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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/roger-waters-ukraynanin-oldurulecekler-listesindeyim-1061975626.html
Roger Waters: Ukrayna'nın öldürülecekler listesindeyim
Roger Waters: Ukrayna'nın öldürülecekler listesindeyim
Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Kiev'i Rusya ile barış yapmaya çağırmasının ardından Ukraynalı bir internet sitesinin 'öldürülecekler' listesine... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T10:02+0300
2022-10-05T10:02+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in eşine hitaben 'Hani nerede kocanızın seçilmesini sağlayan barış vaadi?' dediği bir mektup yazan, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna yönelik tutumu nedeniyle Polonya konserlerini iptal eden Pink Floyd kurucularından Roger Waters, Batı'nın askeri yardımlarına karşı çıkarak Kiev'i Moskova ile barış yapmaya çağırdıktan sonra Ukrayna'nın 'öldürülecekler listesine' alındığını söyledi.Rolling Stone'a röportaj veren Waters, Ukrayna krizinde Rusya'nın tarafını tuttuğu yönündeki yorumları eleştirerek, "Unutmayın, ben Ukrayna hükümetinin desteklediği bir öldürülecekler listesindeyim. O kahrolası listedeyim ve son dönemde bazı insanları öldürdüler. Seni öldürdüklerinde resminin üzerine 'tasfiye edildi' yazıyorlar. O lanet olası resimlerin arasında benimki de var" dedi.Ukraynalı 'Mirotvorets' internet sitesi, son 8 yıldır çeşitli gazetesi, siyasetçi ve sanatçıların yer aldığı bir 'öldürülecekler' listesi tutuyor. Waters, ağustos ayında öldürülen Rus gazetesi Darya Dugina'yı örnenk verdi. Dugina da aynı listede yer alan isimler arasındaydı.Öte yandan foto muhabirleri İtalyan Andrea Rocchelli ve Rus Andrey Stenin gibi Kiev rejimini sorgulayan veya eleştiren diğer bir dizi isim de Mirotvorets listesine girdikten sonra öldürülmüştü.Rolling Stone'un, 'Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı direnişini neden desteklemediği' sorusuna Waters, "Çünkü bu gereksiz bir savaş ve bu insanlar ölmemeli. Ve Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye teşvik edilmemeliydi" ifadelerini kullandı. Ünlü müzisyen, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarını da Batı propagandası olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220925/roger-waters-polonya-konserlerini-iptal-etti-1061596486.html
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rusya, ukrayna, roger waters
rusya, ukrayna, roger waters

Roger Waters: Ukrayna'nın öldürülecekler listesindeyim

10:02 05.10.2022
© AP Photo / John Minchillo/InvisionRoger Waters
Roger Waters - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / John Minchillo/Invision
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Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Kiev'i Rusya ile barış yapmaya çağırmasının ardından Ukraynalı bir internet sitesinin 'öldürülecekler' listesine alındığını duyurdu.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in eşine hitaben 'Hani nerede kocanızın seçilmesini sağlayan barış vaadi?' dediği bir mektup yazan, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna yönelik tutumu nedeniyle Polonya konserlerini iptal eden Pink Floyd kurucularından Roger Waters, Batı'nın askeri yardımlarına karşı çıkarak Kiev'i Moskova ile barış yapmaya çağırdıktan sonra Ukrayna'nın 'öldürülecekler listesine' alındığını söyledi.
Rolling Stone'a röportaj veren Waters, Ukrayna krizinde Rusya'nın tarafını tuttuğu yönündeki yorumları eleştirerek, "Unutmayın, ben Ukrayna hükümetinin desteklediği bir öldürülecekler listesindeyim. O kahrolası listedeyim ve son dönemde bazı insanları öldürdüler. Seni öldürdüklerinde resminin üzerine 'tasfiye edildi' yazıyorlar. O lanet olası resimlerin arasında benimki de var" dedi.
Ukraynalı 'Mirotvorets' internet sitesi, son 8 yıldır çeşitli gazetesi, siyasetçi ve sanatçıların yer aldığı bir 'öldürülecekler' listesi tutuyor. Waters, ağustos ayında öldürülen Rus gazetesi Darya Dugina'yı örnenk verdi. Dugina da aynı listede yer alan isimler arasındaydı.
Öte yandan foto muhabirleri İtalyan Andrea Rocchelli ve Rus Andrey Stenin gibi Kiev rejimini sorgulayan veya eleştiren diğer bir dizi isim de Mirotvorets listesine girdikten sonra öldürülmüştü.
Rolling Stone'un, 'Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı direnişini neden desteklemediği' sorusuna Waters, "Çünkü bu gereksiz bir savaş ve bu insanlar ölmemeli. Ve Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye teşvik edilmemeliydi" ifadelerini kullandı. Ünlü müzisyen, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarını da Batı propagandası olarak nitelendirdi.
Former member of Pink Floyd, British singer and songwriter Roger Waters performs during his concert of the Us+Them tour in Rome's Circus Maximus, Saturday, July 14, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
Ukrayna krizi
Roger Waters, Polonya konserlerini iptal etti
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