi halinde yardımı kesmekle tehdit ederek savaşı durdurmaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.İtalyan siyasetçi, bunun karşılığında ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine Ukrayna'nın yeniden inşası için yeni bir Marshall Planı teklfi etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Başbakanlıktan tepkiBerlusconi'nin açıklamaları bir saat sonra başbakanlıktan yanıt buldu. Yapılan açıklamada, "İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya verdiği destek nettir" denildi.Twitter hesabından paylaşım yapan ve yine Forza İtalya partisinden olan Dışişleri Bakanı Antonia Tajani de "Forza İtalya her zaman Avrupa'nın, NATO'nun ve Batı'nın yanında Ukrayna'nın bağımsızlığından yana olmuştur" yorumunu yaptı.
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rusya, ukrayna, italya, abd, vladimir zelenskiy, silvio berlusconi, ateşkes, joe biden
Berlusconi: ABD, Zelenskiy'i ateşkese zorlamak için Ukrayna'ya desteği çekmeli
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İtalya'da hükümet ortağı Forza İtalya partisinin lideri ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, ABD yönetiminin Ukrayna lideri Zelenskiy'i ateşkese zorlamak için Ukrayna'ya sunduğu desteği çekmeye zorlaması gerektiğini söyledi.
İtalya'da hükümet ortağı Forza İtalya partisinin lideri ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, Rusya ile Ukrayna ihtilafına dair Batı ülkelerinin tutumunu yorumladı.
ANSA haber ajansının aktardığına göre Berlusconi, yaptığı açıklamada mevcut çatışmaya Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerine yönelik saldırılarının sebep olduğunu belirtti.
'Başbakan olsaydım Zelenskiy ile asla görüşmezdim'
"Bu yüzden (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in tutumunu oldukça negatif değerlendiriyorum" diyen Berlusconi, "Ben başbakan olsaydım, Zelenskiy ile görüşmeye asla gitmezdim" ifadelerini kullandı.
Ayrıca ABD'nin Zelenskiy'i ateşkes talimatı vermemesi halinde yardımı kesmekle tehdit ederek savaşı durdurmaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.
İtalyan siyasetçi, bunun karşılığında ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine Ukrayna'nın yeniden inşası için yeni bir Marshall Planı teklfi etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Başbakanlıktan tepki
Berlusconi'nin açıklamaları bir saat sonra başbakanlıktan yanıt buldu. Yapılan açıklamada, "İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya verdiği destek nettir" denildi.
Twitter hesabından paylaşım yapan ve yine Forza İtalya partisinden olan Dışişleri Bakanı Antonia Tajani de "Forza İtalya her zaman Avrupa'nın, NATO'nun ve Batı'nın yanında Ukrayna'nın bağımsızlığından yana olmuştur" yorumunu yaptı.