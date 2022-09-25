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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220925/roger-waters-polonya-konserlerini-iptal-etti-1061596486.html
Roger Waters, Polonya konserlerini iptal etti
Roger Waters, Polonya konserlerini iptal etti
Polonya basınında cumartesi günü çıkan haberlere göre, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna yönelik tutumu nedeniyle... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T10:50+0300
2022-09-25T10:53+0300
ukrayna krizi
roger waters
pink floyd
rusya
ukrayna
polonya
konser
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Roger Waters’ın nisan ayında iki konser vermeyi planladığı Krakow’daki Tauron Arena’dan bir yetkili, konserlerin artık gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Tauron Arena’dan Lukasz Pytko, “Roger Waters’ın menajeri hiçbir sebep göstermeden çekilmeye karar verdi” dedi.Sözcü'nün aktardığı habere göre, Waters’ın 'This Is Not a Drill' konser turunun web sitesinde daha önce 21-22 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan Krakow konserleri de listelenmedi.Krakow’daki belediye meclis üyelerinin gelecek hafta, müzisyenin Ukrayna krizine ilişkin tutumuna yönelik, Waters’ı istenmeyen kişi olarak adlandırması konuşuluyordu.Waters, bu ayın başlarında Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska’ya, açık mektup yazmış ve Batı’yı Ukrayna’ya silah sağladığı için eleştirirken özellikle de Washington’u suçlamıştı. Waters, daha önce de NATO’yu Rusya’yı kışkırtmakla suçlayarak eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220906/watersdan-zelenskiyin-esine-acik-mektup-hani-nerede-kocanizin-secilmesini-saglayan-baris-vaadi-1060865345.html
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roger waters, pink floyd, rusya, ukrayna, polonya, konser
roger waters, pink floyd, rusya, ukrayna, polonya, konser

Roger Waters, Polonya konserlerini iptal etti

10:50 25.09.2022 (güncellendi: 10:53 25.09.2022)
© AP Photo / Gregorio BorgiaFormer member of Pink Floyd, British singer and songwriter Roger Waters performs during his concert of the Us+Them tour in Rome's Circus Maximus, Saturday, July 14, 2018
Former member of Pink Floyd, British singer and songwriter Roger Waters performs during his concert of the Us+Them tour in Rome's Circus Maximus, Saturday, July 14, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
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Polonya basınında cumartesi günü çıkan haberlere göre, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna yönelik tutumu nedeniyle Polonya'da planladığı konserleri iptal etti.
Roger Waters’ın nisan ayında iki konser vermeyi planladığı Krakow’daki Tauron Arena’dan bir yetkili, konserlerin artık gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Tauron Arena’dan Lukasz Pytko, “Roger Waters’ın menajeri hiçbir sebep göstermeden çekilmeye karar verdi” dedi.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, Waters’ın 'This Is Not a Drill' konser turunun web sitesinde daha önce 21-22 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan Krakow konserleri de listelenmedi.
Krakow’daki belediye meclis üyelerinin gelecek hafta, müzisyenin Ukrayna krizine ilişkin tutumuna yönelik, Waters’ı istenmeyen kişi olarak adlandırması konuşuluyordu.
Waters, bu ayın başlarında Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska’ya, açık mektup yazmış ve Batı’yı Ukrayna’ya silah sağladığı için eleştirirken özellikle de Washington’u suçlamıştı. Waters, daha önce de NATO’yu Rusya’yı kışkırtmakla suçlayarak eleştirmişti.
Roger Waters - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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