https://sputniknews.com.tr/20230606/suudi-arabistan-ekibi-el-ittihad-benzamayi-kadrosuna-katti-1072106439.html
Suudi Arabistan ekibi El-İttihad, Benzama'yı kadrosuna kattı
Suudi Arabistan ekibi El-İttihad, Benzama'yı kadrosuna kattı
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, Fransız yıldız Karim Benzama'yı transfer ettiğini duyurdu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T22:51+0300
2023-06-06T22:51+0300
2023-06-06T22:51+0300
spor
suudi arabistan
karim benzema
transfer
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Suudi ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benzema burada. Yeni bir kaplan kükreyecek. İttihad'a hoş geldin." ifadeleri yer aldı.Real Madrid'den ayrılan ve yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Benzema, üzerinde 2026 yazılı formayla poz verdi.Benzema, 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.
https://sputniknews.com.tr/20230228/cristiano-ronaldo-suudi-arabistanda-ayin-futbolcusu-secildi-1067618653.html
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suudi arabistan, karim benzema, transfer
suudi arabistan, karim benzema, transfer
Suudi Arabistan ekibi El-İttihad, Benzama'yı kadrosuna kattı
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, Fransız yıldız Karim Benzama'yı transfer ettiğini duyurdu.
Suudi ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benzema burada. Yeni bir kaplan kükreyecek. İttihad'a hoş geldin." ifadeleri yer aldı.
Real Madrid'den ayrılan ve yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Benzema, üzerinde 2026 yazılı formayla poz verdi.
Benzema, 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.