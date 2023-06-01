https://sputniknews.com.tr/20230601/hollanda-ukraynaya-vermek-uzere-onlarca-leopard-tanki-satin-almak-istiyor-1071904556.html
‘Hollanda, Ukrayna’ya vermek üzere onlarca Leopard tankı satın almak istiyor’
‘Hollanda, Ukrayna’ya vermek üzere onlarca Leopard tankı satın almak istiyor’
Hollanda hükümetinin Ukrayna’ya tedarik etmek üzere onlarca ek Leopard 1 tankını satın almayı planladığı belirtildi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T22:08+0300
2023-06-01T22:08+0300
2023-06-01T22:08+0300
ukrayna krizi
hollanda
ukrayna
leopard
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Hollanda yayın kuruluşu NOS’a konuşan kaynaklar, Hollanda hükümetinin onlarca Leopard 1 tankını daha satın alarak Ukrayna’ya göndermeyi planladığını söylediler. Tedarikçinin bir İsviçreli şirketin olabileceği belirtildi.Ancak İsviçre hükümetinin bu işleme onay vermesi gerektiği kaydedildi.İsviçre’nin de 'mümkün olduğunca Rusya’yla çatışmanın dışında kalmak istediği' belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/bild-rus-askerleri-ukraynadaki-leopard-tanklarini-uc-sekilde-imha-edebilir-1070502409.html
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hollanda, ukrayna, leopard
hollanda, ukrayna, leopard
‘Hollanda, Ukrayna’ya vermek üzere onlarca Leopard tankı satın almak istiyor’
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Hollanda hükümetinin Ukrayna’ya tedarik etmek üzere onlarca ek Leopard 1 tankını satın almayı planladığı belirtildi.
Hollanda yayın kuruluşu NOS’a konuşan kaynaklar, Hollanda hükümetinin onlarca Leopard 1 tankını daha satın alarak Ukrayna’ya göndermeyi planladığını söylediler. Tedarikçinin bir İsviçreli şirketin olabileceği belirtildi.
Ancak İsviçre hükümetinin bu işleme onay vermesi gerektiği kaydedildi.
İsviçre’nin de 'mümkün olduğunca Rusya’yla çatışmanın dışında kalmak istediği' belirtildi.