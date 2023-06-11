https://sputniknews.com.tr/20230611/rus-senator-zelenskiy-donbasstaki-catismayi-rusya-nato-savasina-donusturdu-1072300738.html
Rus senatör: Zelenskiy, Donbass'taki çatışmayı Rusya-NATO savaşına dönüştürdü
Rus senatör: Zelenskiy, Donbass'taki çatışmayı Rusya-NATO savaşına dönüştürdü
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Kovitidi, Zelenskiy'in Kiev'de iktidarı ele geçirmesinden beri Donbass'taki çatışmayı Rusya-NATO... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T19:35+0300
2023-06-11T19:35+0300
2023-06-11T20:05+0300
ukrayna krizi
olga kovitidi
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Sputnik'e demeç veren Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve geldikten sonra Donbass'taki çalışmalarda izlediği politikayı eleştirdi:'Tek dertleri Rusya'nın askeri kaynaklarını zorlamak'Kovitidi, Ukrayna yönetiminin, halkına çok büyük acılar yaşattığına dikkat çekti: 'Halk barış istiyor'Ukrayna yönetimindeki 'palyaçoların' Kahovka Baraj Gölü'nün yok edilmesinin ne kadar yıkıcı bir sonuca yol açacağını düşünmemeyi tercih ettiğini belirten Kovitidi, şu vurguyu yaptı:
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olga kovitidi, rusya, ukrayna, nato, vladimir zelenskiy
olga kovitidi, rusya, ukrayna, nato, vladimir zelenskiy
Rus senatör: Zelenskiy, Donbass'taki çatışmayı Rusya-NATO savaşına dönüştürdü
19:35 11.06.2023 (güncellendi: 20:05 11.06.2023) Abone ol
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Kovitidi, Zelenskiy'in Kiev'de iktidarı ele geçirmesinden beri Donbass'taki çatışmayı Rusya-NATO savaşına dönüştürdüğünü vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve geldikten sonra Donbass'taki çalışmalarda izlediği politikayı eleştirdi:
"Zelenskiy rejimi, Ukrayna halkını hiçbir zaman düşünmedi. Donbass'ta barış ve ateşkes vaatleriyle insanları kandıran ve iktidarı ele geçiren Zelenskiy, çatışmayı NATO ile Rusya'nın savaşı haline getirdi."
'Tek dertleri Rusya'nın askeri kaynaklarını zorlamak'
Kovitidi, Ukrayna yönetiminin, halkına çok büyük acılar yaşattığına dikkat çekti:
"Kahovka Hidroelektrik Santrali'ndeki barajı havaya uçuran Zelenskiy, kendine has taktikle evcil hayvanları ve evlerle beraber sular altında bırakmaya karar verdiği insanları hiç düşünmedi. Zelenskiy, Rusya'yı ek rezervleri buraya çekmeye ve bu bölgedeki savunmayı güçlendirmeye zorlamaya yönelik saçma bir arzuyla hareket etti."
'Halk barış istiyor'
Ukrayna yönetimindeki 'palyaçoların' Kahovka Baraj Gölü'nün yok edilmesinin ne kadar yıkıcı bir sonuca yol açacağını düşünmemeyi tercih ettiğini belirten Kovitidi, şu vurguyu yaptı:
"Bu kanlı süreçten bıkmış olan Ukrayna halkı, artık Zelenskiy'e inanmıyor ve barış istiyor. Ukrayna askerlerinin muharebe alanlarının hiçbirinde görevlerini yerine getirememesi, Zelenskiy için durumu daha da kötüleştiriyor."