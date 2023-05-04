https://sputniknews.com.tr/20230504/abd-baskan-adayi-kennedy-zelenskiy-natoya-hayir-diyerek-rusyayla-catismaktan-kacinabilirdi-1070609072.html

ABD Başkan Adayı Kennedy: Zelenskiy, NATO'ya 'hayır' diyerek Rusya'yla çatışmadan kaçınabilirdi

ABD Başkan Adayı Kennedy: Zelenskiy, NATO'ya 'hayır' diyerek Rusya'yla çatışmadan kaçınabilirdi

'Kennedy hanedanının' bir diğer ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Ukrayna lideri Zelenskiy'in 'NATO'ya hayır diyerek çatışmadan kaçınabileceğini'... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T14:04+0300

2023-05-04T14:04+0300

2023-05-04T14:07+0300

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ABD'nin 1963'te suikasta kurban giden eski Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) yeğeni, 1968'de başkan adayıyken suikasta kurban giden eski Adalet Bakanı, Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in 'NATO'ya katılmayı reddederek çatışmadan kaçınma şansı olduğunu' söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kennedy Jr., "2019'da aktör ve komedyen Vladimir Zelenskiy, oyların yüzde 70'ini alarak Ukrayna cumhurbaşkanlığını kazanan barış adayı olarak yarıştı. Benjamin Abelow'un parlak kitabı How the West Brought War to Ukraine'de belirttiği gibi, Zelenskiy yalnızca şu kelimeleri kullanarak Rusya'yla çatışmaktan kaçınabilirdi: 'NATO'ya katılmayacağım'" ifadelerini kullandı.Kennedy'ye göre Zelenskiy, Biden yönetimindeki neo-muhafazakarlar ve Ukrayna hükümeti içindeki şiddet yanlısı faşist unsurlar tarafından NATO'ya giden tehlikeli yolu sürdürmeye zorlandı. Başkan adayı ayrıca, Zelenskiy'in ABD'nin nükleer kapasiteli 'Aegis füze rampalarını Ukrayna'nın Rusya ile 1.200 millik sınırına yerleştirmesine bile izin verdiğini' ve böylece Rusya'yı kışkırttığını da sözlerine ekledi

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robert f. kennedy jr, abd, ukrayna, rusya, nato