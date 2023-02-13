Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/berlusconi-abd-zelenskiyi-ateskese-zorlamak-icin-ukraynaya-destegi-cekmeli-1066972001.html
Berlusconi: ABD, Zelenskiy'i ateşkese zorlamak için Ukrayna'ya desteği çekmeli
Berlusconi: ABD, Zelenskiy'i ateşkese zorlamak için Ukrayna'ya desteği çekmeli
İtalya'da hükümet ortağı Forza İtalya partisinin lideri ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, ABD yönetiminin Ukrayna lideri Zelenskiy'i ateşkese zorlamak... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T16:04+0300
2023-02-13T16:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
italya
abd
vladimir zelenskiy
silvio berlusconi
ateşkes
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/05/1057004730_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4e0a121c1eac66a930b8d1a25784a59f.jpg
İtalya'da hükümet ortağı Forza İtalya partisinin lideri ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, Rusya ile Ukrayna ihtilafına dair Batı ülkelerinin tutumunu yorumladı.ANSA haber ajansının aktardığına göre Berlusconi, yaptığı açıklamada mevcut çatışmaya Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerine yönelik saldırılarının sebep olduğunu belirtti.'Başbakan olsaydım Zelenskiy ile asla görüşmezdim'"Bu yüzden (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in tutumunu oldukça negatif değerlendiriyorum" diyen Berlusconi, "Ben başbakan olsaydım, Zelenskiy ile görüşmeye asla gitmezdim" ifadelerini kullandı.Ayrıca ABD'nin Zelenskiy'i ateşkes talimatı vermemesi halinde yardımı kesmekle tehdit ederek savaşı durdurmaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.İtalyan siyasetçi, bunun karşılığında ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine Ukrayna'nın yeniden inşası için yeni bir Marshall Planı teklfi etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Başbakanlıktan tepkiBerlusconi'nin açıklamaları bir saat sonra başbakanlıktan yanıt buldu. Yapılan açıklamada, "İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya verdiği destek nettir" denildi.Twitter hesabından paylaşım yapan ve yine Forza İtalya partisinden olan Dışişleri Bakanı Antonia Tajani de "Forza İtalya her zaman Avrupa'nın, NATO'nun ve Batı'nın yanında Ukrayna'nın bağımsızlığından yana olmuştur" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230209/roger-waterstan-bm-guvenlik-konseyine-ukraynada-ateskes-uzerinde-anlasma-cagrisi-1066771126.html
rusya
ukrayna
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/05/1057004730_71:0:719:486_1920x0_80_0_0_b51b3c6928b512341fbfdd703c3c7f0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, italya, abd, vladimir zelenskiy, silvio berlusconi, ateşkes, joe biden
rusya, ukrayna, italya, abd, vladimir zelenskiy, silvio berlusconi, ateşkes, joe biden

Berlusconi: ABD, Zelenskiy'i ateşkese zorlamak için Ukrayna'ya desteği çekmeli

16:04 13.02.2023
© AASilvio Berlusconi
Silvio Berlusconi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
Abone olTelegram
İtalya'da hükümet ortağı Forza İtalya partisinin lideri ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, ABD yönetiminin Ukrayna lideri Zelenskiy'i ateşkese zorlamak için Ukrayna'ya sunduğu desteği çekmeye zorlaması gerektiğini söyledi.
İtalya'da hükümet ortağı Forza İtalya partisinin lideri ve eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, Rusya ile Ukrayna ihtilafına dair Batı ülkelerinin tutumunu yorumladı.
ANSA haber ajansının aktardığına göre Berlusconi, yaptığı açıklamada mevcut çatışmaya Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerine yönelik saldırılarının sebep olduğunu belirtti.

'Başbakan olsaydım Zelenskiy ile asla görüşmezdim'

"Bu yüzden (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in tutumunu oldukça negatif değerlendiriyorum" diyen Berlusconi, "Ben başbakan olsaydım, Zelenskiy ile görüşmeye asla gitmezdim" ifadelerini kullandı.
Ayrıca ABD'nin Zelenskiy'i ateşkes talimatı vermemesi halinde yardımı kesmekle tehdit ederek savaşı durdurmaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.
İtalyan siyasetçi, bunun karşılığında ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine Ukrayna'nın yeniden inşası için yeni bir Marshall Planı teklfi etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Başbakanlıktan tepki

Berlusconi'nin açıklamaları bir saat sonra başbakanlıktan yanıt buldu. Yapılan açıklamada, "İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya verdiği destek nettir" denildi.
Twitter hesabından paylaşım yapan ve yine Forza İtalya partisinden olan Dışişleri Bakanı Antonia Tajani de "Forza İtalya her zaman Avrupa'nın, NATO'nun ve Batı'nın yanında Ukrayna'nın bağımsızlığından yana olmuştur" yorumunu yaptı.
76-й Венецианский кинофестиваль. День десятый - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
Ukrayna krizi
Roger Waters’tan BM Güvenlik Konseyi'ne Ukrayna'da ateşkes üzerinde anlaşma çağrısı
9 Şubat, 02:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала