https://sputniknews.com.tr/20230606/baskan-adayi-kennedy-abdnin-biyolaboratuvarlari-bircok-ulkede-igrenc-biyolojik-silahlar-uretiyor--1072083826.html

Başkan adayı Kennedy: ABD'nin biyolaboratuvarları birçok ülkede iğrenç biyolojik silahlar üretiyor

Başkan adayı Kennedy: ABD'nin biyolaboratuvarları birçok ülkede iğrenç biyolojik silahlar üretiyor

ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., ABD'nin biyolaboratuvarlarının Ukrayna dahil birçok ülkede faaliyet yürüttüğünü belirtti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T14:30+0300

2023-06-06T14:30+0300

2023-06-06T14:30+0300

ukrayna krizi

robert f. kennedy jr

elon musk

abd

ukrayna

biyolojik laboratuvar

rusya

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ABD'nin 1963'te suikasta kurban giden eski Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) yeğeni, 1968'de başkan adayıyken suikasta kurban giden eski Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'nin oğlu ve ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Elon Musk'la Twitter üzerinden yaptıkları yayın sırasında mevcut ABD yönetiminin tüm dünyada yayılan biyolaboratuvarlarını eleştirdi. ABD tarafından kurulan biyolaboratuvarların Ukrayna dahil dünyanın her yerine yayılmış durumda olduğunun altını çizen Kennedy Jr., söz konusu tesislerde her türden iğrenç biyolojik silahların geliştirildiğini kaydetti. Kennedy Jr., daha önceki bir açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'NATO'ya hayır diyerek çatışmadan kaçınabileceğini' söylemişti. Zelenskiy'in, Biden yönetimindeki neo-muhafazakarlar ve Ukrayna hükümeti içindeki şiddet yanlısı faşist unsurlar tarafından NATO'ya giden tehlikeli yolu sürdürmeye zorlandığının altını çizen Kennedy Jr., Zelenskiy'in ABD'nin nükleer kapasiteli 'Aegis füze rampalarını Ukrayna'nın Rusya ile 1.200 millik sınırına yerleştirmesine bile izin verdiğini' ve böylece Rusya'yı kışkırttığını da sözlerine eklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230504/abd-baskan-adayi-kennedy-zelenskiy-natoya-hayir-diyerek-rusyayla-catismaktan-kacinabilirdi-1070609072.html

ukrayna

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robert f. kennedy jr, elon musk, abd, ukrayna, biyolojik laboratuvar, rusya