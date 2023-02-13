https://sputniknews.com.tr/20230213/berlusconi-abd-zelenskiyi-ateskese-zorlamak-icin-ukraynaya-destegi-cekmeli-1066972001.html

Berlusconi: ABD, Zelenskiy'i ateşkese zorlamak için Ukrayna'ya desteği çekmeli

Berlusconi: ABD, Zelenskiy'i ateşkese zorlamak için Ukrayna'ya desteği çekmeli

İtalya'da hükümet ortağı Forza İtalya partisinin lideri ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, ABD yönetiminin Ukrayna lideri Zelenskiy'i ateşkese zorlamak... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T16:04+0300

2023-02-13T16:04+0300

2023-02-13T16:04+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

italya

abd

vladimir zelenskiy

silvio berlusconi

ateşkes

joe biden

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İtalya'da hükümet ortağı Forza İtalya partisinin lideri ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, Rusya ile Ukrayna ihtilafına dair Batı ülkelerinin tutumunu yorumladı.ANSA haber ajansının aktardığına göre Berlusconi, yaptığı açıklamada mevcut çatışmaya Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerine yönelik saldırılarının sebep olduğunu belirtti.'Başbakan olsaydım Zelenskiy ile asla görüşmezdim'"Bu yüzden (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in tutumunu oldukça negatif değerlendiriyorum" diyen Berlusconi, "Ben başbakan olsaydım, Zelenskiy ile görüşmeye asla gitmezdim" ifadelerini kullandı.Ayrıca ABD'nin Zelenskiy'i ateşkes talimatı vermemesi halinde yardımı kesmekle tehdit ederek savaşı durdurmaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.İtalyan siyasetçi, bunun karşılığında ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine Ukrayna'nın yeniden inşası için yeni bir Marshall Planı teklfi etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Başbakanlıktan tepkiBerlusconi'nin açıklamaları bir saat sonra başbakanlıktan yanıt buldu. Yapılan açıklamada, "İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya verdiği destek nettir" denildi.Twitter hesabından paylaşım yapan ve yine Forza İtalya partisinden olan Dışişleri Bakanı Antonia Tajani de "Forza İtalya her zaman Avrupa'nın, NATO'nun ve Batı'nın yanında Ukrayna'nın bağımsızlığından yana olmuştur" yorumunu yaptı.

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