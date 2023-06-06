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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/baskan-adayi-kennedy-abdnin-biyolaboratuvarlari-bircok-ulkede-igrenc-biyolojik-silahlar-uretiyor--1072083826.html
Başkan adayı Kennedy: ABD'nin biyolaboratuvarları birçok ülkede iğrenç biyolojik silahlar üretiyor
Başkan adayı Kennedy: ABD'nin biyolaboratuvarları birçok ülkede iğrenç biyolojik silahlar üretiyor
ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., ABD'nin biyolaboratuvarlarının Ukrayna dahil birçok ülkede faaliyet yürüttüğünü belirtti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T14:30+0300
2023-06-06T14:30+0300
ukrayna krizi
robert f. kennedy jr
elon musk
abd
ukrayna
biyolojik laboratuvar
rusya
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ABD'nin 1963'te suikasta kurban giden eski Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) yeğeni, 1968'de başkan adayıyken suikasta kurban giden eski Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'nin oğlu ve ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Elon Musk'la Twitter üzerinden yaptıkları yayın sırasında mevcut ABD yönetiminin tüm dünyada yayılan biyolaboratuvarlarını eleştirdi. ABD tarafından kurulan biyolaboratuvarların Ukrayna dahil dünyanın her yerine yayılmış durumda olduğunun altını çizen Kennedy Jr., söz konusu tesislerde her türden iğrenç biyolojik silahların geliştirildiğini kaydetti. Kennedy Jr., daha önceki bir açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'NATO'ya hayır diyerek çatışmadan kaçınabileceğini' söylemişti. Zelenskiy'in, Biden yönetimindeki neo-muhafazakarlar ve Ukrayna hükümeti içindeki şiddet yanlısı faşist unsurlar tarafından NATO'ya giden tehlikeli yolu sürdürmeye zorlandığının altını çizen Kennedy Jr., Zelenskiy'in ABD'nin nükleer kapasiteli 'Aegis füze rampalarını Ukrayna'nın Rusya ile 1.200 millik sınırına yerleştirmesine bile izin verdiğini' ve böylece Rusya'yı kışkırttığını da sözlerine eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230504/abd-baskan-adayi-kennedy-zelenskiy-natoya-hayir-diyerek-rusyayla-catismaktan-kacinabilirdi-1070609072.html
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robert f. kennedy jr, elon musk, abd, ukrayna, biyolojik laboratuvar, rusya
robert f. kennedy jr, elon musk, abd, ukrayna, biyolojik laboratuvar, rusya

Başkan adayı Kennedy: ABD'nin biyolaboratuvarları birçok ülkede iğrenç biyolojik silahlar üretiyor

14:30 06.06.2023
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSORobert F. Kennedy Jr.
Robert F. Kennedy Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO
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ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., ABD'nin biyolaboratuvarlarının Ukrayna dahil birçok ülkede faaliyet yürüttüğünü belirtti.
ABD'nin 1963'te suikasta kurban giden eski Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) yeğeni, 1968'de başkan adayıyken suikasta kurban giden eski Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'nin oğlu ve ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Elon Musk'la Twitter üzerinden yaptıkları yayın sırasında mevcut ABD yönetiminin tüm dünyada yayılan biyolaboratuvarlarını eleştirdi.
ABD tarafından kurulan biyolaboratuvarların Ukrayna dahil dünyanın her yerine yayılmış durumda olduğunun altını çizen Kennedy Jr., söz konusu tesislerde her türden iğrenç biyolojik silahların geliştirildiğini kaydetti. Kennedy Jr., daha önceki bir açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'NATO'ya hayır diyerek çatışmadan kaçınabileceğini' söylemişti.
Zelenskiy'in, Biden yönetimindeki neo-muhafazakarlar ve Ukrayna hükümeti içindeki şiddet yanlısı faşist unsurlar tarafından NATO'ya giden tehlikeli yolu sürdürmeye zorlandığının altını çizen Kennedy Jr., Zelenskiy'in ABD'nin nükleer kapasiteli 'Aegis füze rampalarını Ukrayna'nın Rusya ile 1.200 millik sınırına yerleştirmesine bile izin verdiğini' ve böylece Rusya'yı kışkırttığını da sözlerine eklemişti.
Robert F. Kennedy Jr - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
DÜNYA
ABD Başkan Adayı Kennedy: Zelenskiy, NATO'ya 'hayır' diyerek Rusya'yla çatışmadan kaçınabilirdi
4 Mayıs, 14:04
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