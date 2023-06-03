https://sputniknews.com.tr/20230603/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri--danilov-rusca-konusanlarin-ulkede-yeri-yok-1071966051.html

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Rusça konuşanların ülkede yeri yok

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Rusça konuşanların ülkede yeri yok

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, Rusça konuşanların ülkede yeri olmadığını belirtti. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T10:56+0300

2023-06-03T10:56+0300

2023-06-03T10:56+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

aleksey danilov

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Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Maksim Bujanskiy'nin katıldığı televizyon kanallarından birinin yayınında Ukraynaca konuşmayı reddetmesinin ardından, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bu tür insanlara ülkede yer olmadığını belirterek bir temizlik operasyonu yapılması gerektiğini ifade etti.Danilov, "Ukrayna kanallarında Rusça konuşma hakları olduğunu sanan bu tür artıkların sadece televizyonlarda değil, siyasette ve Ukrayna'da da yeri yok. Bu tür insanların temizlenmesi ve her yerden atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Telegram kanalından yanıt veren Bujanskiy, Danilov’a Ukrayna Anayasası ve Ceza Kanunu'nun vatandaşların ırk, milliyet ve diğer özelliklerine bağlı olarak eşitliğinin ihlaline ilişkin maddesini incelemesini tavsiye etti.Bujanskiy, Danilov’un ana dilin Rusça olduğu Donbass'ta doğduğu ve yüksek öğrenimini kariyerine başladığı Lugansk'ta aldığını anımstarak, “Danilov 'a, Ukrayna’da Rusça konuşan ve kendisinden daha az vatansever olmayan yüz binlerce Ukraynalı askere ve milyonlarca Ukrayna vatandaşına saygı duymayı öğrenmesini tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi.

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rusya, ukrayna, aleksey danilov