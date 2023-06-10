https://sputniknews.com.tr/20230610/alman-leopard-ureticisi-tanklarinin-ukraynada-imha-edildigini-kabul-etti-1072260283.html
Alman Leopard üreticisi, tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti
Alman Leopard üreticisi, tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti
Leoprd tankları üreticisi Rheinmetall, tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T15:05+0300
2023-06-10T15:05+0300
2023-06-10T15:05+0300
dünya
leopard
tank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067111200_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_cc90357139d36d932996704d49e97a76.jpg
Alman Leopard tanklarının üreticisi Rheinmetall şirketinin CEO’su Armin Papperger, RND televizyonuna demecinde tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti.‘Alman kamuoyunun Ukrayna'daki Alman silah sistemlerinin kayıpları konusunda neden çok az şey bildiği’ sorusuna Papperger, “Çünkü bunlar konuşulmaz. Hayatta kayıplar hep olur" yanıtını verdi.Papperger ayrıca, fabrika türü tesislerin Rus füzeleri karşısında savunmasız hedefler olmasına rağmen, Panther tankını üretmek için Ukrayna'da bir silah fabrikası kurmayı planladıklarını söyledi.Daha once, Zaporojye yönündeki Rus askeri grubunun komutanı Tümgeneral Aleksandr Romançuk, Ukrayna ordusunun Zaporojye yönünde düzenlediği saldırı girişiminde yaklaşık 350 asker, 3'ü Leopard olmak üzere 30'tan fazla tank ve 10'dan fazla zırhlı piyade aracı kaybettiğini duyurmuştu
https://sputniknews.com.tr/20230601/hollanda-ukraynaya-vermek-uzere-onlarca-leopard-tanki-satin-almak-istiyor-1071904556.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067111200_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_76bf8c92f5975d37d1ae714bc1ef1a4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
leopard, tank
Alman Leopard üreticisi, tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti
Abone ol
Leoprd tankları üreticisi Rheinmetall, tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti.
Alman Leopard tanklarının üreticisi Rheinmetall şirketinin CEO’su Armin Papperger, RND televizyonuna demecinde tanklarının Ukrayna'da imha edildiğini kabul etti.
‘Alman kamuoyunun Ukrayna'daki Alman silah sistemlerinin kayıpları konusunda neden çok az şey bildiği’ sorusuna Papperger, “Çünkü bunlar konuşulmaz. Hayatta kayıplar hep olur" yanıtını verdi.
Papperger ayrıca, fabrika türü tesislerin Rus füzeleri karşısında savunmasız hedefler olmasına rağmen, Panther tankını üretmek için Ukrayna'da bir silah fabrikası kurmayı planladıklarını söyledi.
Daha once, Zaporojye yönündeki Rus askeri grubunun komutanı Tümgeneral Aleksandr Romançuk, Ukrayna ordusunun Zaporojye yönünde düzenlediği saldırı girişiminde yaklaşık 350 asker, 3'ü Leopard olmak üzere 30'tan fazla tank ve 10'dan fazla zırhlı piyade aracı kaybettiğini duyurmuştu