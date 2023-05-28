https://sputniknews.com.tr/20230528/fransada-bitime-bir-hafta-kala-psg-sampiyonlugunu-ilan-etti-1071665253.html

Fransa'da bitime bir hafta kala PSG şampiyonluğunu ilan etti

Fransa'da bitime bir hafta kala PSG şampiyonluğunu ilan etti

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1’in 37. haftasında deplasmanda RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak üst üste 2. şampiyonluğunu ilan etti. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T01:44+0300

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spor

lionel messi

paris saint-germain

fransa

futbol

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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) konuk olduğu Strasbourg ile 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain (PSG), bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Arjantinli Lionel Messi'nin 59. dakikadaki golüyle öne geçen Christophe Galtier'in öğrencileri, 79. dakikada Kevin Gamiero'nun golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.Son hafta maçları öncesi en yakın takipçisi Lens ile arasında 4 puan fark bulunan PSG, şampiyon oldu.PSG, 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etti.Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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lionel messi, paris saint-germain, fransa, futbol