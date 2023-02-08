https://sputniknews.com.tr/20230208/ukraynada-11-milyon-rusca-kitap-geri-donusume-gonderildi-1066729453.html
Ukrayna’da 11 milyon Rusça kitap geri dönüşüme gönderildi
Ukrayna’da 11 milyon Rusça kitap geri dönüşüme gönderildi
Ukraynalı milletvekili Kravçuk, ülkedeki kütüphanelerin, Şubat-Kasım 2022 döneminde, 11 milyonu Rusça olan toplamda 19 milyon kitabı geri dönüşüme gönderdiğini... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T04:47+0300
2023-02-08T04:47+0300
2023-02-08T04:47+0300
ukrayna krizi
kütüphane
rusça
kitap
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Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’da İnsani ve Enformasyon Politika Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Kravçuk, “Kütüphanelerimiz, Kültür Bakanlığımızın tavsiyelerini yerine getirerek, Şubat-Kasım 2022 döneminde, 11 milyonu Rusça olan toplamda 19 milyon kitabı geri dönüşüme gönderdi” diye açıkladı.Söz konusu kitapların, “Ukrayna’nın bağımsızlığını yok etmeye yönelik içeriğe sahip” olduğunu savunan milletvekili, bu kitapların ayrıca insan hakları ve özgürlüklerine yönelik ihlalleri ile şiddet ve terör propagandasını içerdiğini; etnik, ırksal ve dini nefreti kışkırtan ifadeler içerdiği ve ayrıca Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik eylemlerini haklı çıkardığını iddia etti.“Sovyet dönemine ait Ukrayna kitaplar da geri dönüşüme gönderiliyor” diyen Kravçuk, halihazırda kütüphanelerdeki kitapların yüzde 44’ünün Rusça, geriye kalanın Ukraynaca veya Avrupa Birliği dillerinde olduğunu anlattı.
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kütüphane, rusça, kitap
Ukrayna’da 11 milyon Rusça kitap geri dönüşüme gönderildi
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Ukraynalı milletvekili Kravçuk, ülkedeki kütüphanelerin, Şubat-Kasım 2022 döneminde, 11 milyonu Rusça olan toplamda 19 milyon kitabı geri dönüşüme gönderdiğini belirtti.
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’da İnsani ve Enformasyon Politika Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Kravçuk, “Kütüphanelerimiz, Kültür Bakanlığımızın tavsiyelerini yerine getirerek, Şubat-Kasım 2022 döneminde, 11 milyonu Rusça olan toplamda 19 milyon kitabı geri dönüşüme gönderdi” diye açıkladı.
Söz konusu kitapların, “Ukrayna’nın bağımsızlığını yok etmeye yönelik içeriğe sahip” olduğunu savunan milletvekili, bu kitapların ayrıca insan hakları ve özgürlüklerine yönelik ihlalleri ile şiddet ve terör propagandasını içerdiğini; etnik, ırksal ve dini nefreti kışkırtan ifadeler içerdiği ve ayrıca Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik eylemlerini haklı çıkardığını iddia etti.
“Sovyet dönemine ait Ukrayna kitaplar da geri dönüşüme gönderiliyor” diyen Kravçuk, halihazırda kütüphanelerdeki kitapların yüzde 44’ünün Rusça, geriye kalanın Ukraynaca veya Avrupa Birliği dillerinde olduğunu anlattı.