Waters'dan Zelenskiy'in eşine açık mektup: Hani nerede kocanızın seçilmesini sağlayan barış vaadi?

Ünlü İngiliz müzisyen-besteci Roger Waters, Facebook hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'ya hitaben açık mektup yayımladı. Pink Floyd'un kurucusu olan, dünya nezdinde "The Wall" şarkısıyla özdeşleşen ve 1985'ten beri yoluna solo devam eden Waters, Zelenskiy'in seçim kampanyasındaki barış vaatlerini yerine getirmesini sağlaması için Ukrayna first lady'sine çağrı yaptı. 4 Eylül 2022 tarihli mektuba "Kalbim, sizin ve Ukrayna'daki korkunç savaşın harap ettiği tüm Ukraynalı ve Rus aileler için kanıyor" diye başlayan ve kendisinin ABD'nin Kansas şehrinde yaşadığını belirten Waters, BBC'de Olena Zelenska'nın 'Sunday with Laura Kuenssberg' programına verdiği röportajdan bir alıntı okuduğunu, “Ukrayna'ya destek güçlü olursa, kriz daha kısa sürecek" dediğinin aktarıldığını söyledi."Hımm? Sanırım, bu, 'Ukrayna'ya destek' ile ne kast ettiğinize bağlı" tepkisini veren müzisyen, şöyle devam etti:"'Ukrayna'ya destek' derken Batı'nın Kiev hükümetinin ordularına silah tedarikini devam ettirmesini kastediyorsanız, korkarım trajik bir şekilde yanılıyorsunuz. Bir yangına silah şeklinde yakıt atmak, geçmişte hiçbir zaman savaşı kısaltmaya yaramadı ve şimdi de yaramayacak, özellikle, bu durumda, (a) yakıtın çoğunu yangından nispeten güvenli mesafede bulunan Washington DC'nin ateşe atmasından ve (b) 'yakıt atanların' savaşın mümkün olduğu kadar uzun sürmesinin çıkarlarına olduğunu çoktan beyan etmelerinden ötürü.""Korkarım ki biz ve biz derken, sizin ve benim gibi gerçekten Ukrayna'da barış isteyen, nihai sonucun son Ukraynalının canı pahasına ve belki de, en kötü halde, son insan yaşamına kadar savaşılması olmasını istemeyenleri kast ediyorum.""Bunun yerine farklı bir sonuç elde etmek istiyorsak, farklı bir yol aramamız gerekebilir ve bu yol kocanızın daha önce belirttiği iyi niyetine bağlı olabilir.""Evet, Ukrayna Devlet Başkanlığı makamı için övgüye değer bir şekilde yürüttüğü seçim kampanyasını, 2019 demokratik seçimlerinde tarihi ezici zaferini kazanmasını sağlayan kampanyayı kastediyorum" diyen Waters, Zelenskiy'in seçim kampanyasında şu vaatlerde bulunduğunu hatırlattı:"1. Doğu Ukrayna'daki iç savaşı sona erdirmek ve Donbass'a barış, Donetsk ve Lugansk'a da kısmi özerklik getirmek.2. Ve Minsk 2 anlaşmalarının geri kalanını onaylamak ve uygulamak."Gelinen noktadan Zelenskiy'in seçim politikalarının Kiev'deki bazı siyasi gruplara uymadığının ve bu grupların Zelenskiy'i halkın verdiği yetkiyi görmezden gelerek rotasını tamamen değiştirmeye ikna ettiğinin varsayılabileceğini belirten Waters, "Maalesef kocanızın Ukrayna halkının iradesinin totaliter, anti-demokratik şekilde safdışı bırakılmasını kabul etmesinden beri gölgelerde pusuya yatmış, kötü niyetli aşırı milliyetçi güçler Ukrayna'yı yönetiyor" diyerek ekledi:"O zamandan beri, komşunuz Rusya Federasyonu'nun son derece net şekilde ortaya koyduğu her türlü kırmızı çizgiyi çiğneyen aşırı milliyetçiler, sonuç olarak ülkenizi bu feci savaşa giden yola soktu."Zelenskiy'in eşine "Devam etmeyeceğim. Eğer yanılıyorsam, lütfen nerede yanıldığımı anlamama yardım edin" diye seslenen Waters, şu çağrıyı dile getirdi:"Eğer yanılmıyorsam, liderlerimizi, hem burada Batı'da hem de sizin güzel ülkenizde, hem burada Batı'da hem de Ukrayna'da geri kalan biz sıradan insanları feda ederek, aslında dünyanın her yerindeki sıradan insanları feda ederek egemen sınıfların ve aşırı milliyetçilerin çıkarlarına hizmet eden katliamı durdurmaya ikna etmeye yönelik dürüst çabalarımda lütfen bana yardım edin.""Kocanızın seçim vaatlerinin yerine getirilmesini ve bu ölümcül savaşa bir son verilmesini talep etmek daha iyi olmaz mı" diye soran Waters, "Sevgi" ile noktaladığı açık mektubunun başlığına da Pink Floyd'un "Wish you were here" (Keşke burada olsan) şarkısından bir dizeyi taşıdı: "Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage?" Bu sözler "Mücadelede küçük bir rol yerine kafeste başrolü mü tercih ettin" diye çevrilebilir.Ukrayna'nın popüler bir komedyeni iken hiçbir siyasi tecrübesi olmadığı halde Rusya ile barış platformu üzerinden kampanya yürüterek 2019 devlet başkanlığı seçimini kazanan Zelenskiy, üniversitede çıkmaya başladığı ve oynadığı skeçlerin senaryo ekibinde yer alan Olena Kiyaşko ile Eylül 2003'te evlenmişti.

