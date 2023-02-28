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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/cristiano-ronaldo-suudi-arabistanda-ayin-futbolcusu-secildi-1067618653.html
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig’inde şubat ayının en iyi futbolcusu oldu. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
cristiano ronaldo
suudi arabistan
futbol
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Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şubat ayının futbolcusu seçildi. Portekizli futbolcu bu süre zarfında Arabistan Ligi'nde Al Fateh takımına 1, Al Wahda'ya 4, Damak’a da 3 gol attı. 38 yaşındaki yıldız Al Taawon müsabakasında da 2 asiste imza atarak şubat ayının en iyi futbolcusu olmayı başardı.Ronaldo, Al Nassr forması altında 5 lig maçında 8 gol atıp, 2 asist üreterek takımına katkıda bulundu.
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cristiano ronaldo, suudi arabistan, futbol
cristiano ronaldo, suudi arabistan, futbol

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi

21:14 28.02.2023 (güncellendi: 21:17 28.02.2023)
© İHACristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA
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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig’inde şubat ayının en iyi futbolcusu oldu.
Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şubat ayının futbolcusu seçildi.
Portekizli futbolcu bu süre zarfında Arabistan Ligi'nde Al Fateh takımına 1, Al Wahda'ya 4, Damak’a da 3 gol attı. 38 yaşındaki yıldız Al Taawon müsabakasında da 2 asiste imza atarak şubat ayının en iyi futbolcusu olmayı başardı.
Ronaldo, Al Nassr forması altında 5 lig maçında 8 gol atıp, 2 asist üreterek takımına katkıda bulundu.
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