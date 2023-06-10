https://sputniknews.com.tr/20230610/alman-leopard-ureticisi-tanklarinin-ukraynada-imha-edildigini-kabul-etti-1072260283.html

Alman Leopard üreticisi, tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti

Alman Leopard üreticisi, tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti

Leoprd tankları üreticisi Rheinmetall, tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T15:05+0300

2023-06-10T15:05+0300

2023-06-10T15:05+0300

dünya

leopard

tank

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Alman Leopard tanklarının üreticisi Rheinmetall şirketinin CEO’su Armin Papperger, RND televizyonuna demecinde tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti.‘Alman kamuoyunun Ukrayna'daki Alman silah sistemlerinin kayıpları konusunda neden çok az şey bildiği’ sorusuna Papperger, “Çünkü bunlar konuşulmaz. Hayatta kayıplar hep olur" yanıtını verdi.Papperger ayrıca, fabrika türü tesislerin Rus füzeleri karşısında savunmasız hedefler olmasına rağmen, Panther tankını üretmek için Ukrayna'da bir silah fabrikası kurmayı planladıklarını söyledi.Daha once, Zaporojye yönündeki Rus askeri grubunun komutanı Tümgeneral Aleksandr Romançuk, Ukrayna ordusunun Zaporojye yönünde düzenlediği saldırı girişiminde yaklaşık 350 asker, 3'ü Leopard olmak üzere 30'tan fazla tank ve 10'dan fazla zırhlı piyade aracı kaybettiğini duyurmuştu

https://sputniknews.com.tr/20230601/hollanda-ukraynaya-vermek-uzere-onlarca-leopard-tanki-satin-almak-istiyor-1071904556.html

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leopard, tank