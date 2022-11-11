https://sputniknews.com.tr/20221111/kievde-rusca-anaokulu-ve-okul-programlarindan-cikarildi-1063335816.html

Kiev’de Rusça anaokulu ve okul programlarından çıkarıldı

Kiev’de Rusça anaokulu ve okul programlarından çıkarıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Meclisi, şehirdeki anaokulu ve okul programlarından Rusçayı çıkarma kararını aldı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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Kiev Belediye Meclisi’nin açıklamasında, “Mevcut koşullar altında, Kiev’in anaokullarında ve okullarında eğitim sürecini Rusça yürütmek ve Rusça öğrenmek uygunsuz ve yanlış” ifadesine yer verildi.Kiev Eğitim ve Bilim Daimi Komisyonu Başkanı Vadim Vasilçuk, bu kararın, toplumdaki gerilimi azaltacağını ve eğitim alanını Rusya’nın etkisinden koruyacağını dile getirdi. Sınıfların Rusça eğitimden devlet dilindeki eğitime geçişin gerçekleşeceğini söyleyen Vasilçuk, bu konunun ulusal güvenlik alanına ait olduğunu kaydetti.

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