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Kennedy: Seçimi kazanırsam, Rusya ile yeni stratejik silahların kontrolü anlaşmaları imzalayacağım
Kennedy: Seçimi kazanırsam, Rusya ile yeni stratejik silahların kontrolü anlaşmaları imzalayacağım
ABD'de ana akımın tersine giden görüşleriyle tanınan Robert F. Kennedy Jr., Demokrat Parti'nin 2024 başkanlık seçimi için aday yarışında beklenmedik düzeyde... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T22:21+0300
2023-06-07T22:57+0300
dünya
abd
robert f. kennedy jr
abd demokrat parti
joe biden
başkanlık seçimi
aday
rusya
ukrayna
çin
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2024 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmak için başlayan yarışa katılan Robert F. Kennedy Jr., anketlerde beklenmedik düzeyde destek toplarken medyanın da ilgisini çekiyor.Pandemide aşı şüphecisi açıklamalarıyla öne çıkan, 2024 için Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın rakibi olarak parti söylem ve icraatlarına ters giden Robert F. Kennedy Jr.'a (RFK Jr.) Sputnik de sorular yöneltti. RFK Jr. basın sözcülüğü ekibi, Sputnik'i yanıtlarken, Demokrat aday adayının seçimi kazanırsa, Rusya ile yeni stratejik silahların kontrolü anlaşmaları imzalamak için çalışacağını söyledi. 'Rusya'yı Ukrayna harekatına ABD kışkırttı'Yanıtlar şu milvalde geldi: * Kennedy, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını onaylamıyor, ancak ABD'nin 1990'lardan beri bunu kışkırtmada büyük rol oynadığını kabul ediyor.* Kasıtlı tırmanmayı tersine çevirerek barışçı yaklaşım izlemenin, Rusya'yı uzlaşma ve müzakere eğilimine sokabileceğine, bunun da sonuçta hem Ukrayna'nın egemenliğine hem de Rusya'nın güvenlik kaygılarına saygı duyan barışçı çözüme yol açabileceğine inanıyor. 'Askeri sanayi, neoconlar ve Dışişleri'ndeki militaristler'* ABD-Rusya ihtilafının çoğu yapay, ABD savunma sanayi, neoconlar ve dış politika kurumundaki militarist tutumlar tarafından kışkırtılıyor. 'Hedef tüm ulusların silahsızlandırılması'* Kennedy, barış yönelimine geçecek ve tüm ulusların aşamalı silahsızlandırılması hedefiyle Rusya ile yeni silah anlaşmaları müzakere edecek. 'Çin'le gerilim kasıtlı tırmandırıldı'* Önceki Trump ve şimdiki Biden yönetimleri Çin'le de kasıtlı olarak gerilimi tırmandırdı, bunun için bazen Tayvan'ı kışkırtıcı araç olarak kullandı. * Ancak Kennedy, ABD-Çin ilişkilerinin normalleştirilebileceğine ve ABD'nin kavgacı olmadan güçlü olabileceğine inanıyor.'Her sorunun barışçı çözümü var'* Kennedy, ABD ile Çin'in pek çok ortak çıkarının olduğunu tanıyor ve gerilimli her alanın iyi niyetle müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyor.Anketlerde çift haneli destekRFK Jr.'ın, Fox News anketinde kayıtlı seçmenler arasında yüzde 16'lık desteğe sahip olduğu ortaya çıkarken, CNN anketi, Demokrat ve Demokrat eğilimli katılımcılar arasında yüzde 20 destek aldığını gösterdi. Dorsey: Trump'ı yenme şansı en yüksek Demokrat adayDemokrat Parti müesses nizamının 'komplo teorisyeni' olarak göstererek devre dışı bırakmaya çalıştığı RFK Jr. için Twitter'ın kurucularından, liberal çizgideki Jack Dorsey'in destek açıklaması sürpriz oldu. Önceki Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump'ı 6 Ocak 2021 Kongre baskının akabinde sosyal medya platformundan kovmuş olan eski Twitter patronu, Kennedy'nin, Cumhuriyetçi rakipleri Trump ve Ron DeSantis'i 'yenme şansı en yüksek Demokrat aday' olduğunu söyledi.'Yapabilir ve yapacak'Twitter hesabı üzerinden Fox News'un "Robert F. Kennedy Jr. 2024'te Trump ve DeSantis'i yenebileceğini söylüyor" başlıklı röportajını paylaşan Dorsey, "Yapabilir ve yapacak" ifadelerini kullandı.Bir kullanıcının Kennedy'yi mi desteklediği yoksa sadece tahminde mi bulunduğu sorusuna "Her ikisi de" yanıtını veren Dorsey, Demokrat nizamın Kennedy'nin aday olmasına asla izin vermeyeceği yorumunu, "Doğru, ama onlar da günden güne daha da anlamsız ve önemsiz görünüyorlar" diye yanıtladı. Musk, Kennedy için Twitter tartışması organize etti Ardından Twitter'ın yeni patronu Elon Musk ile bir Twitter Spaces tartışmasına katılan Kennedy, gazeteci Michael Smerconish'in dijital halk meclisi toplantısında da gelen soruları yanıtladı. ABD'de aile üyelerinin başlarına gelenler nedeniyle 'lanetli' diye anılan Kennedy hanedanlığından olan RFK Jr., ABD'nin 1963'te suikasta kurban giden eski Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) yeğeni, 1968'de başkan adayıyken suikasta kurban giden eski Adalet Bakanı, Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu.
https://sputniknews.com.tr/20230606/baskan-adayi-kennedy-abdnin-biyolaboratuvarlari-bircok-ulkede-igrenc-biyolojik-silahlar-uretiyor--1072083826.html
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abd, robert f. kennedy jr, abd demokrat parti, joe biden, başkanlık seçimi, aday, rusya, ukrayna, çin, jack dorsey, elon musk, donald trump, ron desantis
abd, robert f. kennedy jr, abd demokrat parti, joe biden, başkanlık seçimi, aday, rusya, ukrayna, çin, jack dorsey, elon musk, donald trump, ron desantis

Kennedy: Seçimi kazanırsam, Rusya ile yeni stratejik silahların kontrolü anlaşmaları imzalayacağım

22:21 07.06.2023 (güncellendi: 22:57 07.06.2023)
© Fotoğraf : https://www.kennedy24.com/Robert F. Kennedy, Jr.
Robert F. Kennedy, Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Fotoğraf : https://www.kennedy24.com/
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ABD'de ana akımın tersine giden görüşleriyle tanınan Robert F. Kennedy Jr., Demokrat Parti'nin 2024 başkanlık seçimi için aday yarışında beklenmedik düzeyde destek toplamasıyla gündem oldu. Sputnik'in sorularını yanıtlayan ekibi, Kennedy'nin seçimi kazanırsa, Rusya ile yeni silah kontrolü anlaşmaları imzalamak için çalışacağını söyledi.
2024 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmak için başlayan yarışa katılan Robert F. Kennedy Jr., anketlerde beklenmedik düzeyde destek toplarken medyanın da ilgisini çekiyor.
Pandemide aşı şüphecisi açıklamalarıyla öne çıkan, 2024 için Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın rakibi olarak parti söylem ve icraatlarına ters giden Robert F. Kennedy Jr.'a (RFK Jr.) Sputnik de sorular yöneltti.
RFK Jr. basın sözcülüğü ekibi, Sputnik'i yanıtlarken, Demokrat aday adayının seçimi kazanırsa, Rusya ile yeni stratejik silahların kontrolü anlaşmaları imzalamak için çalışacağını söyledi.

'Rusya'yı Ukrayna harekatına ABD kışkırttı'

Yanıtlar şu milvalde geldi:
* Kennedy, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını onaylamıyor, ancak ABD'nin 1990'lardan beri bunu kışkırtmada büyük rol oynadığını kabul ediyor.
* Kasıtlı tırmanmayı tersine çevirerek barışçı yaklaşım izlemenin, Rusya'yı uzlaşma ve müzakere eğilimine sokabileceğine, bunun da sonuçta hem Ukrayna'nın egemenliğine hem de Rusya'nın güvenlik kaygılarına saygı duyan barışçı çözüme yol açabileceğine inanıyor.
Robert F. Kennedy Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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'Askeri sanayi, neoconlar ve Dışişleri'ndeki militaristler'

* ABD-Rusya ihtilafının çoğu yapay, ABD savunma sanayi, neoconlar ve dış politika kurumundaki militarist tutumlar tarafından kışkırtılıyor.

'Hedef tüm ulusların silahsızlandırılması'

* Kennedy, barış yönelimine geçecek ve tüm ulusların aşamalı silahsızlandırılması hedefiyle Rusya ile yeni silah anlaşmaları müzakere edecek.
Robert F. Kennedy Jr - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
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'Çin'le gerilim kasıtlı tırmandırıldı'

* Önceki Trump ve şimdiki Biden yönetimleri Çin'le de kasıtlı olarak gerilimi tırmandırdı, bunun için bazen Tayvan'ı kışkırtıcı araç olarak kullandı.
* Ancak Kennedy, ABD-Çin ilişkilerinin normalleştirilebileceğine ve ABD'nin kavgacı olmadan güçlü olabileceğine inanıyor.

'Her sorunun barışçı çözümü var'

* Kennedy, ABD ile Çin'in pek çok ortak çıkarının olduğunu tanıyor ve gerilimli her alanın iyi niyetle müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyor.

Anketlerde çift haneli destek

RFK Jr.'ın, Fox News anketinde kayıtlı seçmenler arasında yüzde 16'lık desteğe sahip olduğu ortaya çıkarken, CNN anketi, Demokrat ve Demokrat eğilimli katılımcılar arasında yüzde 20 destek aldığını gösterdi.

Dorsey: Trump'ı yenme şansı en yüksek Demokrat aday

Demokrat Parti müesses nizamının 'komplo teorisyeni' olarak göstererek devre dışı bırakmaya çalıştığı RFK Jr. için Twitter'ın kurucularından, liberal çizgideki Jack Dorsey'in destek açıklaması sürpriz oldu. Önceki Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump'ı 6 Ocak 2021 Kongre baskının akabinde sosyal medya platformundan kovmuş olan eski Twitter patronu, Kennedy'nin, Cumhuriyetçi rakipleri Trump ve Ron DeSantis'i 'yenme şansı en yüksek Demokrat aday' olduğunu söyledi.

'Yapabilir ve yapacak'

Twitter hesabı üzerinden Fox News'un "Robert F. Kennedy Jr. 2024'te Trump ve DeSantis'i yenebileceğini söylüyor" başlıklı röportajını paylaşan Dorsey, "Yapabilir ve yapacak" ifadelerini kullandı.
Bir kullanıcının Kennedy'yi mi desteklediği yoksa sadece tahminde mi bulunduğu sorusuna "Her ikisi de" yanıtını veren Dorsey, Demokrat nizamın Kennedy'nin aday olmasına asla izin vermeyeceği yorumunu, "Doğru, ama onlar da günden güne daha da anlamsız ve önemsiz görünüyorlar" diye yanıtladı.

Musk, Kennedy için Twitter tartışması organize etti

Ardından Twitter'ın yeni patronu Elon Musk ile bir Twitter Spaces tartışmasına katılan Kennedy, gazeteci Michael Smerconish'in dijital halk meclisi toplantısında da gelen soruları yanıtladı.
ABD'de aile üyelerinin başlarına gelenler nedeniyle 'lanetli' diye anılan Kennedy hanedanlığından olan RFK Jr., ABD'nin 1963'te suikasta kurban giden eski Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) yeğeni, 1968'de başkan adayıyken suikasta kurban giden eski Adalet Bakanı, Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu.
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