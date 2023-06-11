https://sputniknews.com.tr/20230611/rus-senator-zelenskiy-donbasstaki-catismayi-rusya-nato-savasina-donusturdu-1072300738.html

Rus senatör: Zelenskiy, Donbass'taki çatışmayı Rusya-NATO savaşına dönüştürdü

Rus senatör: Zelenskiy, Donbass'taki çatışmayı Rusya-NATO savaşına dönüştürdü

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Kovitidi, Zelenskiy'in Kiev'de iktidarı ele geçirmesinden beri Donbass'taki çatışmayı Rusya-NATO... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T19:35+0300

2023-06-11T19:35+0300

2023-06-11T20:05+0300

ukrayna krizi

olga kovitidi

rusya

ukrayna

nato

vladimir zelenskiy

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Sputnik'e demeç veren Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve geldikten sonra Donbass'taki çalışmalarda izlediği politikayı eleştirdi:'Tek dertleri Rusya'nın askeri kaynaklarını zorlamak'Kovitidi, Ukrayna yönetiminin, halkına çok büyük acılar yaşattığına dikkat çekti: 'Halk barış istiyor'Ukrayna yönetimindeki 'palyaçoların' Kahovka Baraj Gölü'nün yok edilmesinin ne kadar yıkıcı bir sonuca yol açacağını düşünmemeyi tercih ettiğini belirten Kovitidi, şu vurguyu yaptı:

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https://sputniknews.com.tr/20230611/nato-genel-sekreter-yardimcisi-geoana-ukrayna-konusunda-ittifak-icinde-fikir-birligi-yok-1072271850.html

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olga kovitidi, rusya, ukrayna, nato, vladimir zelenskiy