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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/hollanda-ukraynaya-vermek-uzere-onlarca-leopard-tanki-satin-almak-istiyor-1071904556.html
‘Hollanda, Ukrayna’ya vermek üzere onlarca Leopard tankı satın almak istiyor’
‘Hollanda, Ukrayna’ya vermek üzere onlarca Leopard tankı satın almak istiyor’
Hollanda hükümetinin Ukrayna’ya tedarik etmek üzere onlarca ek Leopard 1 tankını satın almayı planladığı belirtildi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T22:08+0300
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Hollanda yayın kuruluşu NOS’a konuşan kaynaklar, Hollanda hükümetinin onlarca Leopard 1 tankını daha satın alarak Ukrayna’ya göndermeyi planladığını söylediler. Tedarikçinin bir İsviçreli şirketin olabileceği belirtildi.Ancak İsviçre hükümetinin bu işleme onay vermesi gerektiği kaydedildi.İsviçre’nin de 'mümkün olduğunca Rusya’yla çatışmanın dışında kalmak istediği' belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/bild-rus-askerleri-ukraynadaki-leopard-tanklarini-uc-sekilde-imha-edebilir-1070502409.html
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hollanda, ukrayna, leopard

‘Hollanda, Ukrayna’ya vermek üzere onlarca Leopard tankı satın almak istiyor’

22:08 01.06.2023
© AFP 2023 / Patrik StollarzAlman Leopard 2 A7 muharebe tankı
Alman Leopard 2 A7 muharebe tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
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Hollanda hükümetinin Ukrayna’ya tedarik etmek üzere onlarca ek Leopard 1 tankını satın almayı planladığı belirtildi.
Hollanda yayın kuruluşu NOS’a konuşan kaynaklar, Hollanda hükümetinin onlarca Leopard 1 tankını daha satın alarak Ukrayna’ya göndermeyi planladığını söylediler. Tedarikçinin bir İsviçreli şirketin olabileceği belirtildi.
Ancak İsviçre hükümetinin bu işleme onay vermesi gerektiği kaydedildi.
İsviçre’nin de 'mümkün olduğunca Rusya’yla çatışmanın dışında kalmak istediği' belirtildi.
Leopard 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
Ukrayna krizi
Bild: Rus askerleri Ukrayna'daki Leopard tanklarını üç şekilde imha edebilir
2 Mayıs, 17:12
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