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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/kievde-rusca-anaokulu-ve-okul-programlarindan-cikarildi-1063335816.html
Kiev’de Rusça anaokulu ve okul programlarından çıkarıldı
Kiev’de Rusça anaokulu ve okul programlarından çıkarıldı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Meclisi, şehirdeki anaokulu ve okul programlarından Rusçayı çıkarma kararını aldı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T18:21+0300
2022-11-11T18:21+0300
ukrayna krizi
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Kiev Belediye Meclisi’nin açıklamasında, “Mevcut koşullar altında, Kiev’in anaokullarında ve okullarında eğitim sürecini Rusça yürütmek ve Rusça öğrenmek uygunsuz ve yanlış” ifadesine yer verildi.Kiev Eğitim ve Bilim Daimi Komisyonu Başkanı Vadim Vasilçuk, bu kararın, toplumdaki gerilimi azaltacağını ve eğitim alanını Rusya’nın etkisinden koruyacağını dile getirdi. Sınıfların Rusça eğitimden devlet dilindeki eğitime geçişin gerçekleşeceğini söyleyen Vasilçuk, bu konunun ulusal güvenlik alanına ait olduğunu kaydetti.
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ukrayna, ukrayna krizi, kiev, rusya, rusça
ukrayna, ukrayna krizi, kiev, rusya, rusça

Kiev’de Rusça anaokulu ve okul programlarından çıkarıldı

18:21 11.11.2022
© REUTERSUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© REUTERS
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Meclisi, şehirdeki anaokulu ve okul programlarından Rusçayı çıkarma kararını aldı.
Kiev Belediye Meclisi’nin açıklamasında, “Mevcut koşullar altında, Kiev’in anaokullarında ve okullarında eğitim sürecini Rusça yürütmek ve Rusça öğrenmek uygunsuz ve yanlış” ifadesine yer verildi.
Kiev Eğitim ve Bilim Daimi Komisyonu Başkanı Vadim Vasilçuk, bu kararın, toplumdaki gerilimi azaltacağını ve eğitim alanını Rusya’nın etkisinden koruyacağını dile getirdi. Sınıfların Rusça eğitimden devlet dilindeki eğitime geçişin gerçekleşeceğini söyleyen Vasilçuk, bu konunun ulusal güvenlik alanına ait olduğunu kaydetti.
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