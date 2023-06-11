https://sputniknews.com.tr/20230611/nato-genel-sekreter-yardimcisi-geoana-ukrayna-konusunda-ittifak-icinde-fikir-birligi-yok-1072271850.html
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana: Ukrayna konusunda ittifak içinde fikir birliği yok
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana: Ukrayna konusunda ittifak içinde fikir birliği yok
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, ittifak içinde şu anda Ukrayna’nın üyeliği konusunda fikir birliğinin olmadığını belirtti. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T00:41+0300
2023-06-11T00:41+0300
2023-06-11T00:42+0300
ukrayna krizi
nato
mircea geoana
vladimir zelenskiy
ukrayna
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Geoana, YouTube’daki DCNews kanalına açıklamasında, “Halihazırda NATO içinde, Ukrayna’nın katılımı konusunda fikir birliği yok. Bence Zelenskiy de bunu anlıyor. Böylesine büyük ve karmaşık bir savaşın sürüp gittiği bir zamanda, Ukrayna’nın NATO’ya katılım gündemi ertelenmeli” diye konuştu.İttifak içinde Ukrayna’yla ilgili tartışmaların yoğun olduğunu kaydeden Geoană sözlerini şöyle sürdürdü:
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nato, mircea geoana, vladimir zelenskiy, ukrayna
nato, mircea geoana, vladimir zelenskiy, ukrayna
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana: Ukrayna konusunda ittifak içinde fikir birliği yok
00:41 11.06.2023 (güncellendi: 00:42 11.06.2023) Abone ol
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, ittifak içinde şu anda Ukrayna’nın üyeliği konusunda fikir birliğinin olmadığını belirtti.
Geoana, YouTube’daki DCNews kanalına açıklamasında, “Halihazırda NATO içinde, Ukrayna’nın katılımı konusunda fikir birliği yok. Bence Zelenskiy de bunu anlıyor. Böylesine büyük ve karmaşık bir savaşın sürüp gittiği bir zamanda, Ukrayna’nın NATO’ya katılım gündemi ertelenmeli” diye konuştu.
İttifak içinde Ukrayna’yla ilgili tartışmaların yoğun olduğunu kaydeden Geoană sözlerini şöyle sürdürdü:
“Artık Ukrayna'nın NATO'ya, Batı demokrasilerine her zamankinden daha yakın olduğu açık. Vilnius’ta NATO Zirvesi yapılacak ve eğer her şey yolunda giderse Zelenskiy de NATO üyesi ülkelerin liderleriyle aynı masada olacak. Bu tamamen sembolik bir jest olacak. Evet, Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz.”