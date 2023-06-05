https://sputniknews.com.tr/20230605/akademisyen-ve-aktivist-cornel-west-abdde-2024-baskanlik-secimlerine-aday-oldugunu-acikladi-1072056332.html

Akademisyen ve aktivist Cornel West ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı

Akademisyen ve aktivist Cornel West ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı

ABD'de akademisyen ve aktivist Cornel West, 2024 başkanlık seçimlerine Halkın Partisi'nden aday olduğunu açıkladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T21:46+0300

2023-06-05T21:46+0300

2023-06-05T21:47+0300

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abd

başkanlık seçimleri

aktivist

cornel west

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ABD'li akademisyen ve aktivist West, Twitter'dan yayımladığı video mesajında, 'hakikat ve adalet için' gelecek sene yapılacak başkanlık seçimlerine Halkın Partisi'nden aday olduğunu duyurdu.Mesajında kimseden nefret etmediğini söyleyen ve 'kenara itilmişleri güçlendirmekten' bahseden West, "Hiçbir siyasi parti Wall Street, Ukrayna, Pentagon ve büyük teknoloji şirketleri hakkında gerçeği söylemek istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.West, mesajında maaşlar, uygun fiyatlı barınma, kadınların kürtaj hakkı, sağlık hizmetleri ve iklim değişikliğinin yanı sıra ''Amerikan demokrasisinin tahribatı' gibi konuları önemsediğini vurguladı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı 'neo-faşist' olarak niteleyen West, mevcut Başkan Joe Biden'ı ise 'süt çocuğu neo-liberal' olarak tanımladı.Kendisi de siyahi bir filozof olan West, ırkçılık ve demokrasi gibi konulardaki çalışmalarıyla biliniyor ve siyahi hakları konusundaki aktivizmiyle öne çıkıyor.Princeton ve Harvard gibi ABD'nin önde gelen üniversitelerinde hocalık yapmış olan West, halihazırda Union Theological Seminary okulunda felsefe profesörü olarak görev yapıyor.Halkın Partisi, 2016 başkanlık seçimlerinden sonra 2017'de Demokrat Senatör Bernie Sanders'ı destekleyen Nick Brana tarafından WABD'de yeni ve büyük bir ilerici popülist parti inşa etme' hedefiyle kurulmuştu.ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuran isimler arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida Valisi Ron DeSantis, eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott ve siyasetçi Asa Hutchinson gibi isimler yer alıyor. Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de bu hafta içinde adaylığını resmen duyurması bekleniyor.Demokrat Parti'den ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.

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