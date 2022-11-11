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Kiev’de Rusça anaokulu ve okul programlarından çıkarıldı
Kiev’de Rusça anaokulu ve okul programlarından çıkarıldı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Meclisi, şehirdeki anaokulu ve okul programlarından Rusçayı çıkarma kararını aldı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T18:21+0300
2022-11-11T18:21+0300
2022-11-11T18:21+0300
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Kiev Belediye Meclisi’nin açıklamasında, “Mevcut koşullar altında, Kiev’in anaokullarında ve okullarında eğitim sürecini Rusça yürütmek ve Rusça öğrenmek uygunsuz ve yanlış” ifadesine yer verildi.Kiev Eğitim ve Bilim Daimi Komisyonu Başkanı Vadim Vasilçuk, bu kararın, toplumdaki gerilimi azaltacağını ve eğitim alanını Rusya’nın etkisinden koruyacağını dile getirdi. Sınıfların Rusça eğitimden devlet dilindeki eğitime geçişin gerçekleşeceğini söyleyen Vasilçuk, bu konunun ulusal güvenlik alanına ait olduğunu kaydetti.
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ukrayna, ukrayna krizi, kiev, rusya, rusça
Kiev’de Rusça anaokulu ve okul programlarından çıkarıldı
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Meclisi, şehirdeki anaokulu ve okul programlarından Rusçayı çıkarma kararını aldı.
Kiev Belediye Meclisi’nin açıklamasında, “Mevcut koşullar altında, Kiev’in anaokullarında ve okullarında eğitim sürecini Rusça yürütmek ve Rusça öğrenmek uygunsuz ve yanlış” ifadesine yer verildi.
Kiev Eğitim ve Bilim Daimi Komisyonu Başkanı Vadim Vasilçuk, bu kararın, toplumdaki gerilimi azaltacağını ve eğitim alanını Rusya’nın etkisinden koruyacağını dile getirdi. Sınıfların Rusça eğitimden devlet dilindeki eğitime geçişin gerçekleşeceğini söyleyen Vasilçuk, bu konunun ulusal güvenlik alanına ait olduğunu kaydetti.