https://sputniknews.com.tr/20230602/messiyi-gormek-pahaliya-mal-olunca-cinliler-isyan-etti-bizi-sirtinda-da-tasiyacak-mi-bari-1071934155.html

Messi'yi görmek pahalıya mal olunca Çinliler isyan etti: 'Bizi sırtında da taşıyacak mı bari?'

Messi'yi görmek pahalıya mal olunca Çinliler isyan etti: 'Bizi sırtında da taşıyacak mı bari?'

Ayaklarının ucuna kadar gelen Messi'yi yakından izleme fırsatını kaçırmak istemeyen Çinli futbolseverlerin bilet fiyatlarına gösterdiği tepki sosyal medyada... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T14:39+0300

2023-06-02T14:39+0300

2023-06-02T15:11+0300

lionel messi

avustralya

çin

arjantin

spor

messi

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Arjantin ile Avustralya milli futbol takımları 15 Haziran’da Çin’in başkenti Pekin’deki 68 bin kapasiteli İşçi Stadyumu’nda dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Arjantin’in yıldızı Lionel Messi’yi canlı canlı izlemek için gün sayan Çinli taraftarlar ise hayal kırıklığı yaşıyor. 5 Haziran ve 8 Haziran’da aşamalı olarak satışa çıkarılacak biletlerin en ucuzunun 82 dolar, en pahalısının da 680 doları bulması soğuk duş etkisi yarattı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren Çinli futbol severlerden biri, “Sizi ihbar edeceğim, hırsız var” derken bir diğeri de “O kadar verince Messi bizi sırtında da taşıyacak mı bari?” diye sordu. Fransız ekip Paris Saint Germain’den ayrılma kararı alan Messi, Çin’e en son 2017’de gitmişti. Avustralya ve Arjantin ise en son Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nın son 16 turunda karşılaşmış, Latin Amerika ekibi maçı 2-1 önde bitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230601/psg-messinin-ayriligini-acikladi-1071884122.html

avustralya

çin

arjantin

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lionel messi, avustralya, çin, arjantin, messi