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PSG, Messi'nin ayrılığını duyurdu
PSG, Messi'nin ayrılığını duyurdu
Paris Saint Germain (PSG) Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T14:42+0300
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spor
psg
paris saint-germain (psg)
lionel messi
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Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den dünya yıldızı Lionel Messi'nin takımdaki geleceğine ilişkin açıklama geldi. Teknik direktör Christophe Galtier, Leo Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı.Galtier, “Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna koçluk yapma ayrıcalığına sahiptim. Leo'nun Parc des Princes'te Clermont'a karşı oynayacağı müsabaka son maçı olacak” açıklamasında bulundu.Messi'nin bir sonraki durağının neresi olacağı bilinmezken, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcunun Suudi Arabistan'a gideceği uzun zamandır konuşuluyor. 35 yaşındaki yıldızın astronomik bir rakama Al Hilal'e transfer olup Ronaldo'lu Al Nassr'a rakip olacağı iddia ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230528/fransada-bitime-bir-hafta-kala-psg-sampiyonlugunu-ilan-etti-1071665253.html
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messi psg'den ayrılıyor , messi psg ayrılık , messi'nin yeni takımı

PSG, Messi'nin ayrılığını duyurdu

14:42 01.06.2023 (güncellendi: 15:15 01.06.2023)
© AFP 2023Lionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023
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Paris Saint Germain (PSG) Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den dünya yıldızı Lionel Messi'nin takımdaki geleceğine ilişkin açıklama geldi.
Teknik direktör Christophe Galtier, Leo Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı.
Galtier, “Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna koçluk yapma ayrıcalığına sahiptim. Leo'nun Parc des Princes'te Clermont'a karşı oynayacağı müsabaka son maçı olacak” açıklamasında bulundu.
Messi'nin bir sonraki durağının neresi olacağı bilinmezken, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcunun Suudi Arabistan'a gideceği uzun zamandır konuşuluyor. 35 yaşındaki yıldızın astronomik bir rakama Al Hilal'e transfer olup Ronaldo'lu Al Nassr'a rakip olacağı iddia ediliyor.
Paris ekibi, bu sonucun ardından üst üste 2. şampiyonluğunu elde ederken toplamda ise 11. zaferiyle lig tarihindeki en çok şampiyonluk yaşayan takım unvanını kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
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Fransa'da bitime bir hafta kala PSG şampiyonluğunu ilan etti
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