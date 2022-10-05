https://sputniknews.com.tr/20221005/roger-waters-ukraynanin-oldurulecekler-listesindeyim-1061975626.html

Roger Waters: Ukrayna'nın öldürülecekler listesindeyim

Roger Waters: Ukrayna'nın öldürülecekler listesindeyim

Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Kiev'i Rusya ile barış yapmaya çağırmasının ardından Ukraynalı bir internet sitesinin 'öldürülecekler' listesine... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T10:02+0300

2022-10-05T10:02+0300

2022-10-05T10:02+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

roger waters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101784/22/1017842274_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_258f10950cf32819d04c78a34855ad83.jpg

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in eşine hitaben 'Hani nerede kocanızın seçilmesini sağlayan barış vaadi?' dediği bir mektup yazan, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna yönelik tutumu nedeniyle Polonya konserlerini iptal eden Pink Floyd kurucularından Roger Waters, Batı'nın askeri yardımlarına karşı çıkarak Kiev'i Moskova ile barış yapmaya çağırdıktan sonra Ukrayna'nın 'öldürülecekler listesine' alındığını söyledi.Rolling Stone'a röportaj veren Waters, Ukrayna krizinde Rusya'nın tarafını tuttuğu yönündeki yorumları eleştirerek, "Unutmayın, ben Ukrayna hükümetinin desteklediği bir öldürülecekler listesindeyim. O kahrolası listedeyim ve son dönemde bazı insanları öldürdüler. Seni öldürdüklerinde resminin üzerine 'tasfiye edildi' yazıyorlar. O lanet olası resimlerin arasında benimki de var" dedi.Ukraynalı 'Mirotvorets' internet sitesi, son 8 yıldır çeşitli gazetesi, siyasetçi ve sanatçıların yer aldığı bir 'öldürülecekler' listesi tutuyor. Waters, ağustos ayında öldürülen Rus gazetesi Darya Dugina'yı örnenk verdi. Dugina da aynı listede yer alan isimler arasındaydı.Öte yandan foto muhabirleri İtalyan Andrea Rocchelli ve Rus Andrey Stenin gibi Kiev rejimini sorgulayan veya eleştiren diğer bir dizi isim de Mirotvorets listesine girdikten sonra öldürülmüştü.Rolling Stone'un, 'Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı direnişini neden desteklemediği' sorusuna Waters, "Çünkü bu gereksiz bir savaş ve bu insanlar ölmemeli. Ve Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye teşvik edilmemeliydi" ifadelerini kullandı. Ünlü müzisyen, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarını da Batı propagandası olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220925/roger-waters-polonya-konserlerini-iptal-etti-1061596486.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, roger waters