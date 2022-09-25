https://sputniknews.com.tr/20220925/roger-waters-polonya-konserlerini-iptal-etti-1061596486.html
Roger Waters, Polonya konserlerini iptal etti
Roger Waters, Polonya konserlerini iptal etti
Polonya basınında cumartesi günü çıkan haberlere göre, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna yönelik tutumu nedeniyle... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T10:50+0300
2022-09-25T10:50+0300
2022-09-25T10:53+0300
ukrayna krizi
roger waters
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ukrayna
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Roger Waters’ın nisan ayında iki konser vermeyi planladığı Krakow’daki Tauron Arena’dan bir yetkili, konserlerin artık gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Tauron Arena’dan Lukasz Pytko, “Roger Waters’ın menajeri hiçbir sebep göstermeden çekilmeye karar verdi” dedi.Sözcü'nün aktardığı habere göre, Waters’ın 'This Is Not a Drill' konser turunun web sitesinde daha önce 21-22 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan Krakow konserleri de listelenmedi.Krakow’daki belediye meclis üyelerinin gelecek hafta, müzisyenin Ukrayna krizine ilişkin tutumuna yönelik, Waters’ı istenmeyen kişi olarak adlandırması konuşuluyordu.Waters, bu ayın başlarında Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska’ya, açık mektup yazmış ve Batı’yı Ukrayna’ya silah sağladığı için eleştirirken özellikle de Washington’u suçlamıştı. Waters, daha önce de NATO’yu Rusya’yı kışkırtmakla suçlayarak eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220906/watersdan-zelenskiyin-esine-acik-mektup-hani-nerede-kocanizin-secilmesini-saglayan-baris-vaadi-1060865345.html
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roger waters, pink floyd, rusya, ukrayna, polonya, konser
roger waters, pink floyd, rusya, ukrayna, polonya, konser
Roger Waters, Polonya konserlerini iptal etti
10:50 25.09.2022 (güncellendi: 10:53 25.09.2022) Abone ol
Polonya basınında cumartesi günü çıkan haberlere göre, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna yönelik tutumu nedeniyle Polonya'da planladığı konserleri iptal etti.
Roger Waters’ın nisan ayında iki konser vermeyi planladığı Krakow’daki Tauron Arena’dan bir yetkili, konserlerin artık gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Tauron Arena’dan Lukasz Pytko, “Roger Waters’ın menajeri hiçbir sebep göstermeden çekilmeye karar verdi” dedi.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, Waters’ın 'This Is Not a Drill' konser turunun web sitesinde daha önce 21-22 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan Krakow konserleri de listelenmedi.
Krakow’daki belediye meclis üyelerinin gelecek hafta, müzisyenin Ukrayna krizine ilişkin tutumuna yönelik, Waters’ı istenmeyen kişi olarak adlandırması konuşuluyordu.
Waters, bu ayın başlarında Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska’ya, açık mektup yazmış ve Batı’yı Ukrayna’ya silah sağladığı için eleştirirken özellikle de Washington’u suçlamıştı. Waters, daha önce de NATO’yu Rusya’yı kışkırtmakla suçlayarak eleştirmişti.