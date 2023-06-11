NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana: Ukrayna konusunda ittifak içinde fikir birliği yok

“Artık Ukrayna'nın NATO'ya, Batı demokrasilerine her zamankinden daha yakın olduğu açık. Vilnius’ta NATO Zirvesi yapılacak ve eğer her şey yolunda giderse Zelenskiy de NATO üyesi ülkelerin liderleriyle aynı masada olacak. Bu tamamen sembolik bir jest olacak. Evet, Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz.”