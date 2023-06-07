https://sputniknews.com.tr/20230607/ingiliz-ve-ispanyol-basini-messi-abdde-inter-miami-formasiyla-top-kosturacak-1072149284.html
İngiliz ve İspanyol basını: Messi, ABD'de Inter Miami formasıyla top koşturacak
İngiliz ve İspanyol basını: Messi, ABD'de Inter Miami formasıyla top koşturacak
Çeşitli medya kuruluşları, Fransız PSG'den sonraki durağı merak edilen Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin ABD'de David Beckham'ın ortak sahibi olduğu Inter... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T20:48+0300
2023-06-07T20:48+0300
2023-06-07T21:21+0300
spor
abd
amerikan birinci futbol ligi (mls)
lionel messi
messi
florida
miami
suudi arabistan
arjantinli
david beckham
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Dünya Kupası'nı kaldırdıktan ve Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'e (PSG) veda ettikten sonra ya yuvası Barcelona'ya döneceği ya da baş rakibi Cristiano Ronaldo gibi milyar dolarlık sözleşmeyle Suudi Arabistan'a gidebileceği spekülasyonları yapılan Lionel Messi'nin bundan böyle ABD'de top koşturacağı haberi patlak verdi. BBC, Independent, Marca ve diğerleri, herhangi bir kaynaktan alıntı yapmadan, PSG ile iki yıllık sözleşmesi sona eren Messi'nin yeni adresi olarak ABD'deki MLS takımı Inter Miami'yi gösterdi.Önceki haberler, Arjantinli süperstarın da Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve N'Golo Kante gibi astronomik bir sözleşme imzalayıp Suudi Arabistan'da futbol oynayacağı yönündeydi.Fransız haber ajansı AFP, kaynaklarına dayanarak, Benzema ve Kante ile birlikte Messi'nin de Suudi yetkililerin yeni sezon için hedefleyip temas kurduğu en iyi 10 futbolcu listesinde yer aldığını duyurmuştu.Latin taraftarların tuttuğu takımAncak bugün çıkan haberler doğrulanırsa, Messi'nin varış noktası Suudi Arabistan'ın Cidde şehri değil, ABD'nin Florida eyaletinin Latin karakterli şehri Miami olacak.Güçlü Güney Amerikalı taraftar kitlesine sahip Inter Miami, geçen hafta teknik direktör değişikliğine gidip Phil Neville'in yerine Messi'nin hemşehrisi Javier Morales'i getirdi. Arjantinliden geçilmiyorKaleci antrenörü Sebastian Saja da Arjantin milli forması giymiş bir isim. Eski Arjantin milli takımı ve Real Madrid forveti Gonzalo'nun kardeşi Federico Higuain, Inter Miami'nin A takımına oyuncu yetiştiren rezerv takımının teknik direktörü, yardımcısı da yine vatandaşı Cristian Raul Ledesma.
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https://sputniknews.com.tr/20230606/suudi-arabistan-ekibi-el-ittihad-benzamayi-kadrosuna-katti-1072106439.html
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abd, amerikan birinci futbol ligi (mls), lionel messi, messi, florida, miami, suudi arabistan, arjantinli, david beckham
abd, amerikan birinci futbol ligi (mls), lionel messi, messi, florida, miami, suudi arabistan, arjantinli, david beckham
İngiliz ve İspanyol basını: Messi, ABD'de Inter Miami formasıyla top koşturacak
20:48 07.06.2023 (güncellendi: 21:21 07.06.2023) Abone ol
Çeşitli medya kuruluşları, Fransız PSG'den sonraki durağı merak edilen Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin ABD'de David Beckham'ın ortak sahibi olduğu Inter Miami'ye katılacağını yazdı.
Dünya Kupası'nı kaldırdıktan ve Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'e (PSG) veda ettikten sonra ya yuvası Barcelona'ya döneceği ya da baş rakibi Cristiano Ronaldo gibi milyar dolarlık sözleşmeyle Suudi Arabistan'a gidebileceği spekülasyonları yapılan Lionel Messi'nin bundan böyle ABD'de top koşturacağı haberi patlak verdi.
BBC, Independent, Marca ve diğerleri, herhangi bir kaynaktan alıntı yapmadan, PSG ile iki yıllık sözleşmesi sona eren Messi'nin yeni adresi olarak ABD'deki MLS takımı Inter Miami'yi gösterdi.
Önceki haberler, Arjantinli süperstarın da Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve N'Golo Kante gibi astronomik bir sözleşme imzalayıp Suudi Arabistan'da futbol oynayacağı yönündeydi.
Fransız haber ajansı AFP, kaynaklarına dayanarak, Benzema ve Kante ile birlikte Messi'nin de Suudi yetkililerin yeni sezon için hedefleyip temas kurduğu en iyi 10 futbolcu listesinde yer aldığını duyurmuştu.
Latin taraftarların tuttuğu takım
Ancak bugün çıkan haberler doğrulanırsa, Messi'nin varış noktası Suudi Arabistan'ın Cidde şehri değil, ABD'nin Florida eyaletinin Latin karakterli şehri Miami olacak.
Güçlü Güney Amerikalı taraftar kitlesine sahip Inter Miami, geçen hafta teknik direktör değişikliğine gidip Phil Neville'in yerine Messi'nin hemşehrisi Javier Morales'i getirdi.
Arjantinliden geçilmiyor
Kaleci antrenörü Sebastian Saja da Arjantin milli forması giymiş bir isim. Eski Arjantin milli takımı ve Real Madrid forveti Gonzalo'nun kardeşi Federico Higuain, Inter Miami'nin A takımına oyuncu yetiştiren rezerv takımının teknik direktörü, yardımcısı da yine vatandaşı Cristian Raul Ledesma.