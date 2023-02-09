https://sputniknews.com.tr/20230209/roger-waterstan-bm-guvenlik-konseyine-ukraynada-ateskes-uzerinde-anlasma-cagrisi-1066771126.html

Roger Waters’tan BM Güvenlik Konseyi'ne Ukrayna'da ateşkes üzerinde anlaşma çağrısı

Roger Waters’tan BM Güvenlik Konseyi'ne Ukrayna'da ateşkes üzerinde anlaşma çağrısı

İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, ABD Başkanı Joe Biden’ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T02:44+0300

2023-02-09T02:44+0300

2023-02-09T03:19+0300

ukrayna krizi

roger waters

ukrayna

bm

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin oturumunda konuşan Pink Floyd'un solisti Roger Waters, ABD Başkanı Joe Biden’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Ukrayna'da ateşkes üzerinde bugün anlaşmaya varma çağrısında bulundu.“Değişim talep ediyoruz. Başkan Biden, Başkan Putin, Başkan Zelenskiy, ABD, NATO, Rusya, AB, hepiniz, lütfen rotanızı şimdi değiştirin. Ukrayna'da ateşkes için bugün anlaşın” diye seslenen Waters, böyle bir anlaşmanın ‘elbette ki sadece başlangıç noktası olacağını’ sözlerine ekledi.Rusya, Roger Waters'ın BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılımını talep ettiRusya, Ukrayna'daki durumla ilgili yapılacak toplantının konuşmacı listesine İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın dahil edilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne talepte bulundu.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters’ın Ukrayna'daki durumla ilgili yapılacak toplantının konuşmacı listesine dahil edilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne talepte bulunduğunu belirtti.Polyanskiy, “Rusya, Ukrayna’ya artarak devam eden Batı silahlarının tedariki bağlamında, krizin barışçıl çözümü için İngiliz barış aktivisti ve ünlü rock grubu solisti Roger Waters'ın BM Güvenlik Konseyi toplantısına konuşmacı olarak katılması talebinde bulundu” ifadelerini kullandı.Ağustos 2022'de Waters, ABD Başkanı Joe Biden'ı Ukrayna'da savaşı kışkırtmakla suçlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çatışmaları durdurmak için müzakere masasına oturması gerektiğini belirten müzisyen, ihtilafın Rusya'nın NATO'nun sınırlarına doğru ilerlemesine verdiği tepkiden kaynaklandığına dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221005/roger-waters-ukraynanin-oldurulecekler-listesindeyim-1061975626.html

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