https://sputniknews.com.tr/20230610/ukrayna-eski-basbakani-azarov-nato-kievi-ittifaka-uyelik-konusunda-kandirdi-1072256198.html
Ukrayna Eski Başbakanı Azarov: NATO, Kiev'i ittifaka üyelik konusunda kandırdı
Ukrayna Eski Başbakanı Azarov: NATO, Kiev'i ittifaka üyelik konusunda kandırdı
Ukrayna Eski Başbakanı Azarov, NATO’nun Ukrayna’yı ittifaka üyelik konusunda kandırdığını, Kiev’in en fazla ‘ortaklık statüsünü’ umabileceğini belirtti. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T12:57+0300
2023-06-10T12:57+0300
2023-06-10T12:57+0300
ukrayna krizi
nikolay azarov
abd
nato
ukrayna
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Ukrayna'nın eski Başbakanı Nikolay Azarov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın öngörülebilir gelecekte NATO üyesi statüsü alamayacağını, güvenebileceği maksimum şeyin ‘ortaklık statüsü’ olduğunu belirtti.Azaraov, “Devlet Başkanlığı Ofisi ne vaat ederse etsin, Ukrayna ittifakın eşiğini geçemez. Ukrayna'nın NATO'ya ve AB'ye üye olamayacağı açık. Ukrayna'nın güvenebileceği maksimum şey, güvenlik konularında düzenli siyasi istişareler olan bir ortak statüsüdür” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın, NATO’ya üyelik konusunda kandırıldığını, ortaklık statüsünün ittifaka katılma garantisi vermediğini, bu statünün yalnızca bakanlar düzeyinde görüşme, bilgi alışverişi, işbirliği programlarına erişimin artması, kriz zamanlarında ve NATO operasyonlarına hazırlıkta daha yakın işbirliği imkanı sağladığını belirterek, "Üstelik Amerikalıların kendileri de Kiev'e karşı herhangi bir yükümlülüğe karşı çıkıyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230610/rus-senator-kovitidi-abd-ukraynadaki-catismanin-organizatoru-ve-suc-ortagi-1072255915.html
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nikolay azarov, abd, nato, ukrayna
nikolay azarov, abd, nato, ukrayna
Ukrayna Eski Başbakanı Azarov: NATO, Kiev'i ittifaka üyelik konusunda kandırdı
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Ukrayna Eski Başbakanı Azarov, NATO’nun Ukrayna’yı ittifaka üyelik konusunda kandırdığını, Kiev’in en fazla ‘ortaklık statüsünü’ umabileceğini belirtti.
Ukrayna'nın eski Başbakanı Nikolay Azarov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın öngörülebilir gelecekte NATO üyesi statüsü alamayacağını, güvenebileceği maksimum şeyin ‘ortaklık statüsü’ olduğunu belirtti.
Azaraov, “Devlet Başkanlığı Ofisi ne vaat ederse etsin, Ukrayna ittifakın eşiğini geçemez. Ukrayna'nın NATO'ya ve AB'ye üye olamayacağı açık. Ukrayna'nın güvenebileceği maksimum şey, güvenlik konularında düzenli siyasi istişareler olan bir ortak statüsüdür” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın, NATO’ya üyelik konusunda kandırıldığını, ortaklık statüsünün ittifaka katılma garantisi vermediğini, bu statünün yalnızca bakanlar düzeyinde görüşme, bilgi alışverişi, işbirliği programlarına erişimin artması, kriz zamanlarında ve NATO operasyonlarına hazırlıkta daha yakın işbirliği imkanı sağladığını belirterek, "Üstelik Amerikalıların kendileri de Kiev'e karşı herhangi bir yükümlülüğe karşı çıkıyor" ifadelerine yer verdi.