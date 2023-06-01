https://sputniknews.com.tr/20230601/psg-messinin-ayriligini-acikladi-1071884122.html
PSG, Messi'nin ayrılığını duyurdu
PSG, Messi'nin ayrılığını duyurdu
Paris Saint Germain (PSG) Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T14:42+0300
2023-06-01T14:42+0300
2023-06-01T15:15+0300
spor
psg
paris saint-germain (psg)
lionel messi
ayrılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070696204_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c1efbdf100da2aac87d206cb1e92310d.jpg
Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den dünya yıldızı Lionel Messi'nin takımdaki geleceğine ilişkin açıklama geldi. Teknik direktör Christophe Galtier, Leo Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı.Galtier, “Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna koçluk yapma ayrıcalığına sahiptim. Leo'nun Parc des Princes'te Clermont'a karşı oynayacağı müsabaka son maçı olacak” açıklamasında bulundu.Messi'nin bir sonraki durağının neresi olacağı bilinmezken, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcunun Suudi Arabistan'a gideceği uzun zamandır konuşuluyor. 35 yaşındaki yıldızın astronomik bir rakama Al Hilal'e transfer olup Ronaldo'lu Al Nassr'a rakip olacağı iddia ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230528/fransada-bitime-bir-hafta-kala-psg-sampiyonlugunu-ilan-etti-1071665253.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070696204_0:0:1065:798_1920x0_80_0_0_1afec9acf48fd0e840037863dd0c911d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
messi psg'den ayrılıyor , messi psg ayrılık , messi'nin yeni takımı
messi psg'den ayrılıyor , messi psg ayrılık , messi'nin yeni takımı
PSG, Messi'nin ayrılığını duyurdu
14:42 01.06.2023 (güncellendi: 15:15 01.06.2023) Abone ol
Paris Saint Germain (PSG) Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den dünya yıldızı Lionel Messi'nin takımdaki geleceğine ilişkin açıklama geldi.
Teknik direktör Christophe Galtier, Leo Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı.
Galtier, “Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna koçluk yapma ayrıcalığına sahiptim. Leo'nun Parc des Princes'te Clermont'a karşı oynayacağı müsabaka son maçı olacak” açıklamasında bulundu.
Messi'nin bir sonraki durağının neresi olacağı bilinmezken, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcunun Suudi Arabistan'a gideceği uzun zamandır konuşuluyor. 35 yaşındaki yıldızın astronomik bir rakama Al Hilal'e transfer olup Ronaldo'lu Al Nassr'a rakip olacağı iddia ediliyor.