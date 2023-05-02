https://sputniknews.com.tr/20230502/bild-rus-askerleri-ukraynadaki-leopard-tanklarini-uc-sekilde-imha-edebilir-1070502409.html

Bild: Rus askerleri Ukrayna'daki Leopard tanklarını üç şekilde imha edebilir

Bild: Rus askerleri Ukrayna'daki Leopard tanklarını üç şekilde imha edebilir

Alman Bild gazetesi, Rus ordusunun Ukrayna'ya gönderilen Leopard tanklarını imha etmek için çeşitli yöntemleri olduğunu bildirdi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T17:12+0300

2023-05-02T17:12+0300

2023-05-02T17:12+0300

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Ukrayna’ya gönderilen Leopard tanklarının akıbeti ile ilgili endişe sezilen Björn Stritzel imzalı makalede, Rusya’nın Kiev rejiminin hizmetindeki Alman askeri araçlarını tehdit eden en az üç tehlikeli silah sistemine sahip olduğu kaydedildi, sistemler güdümlü tanksavar füzeleri, mayınlar ve Rus tankları olarak sıralandı.“Muhtemelen Leoparlar için en büyük tehdit, modern güdümlü tanksavar füzeleridir. Daha yeni Rus modelleri, Leopard-2 gibi tanklarla başa çıkmak için özel olarak tasarlandı: tandem şeklindeki kümülatif patlayıcıya sahip güdümlü füzelerin delme gücü bazen bir metrelik zırhlı çeliği aşıyor” denilen makalede, Leopar tanklarına karşı ayrıca oldukça yaygın olan TM-62 tanksavar mayınlarının ve daha gelişmiş versiyonlarının da Leoparlara karşı kullanılabileceğinin altı çizildi.Rus muharebe tanklarının da Alman teçhizatı için büyük tehlike arz edebileceğine dikkat çeken yazar, “Güçlü hedefleme sistemlerine sahip T-72B3, T90A/S/M veya T-80BVM gibi modern Rus ana muharebe tankları kesinlikle Leoparlardan geri kalmıyor, (125 milimetrelik) 2A46 topundan ateşlenen en yeni füzeler de ‘Leopard 2A6’nın zırhını deliyor” ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin savunma bakanlıklarının bildirdiği üzere Ukrayna’ya Polonya’dan 14 adet Leopar 2A4, Almanya, Danimarka ve Hollanda’dan 100’ün üzerinde Leopar 1A5, Kanada ve Norveç’ten 8’er Leopar 2A4, İspanya’dan 6 adet Leopar sA4, Almanya’dan 18 Leopar 2A6 ve Portekiz’den 3 adet tank teslim edildi.

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almanya, ukrayna, leopar, teçhizat, askeri teçhizat, tank