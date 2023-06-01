https://sputniknews.com.tr/20230601/psg-messinin-ayriligini-acikladi-1071884122.html

PSG, Messi'nin ayrılığını duyurdu

PSG, Messi'nin ayrılığını duyurdu

Paris Saint Germain (PSG) Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T14:42+0300

2023-06-01T14:42+0300

2023-06-01T15:15+0300

spor

psg

paris saint-germain (psg)

lionel messi

ayrılık

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Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den dünya yıldızı Lionel Messi'nin takımdaki geleceğine ilişkin açıklama geldi. Teknik direktör Christophe Galtier, Leo Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı.Galtier, “Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna koçluk yapma ayrıcalığına sahiptim. Leo'nun Parc des Princes'te Clermont'a karşı oynayacağı müsabaka son maçı olacak” açıklamasında bulundu.Messi'nin bir sonraki durağının neresi olacağı bilinmezken, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcunun Suudi Arabistan'a gideceği uzun zamandır konuşuluyor. 35 yaşındaki yıldızın astronomik bir rakama Al Hilal'e transfer olup Ronaldo'lu Al Nassr'a rakip olacağı iddia ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230528/fransada-bitime-bir-hafta-kala-psg-sampiyonlugunu-ilan-etti-1071665253.html

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