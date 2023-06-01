https://sputniknews.com.tr/20230601/hollanda-ukraynaya-vermek-uzere-onlarca-leopard-tanki-satin-almak-istiyor-1071904556.html

‘Hollanda, Ukrayna’ya vermek üzere onlarca Leopard tankı satın almak istiyor’

‘Hollanda, Ukrayna’ya vermek üzere onlarca Leopard tankı satın almak istiyor’

Hollanda hükümetinin Ukrayna’ya tedarik etmek üzere onlarca ek Leopard 1 tankını satın almayı planladığı belirtildi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T22:08+0300

2023-06-01T22:08+0300

2023-06-01T22:08+0300

ukrayna krizi

hollanda

ukrayna

leopard

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Hollanda yayın kuruluşu NOS’a konuşan kaynaklar, Hollanda hükümetinin onlarca Leopard 1 tankını daha satın alarak Ukrayna’ya göndermeyi planladığını söylediler. Tedarikçinin bir İsviçreli şirketin olabileceği belirtildi.Ancak İsviçre hükümetinin bu işleme onay vermesi gerektiği kaydedildi.İsviçre’nin de 'mümkün olduğunca Rusya’yla çatışmanın dışında kalmak istediği' belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230502/bild-rus-askerleri-ukraynadaki-leopard-tanklarini-uc-sekilde-imha-edebilir-1070502409.html

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