https://sputniknews.com.tr/20230611/herson-bolgesindeki-rus-yonetimi-ukraynacayi-bolgenin-resmi-dilleri-arasinda-tanidi-1072300182.html

Herson Bölgesi'ndeki Rus yönetimi, Ukraynacayı bölgenin resmi dilleri arasında tanıdı

Herson Bölgesi'ndeki Rus yönetimi, Ukraynacayı bölgenin resmi dilleri arasında tanıdı

Ukrayna'da Rusça konuşanlar karalanır ve cezalandırılır, Rusça yayınlar toplu halde imha edilirken, Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında düzenlenen... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T19:02+0300

2023-06-11T19:02+0300

2023-06-11T19:23+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

vladimir saldo

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu topraklarına katılan yeni bölgelerdeki halkların haklarının korunacağına dair vaadi, söz konusu bölgelerde göreve getirilen yönetimler tarafından hayata geçiriliyor.Rusça, Ukraynaca ve Kırım Tatar diline resmi dil statüsüUkrayna özel askeri harekatı sırasında düzenlenen referandumla Rusya Federasyonu topraklarına bağlanan Herson Bölgesi'nin Vali Vekili Vladimir Saldo, Rusça, Ukraynaca ve Kırım Tatar dilinin resmi dil olarak tanınmasını öngören kararnameyi imzaladı. Böylece Rusça, Ukraynaca ve Kırım Tatar diline bölgede resmi dil statüsü verildi.Kararnameye göre Herson Bölgesi'nde Rusların ve Ukraynalıların yaşadığı yerleşimlerde Rusça'nın yanı sıra Ukraynaca da resmi iletişim dili olarak kullanılabilecek. Geniçesk ve Novotroitskiy semtlerinde ise Kırım Tatar dili de resmi dil statüsünde yer alacak.İletişim, eğitim, öğretim ve sanat dili olarak özgürce seçme hakkıKararnamede, Herson Bölgesi sakinlerine ana dillerini kullanma hakkının, Rusça, Ukraynaca, Kırım Tatar dili ile Rusya halklarının diğer dillerini iletişim, eğitim, öğretim ve sanat dili olarak özgürce seçme hakkının garanti edildiği vurgulandı.Resmi faaliyetler ve tabelalarda üç dilHerson Bölgesi'nin devlet ve belediye kurum, kuruluş ve işletmelerinin faaliyetlerinde Rusça, Ukraynaca ve Kırım Tatar dillerinin kullanılacağının, coğrafi adların, tabelaların, trafik levhalarının ve diğer işaretlerin üç dilde düzenleneceğinin altı çizildi.Putin'den tasdikSaldo, Rusya Devlet Başkanı'yla dün yaptıkları görüşmede, Putin'in bu kararın önem taşıdığını ve zamanında uygulamaya koyulduğunu teyit ettiğini söyledi.

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vladimir putin, vladimir saldo, rusya federasyonu, ukrayna, ukraynaca, herson, resmi dil, kırım tatar diasporası, rusça